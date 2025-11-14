Sốc với tin “công chúa băng giá” Jessica vỡ trận, mất trắng gần 50 tỷ sau 1 đêm

Sáng 13/11, tờ Sina đưa tin, "công chúa băng giá" Jessica (cựu thành viên SNSD) vừa bị xử thua kiện tại Trung Quốc và phải chịu án phạt nặng. Trong bài báo, ký giả của Sina còn đăng kèm văn bản cho thấy 1 cơ quan pháp luật thông báo về vụ kiện của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Theo văn bản này, Jessica và 1 công ty liên quan bị cáo buộc nhận tiền của ban tổ chức nhưng đã không tham dự sự kiện như trong hợp đồng ký kết. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhất quyết không trả lại số tiền nói trên cho ban tổ chức sau khi đã "bùng show". Tòa án đã yêu cầu cựu thành viên SNSD phải trả lại tiền và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

Nguồn tin cho biết thêm, Jessica đã kiện ngược phía đối tác nhưng bị xử thua. Kết quả, phía nữ ca sĩ phải bồi thường 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) tiền cát-xê đã lấy trước đó, 3 triệu NDT (11,1 tỷ đồng) tiền vi phạm hợp đồng và 100 ngàn NDT (370 triệu đồng) phí luật sư. Tổng cộng, nữ idol 8X phải trả cho phía đối tác 13,1 triệu NDT (48,5 tỷ đồng) sau khi thua kiện. Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông tin cựu thành viên SNSD mất trắng gần 50 tỷ đồng trong 1 đêm khiến công chúng sốc nặng.

Jessica bất ngờ dính tin thua kiện tại Trung Quốc, phải nhận án phạt nặng

Tới chiều 13/11, đại diện của Jessica đã chính thức lên tiếng về thông tin cô thua kiện, phải nộp phạt gần 50 tỷ đồng. Theo đó, công ty chủ quản phủ nhận mọi tin tức thất thiệt nhắm vào nữ thần tượng ở thời điểm hiện tại: "Trên các nền tảng mạng xã hội mới đây đã xuất hiện nhiều tin đồn sai sự thật và những suy đoán ác ý nhắm vào nghệ sĩ Jessica của công ty chúng tôi. Những nội dung đó đều hoàn toàn là bịa đặt, không hề có bất kỳ bằng chứng xác thực nào".

Bên cạnh đó, 1 nguồn tin khác cho hay, vụ kiện nói trên nhằm giải quyết những tranh chấp giữa các công ty vốn không liên quan tới Jessica. Nói cách khác, nữ ca sĩ không có nghĩa vụ phải giao nộp khoản tiền được nhắc tới trong đơn kiện.

Phía Jessica đã chính thức có động thái đầu tiên sau khi bị réo gọi trong 1 vụ kiện có giá trị hàng chục tỷ đồng

Trước đó, Jessica từng vướng vào vòng kiện tụng với 2 công ty tại Trung Quốc hồi năm 2019. Vào thời điểm đó, công ty chủ quản của Jessica là Coridel Capital Management đã ký hợp đồng với 2 công ty Trung Quốc để quản lý các hoạt động của nữ ca sĩ tại quốc gia này. Nhưng sau đó, 2 công ty Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh, tố phía Jessica không tuân thủ hợp đồng, đồng thời yêu cầu Coridel Capital Management phải chi trả các khoản phí bao gồm phí hợp đồng, phí bồi thường, thu nhập chưa thanh toán trị giá khoảng 2 tỷ won (36 tỷ đồng).

2 phiên tòa diễn ra sau đó đều kết thúc theo chiều hướng có lợi cho bên công ty quản lý Trung Quốc. Không hài lòng với phán quyết của tòa, vào tháng 8/2019, Jessica đệ đơn kháng cáo. Nhưng sau đó, nữ ca sĩ đã bị xử thua.

Jessica từng là 1 trong những giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại SNSD. Năm 2014, cô rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của công chúng khắp châu Á. Kể từ đó tới nay, người đẹp tập trung vào các hoạt động solo, kinh doanh và thiết kế thời trang.

Cô từng là thành viên nổi bật trong nhóm hồi còn hoạt động cùng SNSD

Cô có nhiều hoạt động solo đáng chú ý sau khi rời nhóm SNSD

Nguồn: Sina