Vừa trở về từ Việt Nam, Yoona (SNSD) liền tái hợp bạn trai tin đồn

Tối 26/10, cặp đôi “trai tài gái sắc” Kbiz Yoon Sun Woo (Moon Lovers) và Kim Ga Eun (King The Land) đã tổ chức hôn lễ cổ tích ở 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Nhiều nghệ sĩ Hàn đã tới chung vui và gửi lời chúc phúc tới 2 diễn viên nổi tiếng. Trong đó, màn xuất hiện của Yoona (SNSD) cùng tài tử Lee Junho (2PM) đã chiếm sóng mạng xã hội, âu cũng là bởi họ từng dính tin đồn hẹn hò cách đây 2 năm. Hơn nữa, hoạt động mới đây cũng đánh dấu màn tái hợp hiếm hoi của 2 ngôi sao kể từ sau màn hợp tác đầy ăn ý trong tác phẩm gây sốt 1 thời King The Land. Được biết, Yoona chỉ mới vừa trở về Hàn cách đây 2 ngày sau khi kết thúc chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cùng dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Trong hôn lễ mới đây, Yoona nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 35. Trong khi đó, Lee Junho cũng gây chú ý lớn với diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Khung hình cặp đôi tin đồn ngồi ngay cạnh nhau trong đám cưới mới đây đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng, được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Cặp đôi trai tài gái sắc Yoon Sun Woo - Kim Ga Eun vừa tổ chức hôn lễ cổ tích tại 1 khách sạn ở Seoul. Họ đã âm thầm xây dựng mối quan hệ từ lần đầu gặp nhau trên phim trường Single-minded Dandelion năm 2015. Ban đầu là bạn bè, họ dần nảy sinh tình cảm, nuôi dưỡng tình yêu suốt thập kỷ qua, ủng hộ sự nghiệp của nhau đằng sau hậu trường

Trong dàn khách mời ở đám cưới sao Moon Lovers, Yoona là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất từ công chúng. Trước ống kính, mỹ nhân SNSD gây ấn tượng với visual cuốn hút bất chấp cam thường

Trong khi đó, Lee Junho cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen nhờ diện mạo bảnh bao nhưng không kém phần trẻ trung ở đám cưới mới đây

Khung hình cặp đôi tin đồn Yoona - Lee Junho ngồi ngay gần nhau đã được chia sẻ rần rần, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội X chỉ trong thời gian ngắn. Còn nhớ cách đây 2 năm, tờ Proof khiến công chúng dậy sóng khi đưa tin Yoona - Junho đang hẹn hò. Nguồn tin trong ngành giải trí cho biết cặp đôi phát triển từ mối quan hệ bạn thân thành người yêu, rồi mới cùng nhận lời đóng chung phim King The Land. Ngay sau đó, SM Entertainment đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên

Bên cạnh Yoona - Lee Junho, 1 số nghệ sĩ Hàn khác như Ahn Se Ha, Kim Jae Won, Lee Sun Bin... cũng đã tới chúc phúc trong đám cưới của sao Moon Lovers. Cuối hôn lễ, nghệ sĩ và dàn khách mời đã cùng nhau chụp bức hình lưu niệm với cô dâu chú rể

Nguồn: X, Naver