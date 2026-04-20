Ra mặt bênh vực Tiểu Vy, Quốc Trường nhận "gạch đá" phải xoá clip ngay

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Tiểu Vy tại sự kiện của một nhãn hàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa ồn ào, Quốc Trường bất ngờ đăng tải đoạn clip quay cùng Tiểu Vy và lên tiếng về màn phát biểu ấp úng giữa sự kiện.

Tiểu Vy cho biết bản thân thực tế có biết tên thương hiệu, tuy nhiên lại không nhớ chính xác tên chuyên môn của sản phẩm serum khi được hỏi đột ngột. Nghe đàn em giải thích, Quốc Trường liền bày tỏ chuyện "không nhớ tên serum cũng bình thường chứ có gì đâu". Sau đó, nam diễn viên lớn tiếng khẳng định: "Mọi người đừng nói Tiểu Vy nữa, có gì hãy nói Trường đi nè. Những quán mì cay của Trường mở ở địa chỉ nào bản thân Trường còn không nhớ, mỗi lần đến kho là phải gọi hỏi nhân viên nó nằm ở đâu thì huống hồ gì là Tiểu Vy".

Clip Quốc Trường và Tiểu Vy cùng lên tiếng về ồn ào

Không lâu sau khi đoạn video được chia sẻ, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận thông cảm, không ít người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc tham gia sự kiện nhãn hàng đòi hỏi nghệ sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là những thông tin cơ bản về sản phẩm. Chính vì vậy, việc Quốc Trường bênh vực theo hướng "ai cũng có thể quên" bị đánh giá là thiếu thuyết phục.

Từ đây, cư dân mạng liên tục bình luận gay gắt hướng về phía Quốc Trường vì không đồng tình cách nam diễn viên bênh vực quá đà và chưa nhìn nhận đúng vấn đề cốt lõi.

Đáng chú ý, sau làn sóng tranh cãi, đoạn clip ghi lại màn lên tiếng của Tiểu Vy và Quốc Trường đã bất ngờ biến mất khỏi trang cá nhân của nam diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người cho rằng Quốc Trường đã chủ động xoá video nhằm hạn chế những tranh cãi tiếp tục leo thang.

Dù clip không còn hiển thị, nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Dân mạng tiếp tục tràn vào các bài đăng mới trên trang cá nhân của Quốc Trường để lại bình luận, nhắc lại sự việc. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên nên cẩn trọng hơn khi đưa ra quan điểm công khai, đặc biệt trong những tình huống đang gây tranh cãi. Về loạt bình luận của dân mạng, Quốc Trường giữ thái độ im lặng.

Trước đó, Tiểu Vy trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng mỹ phẩm. Hoa hậu gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, visual nổi bật, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, phần phát biểu ngay sau đó lại khiến cô vướng vào tranh cãi.

Cụ thể, khi bất ngờ được hỏi về sản phẩm của nhãn hàng, Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ấp úng và không thể nêu rõ tên, công dụng hay thành phần. Dù chia sẻ rằng bản thân "hay dùng", nhưng nàng hậu lại liên tục ngắt quãng, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ của Tiểu Vy tại sự kiện: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là... Chị Trâm ơi... đó là serum... Xin lỗi, vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều nên mình chỉ sử dụng những sản phẩm... Chết rồi, chị Trâm ơi cứu em, chị mới vừa chỉ em đó".

Hoa hậu Tiểu Vy phải "cầu cứu" Thiều Bảo Trâm khi được mời phát biểu ở sự kiện

