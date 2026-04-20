Cảnh ảm đạm, ế vé của nhiều nghệ sĩ Hàn đến Việt Nam

Concert, fanmeeting liên tiếp giảm giá vẫn không kín chỗ

Tối 18/4, Jessica Jung mang tour diễn Reflection Concert Tour đến Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) với sức chứa khoảng 2.000 chỗ. Đây là lần đầu nữ ca sĩ biểu diễn concert solo tại Việt Nam. Tuy nhiên thực tế lượng khán giả không đạt kỳ vọng.

Trước đêm diễn, ban tổ chức (BTC) liên tục tung các chương trình giảm giá để kích cầu. Vé được giảm theo nhiều đợt, từ 10% đến 25%, có thời điểm giảm trực tiếp tới 2 triệu đồng, tương đương hơn 50% giá trị ở một số hạng vé.

Theo sơ đồ ban đầu, khu SVIP có giá 5 triệu đồng/vé, đi kèm các quyền lợi như tham gia soundcheck, chụp ảnh nhóm, nhận photocard, poster và cơ hội nhận chữ ký. Các khu vực phía sau gồm VIP (4,25 triệu đồng), PRE (3,5 triệu đồng) và khán đài chia thành CAT1 (2,75 triệu), CAT2 (2,25 triệu) và CAT3 (1,5 triệu đồng).

Mức giá đã được điều chỉnh sâu nhưng tình trạng ghế trống vẫn xuất hiện, nhất là ở hai bên khán đài. Ngay cả khu CAT1 vốn được kỳ vọng đông khán giả, cũng không lấp đầy. Cận giờ diễn, nhiều vé VIP từ mức 5 triệu đồng được giảm xuống còn khoảng một triệu đồng, trong khi vé khán đài chỉ còn khoảng 650.000 đồng.

Ba ngày trước concert, BTC phải thay đổi sơ đồ chỗ ngồi theo yêu cầu từ phía nghệ sĩ. Động thái này được cho là nhằm thu gọn không gian, tránh hình ảnh khán đài trống trải khi đêm diễn diễn ra. Thực tế, khu vực phía trên vẫn còn nhiều ghế không có người ngồi.

Không chỉ tại Việt Nam, tình trạng tương tự cũng xuất hiện trong tour diễn của Jessica ở các thị trường khác. Đầu năm 2026, đêm diễn của cô tại Malaysia (sức chứa khoảng 5.000 chỗ) cũng ghi nhận lượng ghế trống. Tại đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi biểu diễn lại các bản hit gắn liền với thời kỳ hoạt động cùng nhóm SNSD như Gee, Genie, Into the new world...

Thị trường cạnh tranh, sức hút Kpop gen 2 suy giảm

Không riêng concert của Jessica, fanmeeting Always With Angel của Niel, nhóm Teen Top, cũng đang đối mặt với tình trạng bán vé chậm.

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 23/5 tại TPHCM với quy mô khoảng 500 chỗ ngồi. Sau gần 5 ngày mở bán, chỉ khoảng 35 vé được tiêu thụ. Giá vé dao động từ 1,9-4,9 triệu đồng, kèm các quyền lợi như bắt tay, chụp ảnh cùng nghệ sĩ.

Phần lớn vé đã bán ra thuộc hạng cao nhất, trong khi các hạng phổ thông gần như không có giao dịch. Điều này cho thấy tệp khán giả nhỏ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để xem thần tượng, trong khi số đông không còn mặn mà như trước.

Một số người hâm mộ cho rằng giá vé quá cao, ngang đêm concert khiến nhiều người lưỡng lự. Thêm đó, khảo sát ban đầu của fanpage Teen Top tại Việt Nam là cả nhóm sẽ đến TPHCM, nhưng kết quả chỉ có sự hiện diện của một thành viên là Niel, cũng khiến nhu cầu mua vé giảm đi. “Tình hình bán vé không tốt, chỉ khoảng 1/10 số ghế. Nếu không khả quan hơn, khả năng hủy là có thể xảy ra”, một khán giả chia sẻ.

Ngoài yếu tố thời điểm, chiến lược quảng bá cũng được xem là nguyên nhân. Nhiều sự kiện diễn ra với mức độ truyền thông hạn chế, khiến thông tin khó tiếp cận đến khán giả ngoài cộng đồng fan cũ.

Tháng 9/2025, fanmeeting của Hyolyn tại TPHCM cũng phải hủy bỏ. Đêm diễn dự kiến tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du với giá vé từ 1,5-4,5 triệu đồng. BTC cho biết sự kiện dừng lại vì các điều kiện khách quan ngoài tầm kiểm soát và hoàn tiền toàn bộ vé đã bán.

Sự kiện này không được truyền thông rầm rộ và trúng vào đợt cả nước đang hướng đến Đại lễ 2/9 và các concert quốc gia…

Điểm chung của các sự kiện này là sự góp mặt của những nghệ sĩ từng nổi tiếng trong giai đoạn hoàng kim của Kpop, nhưng hiện không còn duy trì được sức ảnh hưởng. Trong khi đó, thị trường biểu diễn tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, với sự xuất hiện dày đặc của các concert quốc nội, nghệ sĩ trẻ và các chương trình giải trí đa dạng.