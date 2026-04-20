Chúng tôi gặp Đỗ Mạnh Cường tại căn villa nơi anh sống cùng 10 đứa trẻ. Không gian mang đậm dấu ấn thẩm mỹ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức khó tin đây là một gia đình đông con. Sự ngăn nắp ấy không chỉ đến từ gu của một nhà thiết kế, mà còn phản ánh rõ cách anh nuôi dạy con luôn kỷ luật, có nguyên tắc và nhất quán. Trong cuộc trò chuyện, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về cuộc sống đời thường, nhìn lại hành trình hơn 20 năm làm nghề với những quan điểm rõ ràng về sản phẩm, khách hàng và cách giữ vị trí trong một thị trường luôn thay đổi.

Và cũng chính tại ngôi nhà này, chúng tôi được chứng kiến một NTK Đỗ Mạnh Cường khác biệt. Anh được "cởi bỏ" vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực trước công chúng để nhường chỗ cho một vai trò khác mềm mỏng nhưng trách nhiệm hơn là "bố Cường" của 10 đứa trẻ. Khi nhắc đến các con, giọng anh từ tốn và đầy tự hào. 10 đứa trẻ, 10 hoàn cảnh khác nhau, nhưng giờ đây cùng chung một điểm tựa.

Ở Đỗ Mạnh Cường, người ta thấy hai thế giới song song, một bên là thời trang với những nguyên tắc khắt khe, một bên là gia đình với tình yêu và sự kiên nhẫn. Và có lẽ, chính sự giao thoa đó đã tạo nên một Đỗ Mạnh Cường rất khác, không chỉ là một nhà thiết kế thành công, mà còn là một người cha đang từng ngày viết tiếp câu chuyện của mình, bằng những lựa chọn không phải ai cũng dám làm.

Cuộc trò chuyện của NTK Đỗ Mạnh Cường

"Tôi không làm sản phẩm để phục vụ những người chỉ bàn luận nhưng không bao giờ mua"

Trước tiên xin chúc mừng NTK Đỗ Mạnh Cường với không gian sống ấn tượng, giàu tính thẩm mỹ. Là một nhà thiết kế, anh có đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho ngôi nhà của mình giống như trong thời trang?

Khi nhận mặt bằng của ngôi nhà, tôi đã hình dung ngay về một không gian sống giàu tính nghệ thuật, nhưng đồng thời phải thật gần gũi với thiên nhiên cho tôi và gia đình. Với diện tích 2000m², việc dành một khoảng lớn cho cây xanh là điều bắt buộc, để ngôi nhà không chỉ đẹp mà còn tạo cảm giác dễ chịu, thân thiện.

Tôi từng đưa các con đi rất nhiều resort trong và ngoài nước. Nhưng khi các con lớn dần, tôi không còn nhiều thời gian để đi cùng nữa. Vì vậy, tôi muốn mang tinh thần của một resort về ngay trong chính ngôi nhà của mình, một không gian xanh mát giữa Sài Gòn, nơi các con có thể vui chơi, tận hưởng sự trong lành mỗi ngày. Đó cũng chính là ý tưởng đầu tiên khi tôi bắt tay vào xây dựng ngôi nhà này.

Khi diva Hồng Nhung đến thăm, chị đã gọi đây là "Museum House". Chị nói rằng ngôi nhà giống như một bảo tàng thực thụ, mỗi góc đều có tranh và những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi căn phòng đều mang lại một bất ngờ khác nhau. Nhiều bạn bè, kể cả những người đã từng tham quan rất nhiều ngôi nhà nổi tiếng trên thế giới, cũng chia sẻ rằng họ chưa từng thấy một không gian nào có nhiều tranh như vậy nhưng vẫn được sắp xếp hợp lý, không gây cảm giác rối mắt hay khó chịu.

Anh đã mất bao lâu để hoàn thiện bộ sưu tập tranh cho ngôi nhà này, chi phí cho một không gian nghệ thuật như vậy chắc hẳn không hề nhỏ?

Tôi bắt đầu sưu tầm tranh trong khoảng 8 tháng, kể từ khi quyết định mua ngôi nhà này. Trước tiên, tôi tính toán kỹ những mảng tường cần treo tranh, sau đó mới đi tìm những tác phẩm phù hợp với từng không gian cụ thể. Mỗi bức tranh đều được lựa chọn có chủ đích, không phải ngẫu hứng.

Còn về chi phí, tôi nghĩ những ai chơi tranh sẽ hiểu giá trị của nghệ thuật không thể đo đếm đơn thuần bằng tiền. Tôi không muốn nhắc đến một con số cụ thể, vì với tôi, mỗi tác phẩm đều là vô giá. Giá trị thật sự của một bức tranh nằm ở cảm xúc mà nó mang lại cho người sở hữu và người thưởng thức. Trong bộ sưu tập của mình, tôi có cả tranh của những danh họa nổi tiếng trong nước lẫn các họa sĩ trẻ, và có cả những bức tranh do chính tôi vẽ. Tôi không đặt nặng tên tuổi hoạ sĩi, mà chọn tranh hoàn toàn theo cảm xúc và gu thẩm mỹ cá nhân. Tôi tin rằng mình có những quan điểm riêng về cái đẹp, và tất cả những gì xuất hiện trong ngôi nhà này đều phản ánh rõ điều đó.

Với một gia đình đông con, anh đặt sự tiện nghi của các con là ưu tiên hay tính thẩm mỹ mới là yếu tố quan trọng nhất?

Với 10 đứa con sinh sống, tôi buộc phải tính toán rất kỹ về diện tích và không gian dành riêng cho các bé. Khi bước vào nhà, mọi người lại không có cảm giác đây là một gia đình đông con, bởi mọi thứ luôn được giữ ngăn nắp, gọn gàng. Tôi rèn cho các con thói quen này từ rất sớm. Tôi muốn các con sống trong một môi trường sạch sẽ, chỉn chu.Có lẽ nhờ vậy mà các bé rất khỏe mạnh, gần như không ốm vặt từ bé đến hiện tại.

Dù trong nhà có rất nhiều đồ đạc, tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt, nhưng các con đều ý thức rất rõ, gần như không tự ý chạm vào những gì không thuộc về mình. Các con hiểu đâu là điều nên làm và không nên làm, nên tôi cũng không cần phải nhắc nhở quá nhiều. Thực tế, nếu các con hiếu động theo kiểu quá nghịch ngợm, tôi chắc chắn không thể thiết kế một không gian như vậy vì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau thời gian sống ở ngôi nhà cũ, tôi hiểu rõ tính cách từng bé, nên khi chuyển sang nhà mới, tôi mới tự tin xây dựng một không gian như hiện tại. Khi có thêm nhiều cây xanh, hồ bơi riêng và không gian rộng rãi hơn, tôi thấy các con vui hơn rất nhiều. Trẻ con không phải lúc nào cũng diễn đạt rõ ràng cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự hào hứng, thoải mái của các con là tôi biết mình đã làm đúng.

NTK Đỗ Mạnh Cường và thương hiệu thời trang của anh đã có dấu ấn trên thị trường suốt 20 năm qua. Theo anh, điều gì giúp tên tuổi NTK Đỗ Mạnh Cường vẫn giữ được vị thế trong vòng xoay của thời trang?

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất vẫn luôn là sản phẩm chứ không phải những câu chuyện bên lề. Khách hàng có thể bị thu hút bởi một câu chuyện, nhưng để họ gắn bó lâu dài thì sản phẩm phải đủ tốt. Điều đó là chắc chắn, bởi chính tôi cũng là một người tiêu dùng trong ngành thời trang, tôi mua rất nhiều thiết kế của các nhà mốt khác nên tôi hiểu rõ tâm lý khách hàng.

Với tôi, không phải độ "hot" tạo nên vị thế. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng không còn xem sự nổi tiếng là điều quan trọng nhất. Thứ tôi quan tâm nhiều hơn là sự yêu mến và gắn bó của khách hàng. Tôi làm việc vì những người đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm, và mỗi năm tôi lại có thêm những tệp khách hàng mới. Cuối cùng, tôi tin rằng chính sản phẩm là điều giữ chân được người yêu thời trang. Khi thiết kế thực sự chạm được đến cảm xúc và nhu cầu của họ, đó mới là giá trị bền vững nhất.

Sự lên ngôi của nhiều thương hiệu, các nhà thiết kế trẻ có tạo áp lực, lo sợ “già hoá” với NTK Đỗ Mạnh Cường không?

Thế giới thời trang rất rộng, mỗi nhà thiết kế hay thương hiệu đều có định vị và hướng đi riêng. Chanel vẫn là Chanel, Dior vẫn là Dior, Louis Vuitton vẫn là Louis Vuitton. Không phải cứ có lớp nhà thiết kế trẻ xuất hiện là có thể thay đổi được vị trí hay những giá trị mà các thương hiệu đó đã xây dựng.

Với tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực trước sự xuất hiện của các NTK Gen Z hay những bạn trẻ tài năng, nhanh nhạy với xu hướng và truyền thông. Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Tôi vẫn luôn là tôi, không bị chi phối bởi những yếu tố xung quanh. Áp lực duy nhất của tôi đến từ chính bản thân mình làm sao để ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước. Tôi luôn có những suy nghĩ và kế hoạch riêng, nhiều thứ tôi đã làm từ rất lâu. Thời điểm tôi tổ chức những show diễn quy mô lớn, ở Việt Nam gần như chưa ai làm. Tôi từng block cả một con đường ở Sydney để làm show, đến hiện tại vẫn chưa có NTK nào thực hiện. Tôi cũng từng tổ chức show riêng tại một công viên ở Hollywood (Mỹ). Những điều mình muốn làm, tôi đã trải nghiệm gần như hết rồi.

Nhìn vào thành công của các bạn trẻ, tôi thấy vui và muốn chúc mừng. Sự năng động và tài năng của họ sẽ giúp thị trường thời trang ngày càng sôi động hơn. Mỗi nhà thiết kế đều có tệp khách hàng riêng, không cần phải cạnh tranh hay lo lắng lẫn nhau. Quan trọng nhất vẫn là mình hiểu rõ mình là ai và tiếp tục làm tốt nhất con đường mình đã chọn.

Trong suốt hành trình làm nghề, anh giữ nguyên tắc nào khi sáng tạo để không bị dao động trước những thay đổi và ý kiến trái chiều?

Khi làm nghề và xây dựng mỗi bộ sưu tập, tôi luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Tôi nghĩ rất nhiều về việc làm sao để những sản phẩm mình tạo ra có thể chạm đến cảm xúc của họ, để họ thực sự muốn sở hữu, sẵn sàng chi tiền cho thiết kế đó. Đó là nguyên tắc tôi theo đuổi suốt nhiều năm qua, và cũng chính là điều giúp tôi giữ được sự ổn định trong công việc. Khi đã có một định hướng rõ ràng, tôi sẽ không bị lung lay quá nhiều trước những lời khen hay chê từ bên ngoài.

Khi rơi vào trạng thái "cạn ý tưởng", điều mà hầu hết người làm sáng tạo đều từng trải qua, NTK Đỗ Mạnh Cường thường xử lý như thế nào?

Tôi đã làm thời trang hơn 20 năm, nên với tôi chuyện "cạn ý tưởng" gần như không xảy ra. Công việc của tôi luôn có kế hoạch rõ ràng, từ mỗi show diễn đến từng bộ sưu tập ra mắt. Tôi không làm việc theo cảm hứng. Với hệ thống SIXDO hiện có khoảng 100 showroom trên toàn quốc, tôi càng không thể làm việc một cách cảm tính. Mọi thứ đều được lên kế hoạch từ trước, thậm chí cho cả năm.

Thời trang với tôi giống như một bản năng. Tôi tìm cảm hứng từ chính cuộc sống xung quanh, từ những gì rất gần gũi. Vì hiểu khách hàng của mình, tôi biết họ cần gì và mong muốn điều gì, nên tôi luôn tập trung tạo ra những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu thực tế đó. Tôi cũng không theo đuổi những ý niệm quá cao siêu hay mang tính tuyên ngôn trong thời trang. Với tôi, thời trang phải là cuộc sống, là thứ mà người mặc có thể cảm nhận được ngay lập tức. Khách hàng không chọn trang phục vì những điều tôi nói, mà vì họ thực sự thấy nó phù hợp với nhu cầu.

Cách đây không lâu, hình ảnh anh mặc chính những thiết kế váy nữ của mình khi livestream bán hàng đã gây bất ngờ lớn. Điều gì khiến anh đưa ra quyết định này? Anh có từng lo ngại về những tranh cãi có thể xảy ra?

Thực ra, năm ngoái tôi đã từng có một phiên livestream như vậy rồi, nhưng có lẽ mọi người không chú ý nhiều. Đến lần gần đây, khi có nhiều antifan vô tình thấy và cắt lại hình ảnh, đăng lên mạng xã hội thì câu chuyện mới trở nên ồn ào hơn.

Ban đầu, tôi chỉ làm với tinh thần khá thoải mái. Khách hàng của tôi đặc biệt là các chị luôn thích không khí vui vẻ, nên tôi mặc livestream một chút cho vui, tạo cảm hứng mua sắm. Thực tế, họ lại rất thích khi tôi trực tiếp mặc đồ hơn là người mẫu. Khi tôi mặc, sản phẩm bán rất nhanh, thậm chí nhiều mẫu sold out liên tục. Có những lúc người mẫu nữ mặc và giới thiệu rất kỹ nhưng hiệu quả lại không bằng.

Cuối cùng, tôi nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là hiệu quả công việc. Việc tôi làm mang lại không khí thoải mái cho khách hàng và giúp doanh thu tăng lên rõ rệt. Trước đây, để đạt doanh số khoảng 7 tỷ, tôi cần mất 2,3 ngày. Nhưng bây giờ, với cách làm này, chỉ trong khoảng 1 ngày là có thể đạt được. Với tôi, đó là một kết quả rất rõ ràng.

Ở thời điểm hiện tại, NTK Đỗ Mạnh Cường nhìn nhận những ý kiến khen, chê khác gì so với những ngày đầu mới vào nghề?

Ngày trước, tôi phản ứng khá mạnh vì bản thân là người thẳng tính. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra điều đó thực sự không mang lại nhiều ý nghĩa, vì những lời khen, chê đó không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc hay việc kinh doanh của mình. Khách hàng vẫn yêu mến và ủng hộ tôi.

