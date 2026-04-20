Mỹ nam tốn cả đống tiền “dao kéo”, nay bỗng gặp phải tình trạng mắt bên 1 mí - bên 2 mí

Chiều 19/4, tờ Koreaboo khiến cộng đồng mạng châu Á dậy sóng khi đăng tải bài viết về màn “dao kéo” của tài tử đình đám Hàn Quốc Joo Won. Theo nguồn tin, nam diễn viên sinh năm 1987 đã cắt mắt 2 mí hồi đại học để cải thiện nhan sắc trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên, hiện tại mắt phải của Joo Won bỗng trở về nguyên dạng 1 mí ban đầu giống với hồi chưa tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

Được biết, việc mắt 2 mí (do phẫu thuật mà có) bỗng dưng trở lại thành 1 mí nguyên bản ban đầu có thể diễn ra 1 cách tự nhiên hoặc xảy ra khi người đó can thiệp “dao kéo” chỉnh sửa thêm lần nữa. Trong trường hợp Joo Won, chỉ 1 bên mắt của anh chuyển trở lại trạng thái 1 mí, còn mắt kia vẫn là 2 mí. Vậy nên, ký giả Koreaboo nhận định, mắt phải của tài tử 8X trở về trạng thái ban đầu 1 cách tự nhiên, nguyên nhân là do việc “dao kéo” ngày trước đã mất đi tác dụng.

Việc Joo Won bỏ ra cả đống tiền để trùng tu nhan sắc nhưng nay “của thiên trả địa” và quay về hình hài ban đầu đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng.

Mắt phải của Joo Won bỗng thay đổi hẳn so với trước kia (hình phải). Giờ đây, mắt phải của mỹ nam sinh năm 1987 bỗng không còn nếp gấp mí. Ảnh: Koreaboo

Tờ Koreaboo nhận định, mắt tài tử trở về trạng thái ban đầu 1 cách tự nhiên, không phải do đụng chạm “dao kéo” mà thành. Ảnh: Koreaboo

Tài tử Good Doctor từng phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ để sở hữu đôi mắt 2 mí. Ảnh: Naver

Dù Joo Won hiện gặp phải tình trạng mắt 1 bên 1 mí - 1 bên 2 mí, song cư dân mạng lại không hề chê bai hay để lại những lời nhận xét ác ý khi chứng kiến diện mạo hiện tại của anh. Thay vào đó, công chúng lại dành nhiều lời khen ngợi “có cánh” cho nam diễn viên sinh năm 1987, đồng thời nhận xét rằng đôi mắt hiện tại thậm chí đang tạo nên điểm nhấn quyến rũ trên gương mặt anh: “Dù anh ấy có 1 bên mắt 1 mí nhưng trông vẫn đẹp trai và thu hút lắm”, “1 bên mắt 1 mí như vậy trông mới duyên làm sao”, “Có khi như thế này còn khiến anh ấy trông đẹp trai hơn hồi trước nữa ấy chứ”, “Dù sao thì tôi cũng mê diện mạo bây giờ của anh ấy hơn”, “Anh ấy trông cực kỳ quyến rũ”, “Thực ra cũng có nhiều người thích kiểu mắt 1 bên 1 mí - 1 bên 2 mí như vậy lắm, vì nó giúp gương mặt có thể biến hóa đa dạng với nhiều phong cách khác nhau mà” ,...

Đáng chú ý, bản thân Joo Won dường như cũng hài lòng với đôi mắt hiện tại của mình. Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc anh chăm đăng ảnh mới của bản thân lên mạng, đồng thời không có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ lại để “hô biến” bên mắt 1 mí thành 2 mí.

Khán giả phản ứng bất ngờ trước màn thay đổi rõ ràng ở bên mắt phải của mỹ nam 8X. Ảnh: Koreaboo

Joo Won chính thức ra mắt showbiz hồi năm 2006 với tư cách ca sĩ trong nhóm Frees chuyên biểu diễn trên sóng SBS. 1 năm sau đó, tài tử lấn sang mảng nhạc kịch và gặt hái được không ít thành công. Phải tới năm 2010, nam nghệ sĩ 8X mới có vai diễn đầu tiên, chính thức thử sức đóng phim truyền hình.

Tuy chạm ngõ màn ảnh khá muộn nhưng anh lại nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Ngay từ vai diễn đầu tiên, Joo Won đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua bộ phim ăn khách 1 thời Vua Bánh Mì. Tới năm 2011, anh gây sốt tại Hàn với tác phẩm đạt rating cao ngất ngưởng Quý Tử Nhà Nông. 1 năm sau, bộ phim Mặt Nạ Cô Dâu đã đưa tên tuổi Joo Won vượt ra khỏi lãnh thổ xứ củ sâm. Từ đó đến nay, anh tiếp tục “làm mưa làm gió” với loạt phim ăn khách như Good Doctor, Yongpal...

Joo Won từ lâu đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A tại làng giải trí Hàn. Ảnh: Naver

Anh được khán giả khắp châu Á biết đến nhờ loạt phim truyền hình “làm mưa làm gió” trên màn ảnh. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo