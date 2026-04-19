Tuổi thanh xuân của Củng Lợi xứng đáng được "phong thần"

Vẻ đẹp không thuộc về khuôn mẫu

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những mỹ nhân với nhan sắc thanh tú, dịu dàng theo kiểu truyền thống. Thế nhưng, có một người phụ nữ khiến cư dân mạng phải "đổ rạp" mỗi khi những khoảnh khắc thời trẻ của cô được đào lại. Đó chính là Củng Lợi. Không phải kiểu đẹp mỏng manh, yếu đuối, mà là vẻ đẹp mặn mà, đầy cá tính, thần thái sắc sảo đến chết người. Dù đã bước sang tuổi 60, nhưng những bức ảnh thanh xuân của "Củng Hoàng" vẫn khiến netizen không khỏi trầm trồ, xôn xao gọi là "phong thần" thực thụ.

Những hình ảnh cũ của Củng Lợi từ thập niên 80-90 thế kỷ trước được lan truyền rần rần trên mạng xã hội gần đây. Đó là Củng Lợi với gương mặt góc cạnh rõ nét, đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ kiên cường và quyến rũ khó cưỡng. Không cần makeup cầu kỳ, chỉ một nụ cười nhẹ hoặc cái nhìn thẳng thắn cũng đủ khiến người ta phải ngoảnh lại. Vẻ đẹp ấy không phải kiểu "hoa khôi trường học" ngọt ngào, mà là sự mặn mà, mạnh mẽ của một người phụ nữ biết mình muốn gì và dám theo đuổi đam mê.

Video thời trẻ của Củng Lợi gây bão mạng xã hội Trung Quốc.

Netizen bình luận rần rần: "Thời trẻ Củng Lợi đẹp kiểu chết người, không phải mỹ nhân truyền thống nhưng khí chất vượt trội", "Thần thái này ai cũng phải phục", "Đào lại ảnh cũ mà vẫn hot hơn nhiều mỹ nhân trẻ bây giờ"... Vẻ đẹp của Củng Lợi không phai mờ theo thời gian, mà càng thêm phần sâu sắc, chín muồi.

Củng Lợi không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường. Ảnh: Weibo

Ở cô toát lên khí chất khó cưỡng. Ảnh: Weibo

Màn hot lại những hình ảnh thanh xuân của nữ diễn viên không chỉ đến từ nhan sắc mà còn từ hành trình chinh phục điện ảnh đầy ấn tượng. Từ một cô gái xuất thân gia đình trí thức, ba lần thi trượt Học viện Hý kịch Trung ương, Củng Lợi vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ diễn xuất. Năm 1987, cô ra mắt với vai diễn trong Cao Lương Đỏ – bộ phim đầu tay của Trương Nghệ Mưu, và nhanh chóng trở thành "nàng thơ" của ông. Hàng loạt tác phẩm kinh điển như Lồng Đèn Đỏ Treo Cao, Thu Cúc Đi Kiện (giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venezia), Bá Vương Biệt Cơ, Sống... đã đưa tên tuổi cô vươn tầm quốc tế. Cô là diễn viên châu Á thứ hai nhận Volpi Cup, xuất hiện trên bìa Time, và được khen ngợi là "người phụ nữ đẹp nhất phương Đông".

Không dừng lại ở phim Trung Quốc, Củng Lợi chinh phục cả Hollywood với vai diễn ấn tượng trong Hồi Ức Của Một Geisha, Miami Vice, Hoàng Kim Giáp, hay gần đây hơn là Mulan. Diễn xuất tự nhiên, giàu chiều sâu của cô khiến khán giả quên mất nhan sắc, mà chỉ còn lại sự ngưỡng mộ dành cho một nghệ sĩ thực thụ.

Ảnh: Weibo

Dân mạng không khỏi ngã mũ thán phục trước nhan sắc thời trẻ của Củng Lợi.

"Củng hoàng" của làng giải trí Hoa ngữ

Củng Lợi sinh ngày 31/12/1965 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, lớn lên ở Tế Nam, Sơn Đông. Cô là con út trong gia đình 5 anh chị em, với cha là giáo sư kinh tế và mẹ cùng các anh chị đều là giáo viên hoặc bác sĩ. Gia đình mong cô theo con đường học hành ổn định, nhưng đam mê diễn xuất đã thôi thúc Củng Lợi thi vào Học viện Hý kịch Trung ương sau ba lần trượt (có thông tin cô từng suýt trượt vì hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn được đặc cách).

Ảnh: Weibo

Củng Lợi thời trẻ.

Sự nghiệp của Củng Lợi bùng nổ từ năm 1987 nhờ hợp tác với Trương Nghệ Mưu. Hai người không chỉ là đối tác nghệ thuật mà còn có mối tình 8 năm (1988-1995), từng gây xôn xao dư luận. Sau đó, Củng Lợi kết hôn với tỷ phú Singapore Ooi Hoe Seong năm 1996, nhận quốc tịch Singapore, nhưng cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm và kết thúc vào năm 2009. Năm 2019, cô kết hôn với nhạc sĩ người Pháp Jean-Michel Jarre và hiện sống hạnh phúc, bình yên bên ông xã hơn mình 18 tuổi.

Với hơn 30 năm hoạt động, Củng Lợi là biểu tượng bất diệt của điện ảnh Hoa ngữ – một "Củng Hoàng" quyền lực, không chỉ đẹp mà còn tài năng và bản lĩnh. Tuổi thanh xuân rực rỡ của cô không chỉ là khoảnh khắc hình ảnh, mà còn là hành trình của một người phụ nữ mạnh mẽ, xứng đáng được "phong thần" trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Dù thời gian có trôi, thần thái chết người ấy vẫn mãi là huyền thoại.

Ảnh: Weibo

Ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên vẫn đẹp mặn mà, gợi cảm và đầy quyền lực.

Nguồn: Weibo