Ngay cả những thương hiệu lớn như Chanel hay Dior cũng vẫn bị chê, bị tranh luận rất nhiều. Với thời trang, tôi nghĩ cần hiểu rằng không có một định nghĩa tuyệt đối nào cho cái đẹp hay cái xấu. Một thiết kế có thể đẹp với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Giữa rất nhiều quan điểm khác nhau, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm của tôi có chạm được đến đúng tệp khách hàng của mình hay không.

Nếu để những ý kiến trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến công việc, tôi nghĩ mình đã thất bại ngay từ đầu. Bởi không phải ai đưa ra nhận xét cũng là khách hàng của tôi. Tôi không làm sản phẩm để phục vụ những người chỉ bàn luận về thời trang nhưng không bao giờ mua. Đối tượng khách hàng thực sự của tôi lại không phải là những người thường xuyên tranh luận trên mạng.

"Nếu thất bại, tôi có thể mất vài chục tỷ nhưng đó không phải điều quá quan trọng"

Anh vốn nổi tiếng với những show thời trang quy mô lớn trong và ngoài nước quy tụ nhiều ngôi sao lớn. Để tạo ra những sự kiện hoành tráng như thế, anh có trải qua áp lực nào chưa từng chia sẻ ra không?

Nếu theo dõi hành trình làm show của tôi, mọi người sẽ thấy càng về sau tôi càng tối giản hơn. Những show cách đây 10, 20 năm thực sự rất "khủng", có thể nói là những điều mà thời điểm đó ở Việt Nam chưa ai làm. Nhưng theo thời gian, tôi thay đổi cách tiếp cận, tiết chế lại và chọn hướng tối giản hơn. Thực tế, sự phát triển của mạng xã hội cũng khiến tôi có góc nhìn khác. Bây giờ, tôi không nhất thiết phải làm show thì mới bán được hàng. Ngày trước, khi chưa nhiều người làm show, tôi đã tiên phong thực hiện. Nhưng hiện tại, khi thị trường thay đổi, nhiều người cùng làm, tôi cũng bắt đầu tìm những hướng đi mới phù hợp hơn.

Còn về áp lực, chắc chắn là có, đặc biệt với những show lớn trước đây, quy mô lên đến 2.000 - 3.000 khán giả. Áp lực khi đó rất lớn. Nhưng sau nhiều năm làm nghề, trải qua quá nhiều show diễn, tôi nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm để kiểm soát và vượt qua những áp lực đó.

Các show của anh luôn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Hà Kiều Anh, Diễm My 6X, Ninh Dương Lan Ngọc… Theo anh, điều gì khiến họ luôn sẵn sàng đồng hành cùng mình?

Với tôi, ngoài sự yêu mến với thời trang thì tất cả khách mời đều là những người bạn bè thân thiết. Mọi người đã gắn bó với tôi từ những ngày đầu làm nghề cho đến bây giờ. Đó không chỉ là sự hợp tác trong công việc mà còn là mối quan hệ lâu dài, có sự tin tưởng và yêu mến dành cho nhau. Việc nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng tôi qua các show diễn, tôi nghĩ đơn giản là vì tình bạn và sự yêu mến mà họ dành cho tôi.

Như Tăng Thanh Hà gần như không xuất hiện ở bất kỳ show diễn nào, chị Diễm My cũng vậy. Riêng Hà Tăng, lần đặc biệt nhất là khi cô nhận lời diễn catwalk trong show kỷ niệm 10 năm của tôi. Để có được sự xuất hiện đó, tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều, vì thời điểm đó Hà đã muốn rút lui khỏi showbiz, tập trung cho gia đình.

Có khi nào anh gặp trường hợp bị từ chối lời mời tham gia show, và điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và các nghệ sĩ?

Không, chưa bao giờ (cười). Tôi cũng không đặt nặng chuyện phải thuyết phục bằng mọi giá. Với tôi, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Ví dụ như Tăng Thanh Hà, nếu sắp xếp được thời gian thì Hà luôn sẵn sàng tham gia. Có lần show của tôi tổ chức ở Huế, Hà vẫn bay ra diễn rồi phải quay về ngay trong tối vì không muốn xa con. Hà nhận lời vì tình cảm dành cho tôi.

Thực ra, khi tôi gửi lời mời, nếu mọi người có thể thu xếp được công việc thì hầu như đều đồng ý tham gia. Trường hợp không thể xuất hiện thường chỉ là do lịch trình đã có từ trước, đặc biệt là những chuyến đi xa rất khó sắp xếp. Giữa chúng tôi không có chuyện giận dỗi vì những điều đó. Mọi người đều hiểu và tôn trọng công việc, lịch trình của nhau, nên mọi thứ luôn thoải mái và giữ được sự gắn kết lâu dài.

