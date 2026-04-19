Thiên hạ đệ nhất yêu vợ gọi tên Justin Bieber, tuyên bố công khai: "Em yêu, anh yêu em. Bài hát này dành cho em!"

Tại Coachella 2026, Justin Bieber không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát và những bản hit thanh xuân, mà còn khiến cả thế giới phải trầm trồ vì tình yêu dành cho vợ - Hailey Bieber. Trong tuần lễ thứ hai của lễ hội âm nhạc nổi tiếng này, khi bắt đầu màn trình diễn ca khúc Go Baby, Justin đã công khai bày tỏ tình cảm ngọt ngào: “Em yêu, anh yêu em. Bài hát này dành cho em!”.

Tuần trước, anh cũng dành những lời yêu thương tương tự dành cho Hailey. Việc lặp đi lặp lại hành động này như một thói quen chứng minh rằng: Dù là siêu sao toàn cầu, trong mắt Justin, Hailey vẫn là "vũ trụ" duy nhất.

Tuần nay, Hailey Bieber lần nữa chứng minh sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Trái ngược với những tin đồn về việc "giữ chồng quá kỹ" hay ghen tuông vô lối, Hailey Bieber đã có một hành động chứng minh đẳng cấp của một người vợ bản lĩnh.

Trong tiết mục huyền thoại One Less Lonely Girl - vốn là ca khúc Justin thường chọn một fan nữ may mắn lên sân khấu để tặng hoa và tán tỉnh - Hailey đã gây bất ngờ khi chính tay "đẩy" Billie Eilish lên vị trí đó. Được biết, Bille Eilish là fan girl cuồng nhiệt của Justin Bieber, nên điều này đối với cô quả là giấc mơ có thật trong sự nghiệp "đu idol".

Việc lựa chọn Billie - một người bạn thân thiết và cũng là một ngôi sao lớn - cho thấy Hailey hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của chồng. Hành động này như một cái tát thẳng vào những giả thuyết cho rằng cô kiểm soát Justin Bieber. Hailey không cần giữ chồng bằng cách "nhốt" anh lại; cô giữ anh bằng sự thấu hiểu và tự tin vào vị trí không thể thay thế của mình.

Những cử chỉ ấy khiến netizen không khỏi gọi Justin Bieber là “thiên hạ đệ nhất yêu vợ”. Dù đã kết hôn nhiều năm và giờ đã có con trai chung là Jack Blues Bieber, tình cảm giữa Justin và Hailey vẫn luôn cháy bỏng, công khai và chân thành. Từ việc Hailey cùng con trai cổ vũ Justin trong buổi tập đến việc cô lặng lẽ đứng trong đám đông hát theo những ca khúc của chồng, cặp đôi này tiếp tục là một trong những cặp đôi khiến fan ghen tị nhất showbiz.

Justin Bieber sinh ngày 1/3 năm 1994 tại London, Ontario, Canada. Anh được phát hiện qua video cover ca hát trên YouTube khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ hit Baby năm 2010. Với sự nghiệp kéo dài hơn 15 năm, Justin đã bán ra hàng trăm triệu bản thu âm, giành nhiều giải Grammy và trở thành một trong những nghệ sĩ có lượng stream cao nhất thế giới. Sau những năm tháng hỗn loạn với scandal, vấn đề sức khỏe và áp lực danh tiếng, Justin đã trở lại mạnh mẽ hơn với album Swag và các buổi biểu diễn live đầy cảm xúc như tại Coachella 2026.

Về đời tư, Justin gặp Hailey lần đầu vào khoảng năm 2009-2010 khi cô còn là con gái của diễn viên Stephen Baldwin. Hai người bắt đầu hẹn hò nghiêm túc hơn từ năm 2015-2016, nhưng sau đó chia tay. Đến năm 2018, họ tái hợp và kết hôn trong một buổi lễ dân sự kín đáo tại New York vào tháng 9/2018, sau đó tổ chức tiệc cưới lớn hơn vào năm 2019 tại South Carolina.

Hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cặp đôi từng đối mặt với tin đồn rạn nứt, áp lực từ truyền thông và những so sánh không đáng có (đặc biệt liên quan đến quá khứ của Justin với Selena Gomez). Tuy nhiên, cả hai đều công khai chia sẻ về hành trình trưởng thành cùng nhau. Năm 2024-2025, họ chào đón con trai đầu lòng – Jack Blues Bieber – và gia đình nhỏ này thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Hailey ngoài vai trò người mẫu và vợ Justin Bieber, còn là nữ doanh nhân thành công với thương hiệu mỹ phẩm Rhode. Cô luôn được biết đến là người vợ hỗ trợ hết mình, đồng hành cùng Justin qua những giai đoạn khó khăn nhất. Ngược lại, Justin thường xuyên dành những lời khen ngợi và cử chỉ lãng mạn dành cho vợ trên sân khấu cũng như mạng xã hội.

Dù đã qua hơn 7 năm hôn nhân, Justin Bieber vẫn chứng minh anh là “thiên hạ đệ nhất yêu vợ” theo cách chân thành nhất: từ những lời tuyên bố công khai trên sân khấu Coachella đến việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tình yêu của cặp đôi này không chỉ là nguồn cảm hứng cho fan mà còn là minh chứng rằng, trong showbiz đầy cám dỗ, một mối quan hệ vững vàng vẫn có thể tồn tại và ngày càng đẹp đẽ hơn theo thời gian.