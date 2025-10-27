Vừa trở về từ Việt Nam, Yoona (SNSD) liền tái hợp bạn trai tin đồn

Tối 26/10, cặp đôi “trai tài gái sắc” Kbiz Yoon Sun Woo (Moon Lovers) và Kim Ga Eun (King The Land) đã tổ chức hôn lễ cổ tích ở 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Nhiều nghệ sĩ Hàn đã tới chung vui và gửi lời chúc phúc tới 2 diễn viên nổi tiếng. Trong đó, màn xuất hiện của Yoona (SNSD) cùng tài tử Lee Junho (2PM) đã chiếm sóng mạng xã hội, âu cũng là bởi họ từng dính tin đồn hẹn hò cách đây 2 năm. Hơn nữa, hoạt động mới đây cũng đánh dấu màn tái hợp hiếm hoi của 2 ngôi sao kể từ sau màn hợp tác đầy ăn ý trong tác phẩm gây sốt 1 thời King The Land. Được biết, Yoona chỉ mới vừa trở về Hàn cách đây 2 ngày sau khi kết thúc chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cùng dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa.
Trong hôn lễ mới đây, Yoona nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 35. Trong khi đó, Lee Junho cũng gây chú ý lớn với diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Khung hình cặp đôi tin đồn ngồi ngay cạnh nhau trong đám cưới mới đây đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.