Gần đây anh chia sẻ mong muốn thực hiện một "bộ phim thời trang" do chính mình viết kịch bản và đạo diễn. Với anh, một bộ phim như vậy sẽ khác gì so với những show diễn - lĩnh vực mà anh đã rất thành công?

Tôi luôn là người thích làm những điều mới, những điều mà chưa ai làm. Ở thời điểm hiện tại, tôi nhận ra mình không cần tổ chức show diễn thì vẫn có thể bán được hàng. Vậy tại sao phải đầu tư hàng chục tỷ cho một show, trong khi hiệu quả kinh tế không còn như trước? Những show tôi từng làm ở Mỹ có chi phí gần 30 tỷ, ở Úc hay Thượng Hải cũng khoảng 15- 20 tỷ.

Với các show quốc tế, tôi phải đầu tư rất nhiều vào trang phục biểu diễn để tạo sự khác biệt, nhưng về lâu dài, hiệu quả kinh tế lại không cao như trước đây. Trong khi đó, chỉ cần tập trung chụp hình, phát triển sản phẩm và bán hàng, doanh thu vẫn rất tốt. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển hướng, dùng nguồn lực đó để làm một điều mới mẻ hơn như điện ảnh.

Đương nhiên, phim ảnh là một lĩnh vực hoàn toàn mới với tôi. Nhưng nếu tôi có thể đưa thời trang, đưa những thiết kế của mình vào đó, thì khả năng tiếp cận khán giả sẽ rộng hơn. Hiện tại tôi chưa thể nói trước điều gì, nhưng biết đâu tôi có thể làm tốt và tạo ra một tệp khán giả riêng thì sa. Có khi tôi lại trở thành một nhân tố mới trong điện ảnh? Với điện ảnh, tôi xem đó là một "cuộc chơi" mới nhưng rất thú vị. Tôi muốn đưa vào đó góc nhìn của riêng mình không chỉ về thời trang mà còn là những khía cạnh khác mà trước đây khán giả chưa từng thấy ở tôi.

Với dự án phim điện ảnh đó, anh có từng nghĩ sẽ viết riêng cho mình một vai diễn?

Tôi từng "thề" là sẽ không bao giờ đóng phim. Trước đây, tôi cũng nhận được một vài lời mời tham gia các dự án điện ảnh, nhưng tôi không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Tôi không xem đó là nghề nên không muốn tham gia. Tuy nhiên, với bộ phim đầu tiên do chính mình thực hiện, có thể tôi sẽ xuất hiện nhưng là chính tôi, là Đỗ Mạnh Cường. Tôi nghĩ đó sẽ là một điểm nhấn thú vị trong phim.

Với bộ phim đầu tiên, chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều ngôi sao, nhiều người đã gắn bó với tôi. Tôi chưa thể tiết lộ diễn viên nào sẽ tham gia bộ phim nhưng chắc chắn là những người giỏi nghề, được nhiều người yêu thích và là những ngôi sao điện ảnh.

Anh có lo ngại việc "được ăn cả, ngã về không" khi bước sang điện ảnh? Nếu bộ phim không đạt kết quả như kỳ vọng, liệu có ảnh hưởng đến hình ảnh anh đã xây dựng suốt nhiều năm?

Tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng. Một dự án điện ảnh, nếu có thất bại, thì cũng chỉ giống như một show diễn mà thôi. Sự nghiệp 20 năm của tôi không thể bị quyết định bởi một dự án.

Với show thời trang, nhiều người thường nhìn vào độ "hot", mức độ lan tỏa trên mạng xã hội để đánh giá, nhưng thực tế, thành công của một show phải được đo bằng doanh thu. Và doanh thu từ show diễn lại không thể nhìn thấy ngay lập tức hay tính toán rõ ràng. Còn điện ảnh thì khác, mọi thứ được thể hiện bằng con số rất cụ thể. Nếu thành công hay thất bại, đều có thể nhìn thấy rõ.

Nếu chẳng may không như mong muốn, tôi có thể mất vài chục tỷ nhưng với tôi, đó không phải là điều quá quan trọng. Điều tôi quan tâm là trải nghiệm và giá trị mình tạo ra. Và tôi tin rằng, bất cứ điều gì tôi đã làm thì chắc chắn sẽ tạo ra một hiệu ứng riêng, không thể nào diễn ra theo cách bình thường.

"Những ai có gia đình, con cái sẽ hiểu được sự hy sinh của tôi"

NTK Đỗ Mạnh Cường còn được biết đến với câu chuyện nhận 10 em bé có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi. Vậy "Bố Cường" và NTK Đỗ Mạnh Cường có gì khác nhau?

Khi trở về với gia đình, tôi là một con người khác. Tuy nhiên, dù trong công việc hay đời sống riêng, tôi vẫn có một điểm chung là rất nghiêm khắc. Với 10 đứa con, nếu không có nguyên tắc rõ ràng trong việc nuôi dạy, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề sau này. Tôi luôn dành cho các con tình yêu thương, nhưng đi kèm với đó là sự kỷ luật. Tôi không chiều theo mọi mong muốn của con, mà chỉ đáp ứng những gì tôi cho là tốt nhất cho các con.

Tôi luôn muốn các con được hưởng những điều tốt nhất, từ môi trường sống đến dịch vụ, điều kiện phát triển. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận những đòi hỏi vô lý. Tôi không chiều theo ý muốn của con nhưng sẽ làm tất cả những gì tôi mong muốn cho con tốt nhất. Tôi luôn mong con được hưởng dịch vụ tốt nhất, đặc biệt nhất. Vì vậy, các con của tôi không có những hành vi như khóc lóc, quậy phá ở trung tâm thương mại hay nơi công cộng.

Tôi cảm thấy tự hào vì các con hiểu chuyện và có ý thức. Với tôi, việc nuôi dạy 10 đứa trẻ là một hành trình không hề dễ dàng, và nếu không nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ rất áp lực về sau.

Anh từng chia sẻ sẽ dừng lại ở 9 người con, nhưng rồi vẫn nhận bé thứ 10. Điều gì ở bé Thiên Nga khiến anh thay đổi quyết định và trở thành "bố Cường" của con?

Thực ra, trước đó tôi từng nói khi nhận đến đứa thứ 6 thì sẽ dừng lại, rồi đến đứa thứ 7 tôi cũng nói như vậy. Nhưng tôi là người sống nhiều bằng cảm xúc hơn là lý trí. Nếu suy nghĩ bằng lý trí, có lẽ tôi đã không làm những điều này. Tôi thường đưa ra quyết định rất nhanh, đôi khi chỉ trong tích tắc, không cân nhắc quá nhiều về những điều phía sau.

Việc nhận một đứa trẻ đến với tôi thường xuất phát từ cảm xúc và linh cảm. Tôi gần như gạt bỏ mọi tính toán để làm theo trái tim mình. Với bé Thiên Nga cũng vậy, mỗi đứa trẻ đến với tôi đều có một câu chuyện riêng, và đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. Hiện tại, Thiên Nga là bé út trong gia đình, còn tương lai thì tôi cũng không dám nói trước, vì với tính cách của tôi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Nhưng ở thời điểm này, tôi tạm dừng ở đó.

Với mỗi đứa trẻ đến theo một hoàn cảnh khác nhau, có em bé nào để lại trong anh ký ức sâu đậm nhất về hành trình đưa con về nhà?

Đến bây giờ, tôi không còn nghĩ các con là những đứa trẻ mồ côi như trước nữa, mà tất cả đều là con của tôi. Dù vậy, mỗi câu chuyện của các con khi đến với tôi đều khiến tôi xúc động theo những cách khác nhau, rất khó để so sánh hay đặt tình cảm nhiều hơn cho ai.

Riêng với bé Nhím - đứa trẻ đầu tiên tôi nhận vẫn là một ký ức rất đặc biệt. Tôi nhận con khi mới 2 tháng tuổi, nhưng phải đến khi 4 tuổi rưỡi, con mới thực sự về sống cùng tôi. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn, tôi phải liên tục di chuyển lên xuống Long An, có lúc cảm thấy bất lực vì không thể đưa con về ngay bên mình. Với một người luôn muốn làm gì cũng phải làm cho bằng được như tôi, cảm giác đó thực sự rất áp lực và ám ảnh. Chính hành trình đó khiến tình cảm của tôi dành cho Nhím trở nên vô cùng sâu sắc.

Nhiều người để ý anh trưng bày khá nhiều hình ảnh của bé Mimi trong nhà. Liệu có phải anh dành sự ưu ái đặc biệt cho con?

Tôi nghĩ đó chỉ là góc nhìn từ bên ngoài. Thực tế, việc tôi treo nhiều hình Mimi đơn giản vì trong 10 đứa con, Mimi là bé có gương mặt rất phù hợp với việc thể hiện qua tranh vẽ, chứ không phải vì tôi yêu thương bé hơn những đứa trẻ khác. Tôi có một bức tranh lớn vẽ cả gia đình với đầy đủ 10 người con. Riêng Mimi, trước đây tôi từng chụp một bộ ảnh, và nhiếp ảnh gia xử lý theo phong cách giống tranh. Sau đó, tôi nhờ họa sĩ vẽ lại những hình ảnh đó, nên có nhiều tác phẩm xoay quanh Mimi hơn. Mọi thứ chỉ đơn giản là phù hợp về mặt thẩm mỹ và cảm hứng nghệ thuật, không phải là sự ưu ái đặc biệt như nhiều người suy đoán.

Mỗi đứa trẻ đến với anh theo một cách khác nhau, vậy anh làm thế nào để cân bằng tình cảm, để không em nào cảm thấy bị thiệt thòi?

Tôi luôn nói rõ với các con về hoàn cảnh của mình, không giấu giếm. Các con đều biết mình là con nuôi, biết về xuất thân và lý do vì sao tôi nhận nuôi. Tôi nghĩ sự minh bạch là điều cần thiết để các con hiểu và chấp nhận mọi thứ một cách tự nhiên. Điều tôi thấy vui là các con luôn có tâm lý rất thoải mái, không tự ti về xuất thân. Với các con, chỉ cần có bố là đủ. Các con xem tôi là gia đình, là chỗ dựa và là người có thể lo cho mình mọi thứ. Tôi luôn chia sẻ một cách cởi mở, và các con cũng đón nhận điều đó rất nhẹ nhàng, tích cực.

Nguyên tắc của tôi là sự công bằng. Trong gia đình, tôi luôn cố gắng giữ mọi thứ ở mức cân bằng nhất có thể. Từ việc mua sắm, sinh hoạt đến những chuyến đi chơi, tôi đều đảm bảo các con được đối xử như nhau. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tạo cho các con cảm giác mình luôn được yêu thương một cách công bằng. Khi điều đó được duy trì, sẽ không có chuyện tị nạnh hay ghen tị giữa các con. Thực tế, các con trong gia đình tôi rất hiểu chuyện, luôn yêu thương và gắn kết với nhau. Với tôi, đó là điều đáng quý nhất.

NTK Đỗ Mạnh Cường thường xuyên đăng ảnh các con diện đồ hiệu, dùng túi đắt tiền đi sự kiện. Nhưng việc này cũng vướng phải những tranh cãi trên MXH, anh nghĩ sao?

Tôi làm những gì tôi thấy phù hợp và tốt nhất cho các con, chứ bản thân các bé lại không hề ý thức được giá trị của những món đồ đó. Tôi không dạy các con về đồ hiệu, cũng không nói với các con rằng những món đồ này đắt tiền hay có giá trị như thế nào. Với tôi, những điều đó không quan trọng. Điều tôi quan tâm là cách các con được nuôi dạy, cách các con cư xử và phát triển trong môi trường sống của mình.

Vậy NTK Đỗ Mạnh Cường dạy các con trân trọng đồng tiền như thế nào?

Hiện tại, các con vẫn chưa đến tuổi sử dụng tiền nhiều. Chỉ có Nhím và Tít là tôi bắt đầu cho một khoản nhỏ để ăn sáng hoặc mua đồ ăn vặt ở trường. Quan trọng nhất, tôi luôn nói với các con rằng để có được cuộc sống như hiện tại, bố phải làm việc rất nhiều, và việc kiếm tiền không hề dễ dàng.

Tôi muốn các con hiểu điều đó để biết trân trọng những gì mình đang có. Khi nhận thức được giá trị của công sức lao động, các con sẽ tự biết cách quý trọng đồng tiền sau này. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy các con về ý thức trong cách cư xử. Các con sống trong một gia đình có sự chú ý của xã hội nên sẽ có những áp lực riêng. Tôi luôn nhắc các con rằng bố là một nhà thiết kế, và mọi hành động, lời nói của các con cần chuẩn mực, để khi nhìn vào, mọi người cảm thấy tự hào. Có lẽ tôi may mắn, vì các con đều rất ngoan và hiểu chuyện. Các con không khiến tôi phải mệt mỏi hay áp lực khi trở về nhà. Nhiều gia đình cảm thấy căng thẳng vì chuyện con cái, nhưng với tôi, đó lại là điều khiến tôi tự hào nhất.

Khi các con ngày càng lớn, “Bố Cường” có từng lo sẽ chịu áp lực về tài chính trong hành trình tương lai vì sẽ có rất nhiều khoản phải chi?

Nếu nói không áp lực thì không đúng. Nhưng tôi không áp lực tài chính cho việc nuôi dạy con. Tôi áp lực khi các con ngày càng lớn sẽ có nhiều thứ thay đổi trong tâm sinh lý mỗi đứa trẻ, đặc biệt ở những giai đoạn như 15, 16, 18 tuổi hay cả chuyện tình cảm sau này. Đó mới là điều khiến tôi suy nghĩ nhiều.

Hiện tại, tôi chỉ cố gắng mang lại cho các con một môi trường sống tốt nhất có thể. Tôi không đặt nặng chuyện phải cho con học trường quốc tế hay đi theo một khuôn mẫu cố định. Điều tôi mong là các con được làm đúng với sở thích, phát triển theo thế mạnh riêng của mình. Ví dụ như bé Nhím có năng khiếu về âm nhạc có thể hát, nhảy, chơi đàn, làm MC, diễn xuất thì tôi có thể định hướng cho con theo con đường nghệ thuật. Tôi luôn muốn các con được phát triển đúng với con người của mình, thay vì ép buộc theo một tiêu chuẩn nào đó.

Có khi nào anh cảm thấy yếu lòng hay từng nghĩ mình không đủ sức để gánh vác trong hành trình nuôi dạy 10 đứa trẻ?

Không (cười). Khi tôi đã quyết định nhận con và làm điều gì đó, tôi luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tôi cũng nghĩ mình may mắn khi các con đều rất ngoan, không khiến tôi mệt mỏi. Nếu các con quá nghịch ngợm hay tạo áp lực, có thể tôi sẽ có những lúc yếu lòng. Nhưng thực tế, các con mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui, nên tôi không có lý do gì để cảm thấy như vậy. Từ khi có các con, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Các con giống như những người bạn nhỏ, luôn chia sẻ với tôi, giúp tôi bớt cảm giác cô đơn. Mỗi khi trở về nhà, tôi luôn có các con chờ đợi, đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Điều khiến "bố Cường" cảm thấy tự hào nhất đến thời điểm hiện tại là gì?

Tôi nghĩ điều khiến tôi tự hào nhất là mình đã có thể thay đổi cuộc sống của các con. Hiện tại, các con đang sống trong môi trường rất đầy đủ. Tuy nhiên, tương lai của các con sẽ phụ thuộc vào chính các con vào việc các con ý thức được mình cần làm gì và muốn trở thành ai. Tôi không thể nói trước điều đó, nhưng ít nhất ở thời điểm này, các con đang có một môi trường sống, học tập tốt và nhiều cơ hội hơn rất nhiều so với trước đây.

Các con là con của tôi, nên cũng nhận được sự quan tâm nhất định từ xã hội. Nhưng việc tận dụng những cơ hội đó như thế nào lại là câu chuyện của mỗi đứa trẻ. Nếu phát triển đúng hướng, tôi tin các con hoàn toàn có thể trở thành những nhân tố tài năng trong tương lai.

Anh từng chia sẻ việc các con xuất hiện trong show như một cách để "thông báo" về hành trình trưởng thành của các bé. Nhưng với một số người, họ lại cho rằng đó là cách để PR, tạo hiệu ứng truyền thông. Anh nhìn nhận điều này như thế nào?

Tôi không thể làm mọi thứ để chiều lòng những người luôn nhìn mọi việc theo hướng tiêu cực. Có những người mặc định sẵn rằng điều gì cũng xấu, nên dù mình làm tốt thế nào, họ vẫn có thể nghĩ theo cách khác. Còn với những ai hiểu và trân trọng, thì họ đã hiểu từ lâu rồi, tôi không có nhu cầu phải làm hài lòng tất cả mọi người. Những gì tôi làm cho các con, tôi nghĩ những ai có gia đình, có con cái sẽ hiểu được sự hy sinh đó lớn như thế nào. Nhìn vào thực tế, các con đang có cuộc sống ra sao là đủ. Còn việc có người nói tôi "giàu lên vì nhận nuôi con", nhưng họ không đặt suy nghĩ nếu tôi không có tiềm lực kinh tế, tôi nghĩ không ai đủ dũng cảm nhận 10 con nuôi. Họ không hiểu nuôi 1 đứa con sống ở TP.HCM, trong môi trường tốt như tôi đang cho các con sẽ phải tốn bao nhiêu tiền một tháng.

Nếu ai đó cho rằng tôi đang PR, tôi cũng không thấy vấn đề gì. Nếu có PR thì cũng là để các con có cuộc sống tốt hơn, chứ đâu phải tồi tệ hơn. Cuối cùng, mọi việc tôi làm đều là vì các con, chứ không phải vì bản thân tôi cần thêm sự nổi tiếng.

Tôi không sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Việc các con xuất hiện là mong muốn của tôi, để mọi người có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành của các bé, thấy được một đứa trẻ khi sống trong môi trường tốt sẽ thay đổi như thế nào. Những ai theo dõi lâu dài, đặc biệt là khách hàng và những người yêu mến tôi, họ hiểu rất rõ điều đó. Với tôi, chỉ cần mình làm điều đúng, mang lại giá trị tích cực cho các con và cho chính cuộc sống của mình là đủ. Còn việc người khác nghĩ gì, tôi không quá bận tâm.

Nếu có một lời nhắn gửi đến các con trong 10 năm tới, bố Cường sẽ nói gì?

Bố không biết 10 năm nữa các con sẽ trở thành những người như thế nào. Nhưng có một điều bố luôn mong, đó là các con sẽ sống có ích cho xã hội, luôn ý thức được mình là ai, mình đến từ đâu, và hiểu được những gì bố đã làm cho các con. Bố hy vọng sau này, các con cũng có thể làm được những điều tương tự, giúp đỡ lại những em nhỏ có hoàn cảnh giống như mình. Với bố, đó là điều quan trọng nhất. Bởi vì chỉ khi biết yêu thương và chia sẻ với người khác, các con mới có thể nuôi dưỡng được tâm hồn, hình thành tính cách tốt và có một cuộc sống thực sự hạnh phúc.

