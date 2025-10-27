Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói về câu hát phản cảm của Jack: Có dấu hiệu chống chế

Thời gian qua, tiết mục biểu diễn của Jack (J97) trong đêm nhạc Moonlit Childhood diễn ra tối 16/10 tại Hà Nội trở thành chủ đề khiến mạng xã hội dậy sóng. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ bất ngờ thể hiện một ca khúc hoàn toàn mới chưa được công bố hay đặt tên, nằm ngoài danh mục các bài hát đã được cấp phép.

Điều khiến khán giả phản ứng gay gắt là phần ca từ mang tính phản cảm, sử dụng ngôn ngữ bị cho là thô tục và thiếu chuẩn mực. Đáng chú ý, câu rap "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t…" bị nhiều người nhận định là biến tấu từ một cụm từ nhạy cảm đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến tiết mục của Jack trở thành tâm điểm chỉ trích.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thất vọng, cho rằng một nghệ sĩ có lượng fan không nhỏ như Jack lại mang ngôn từ phản cảm lên sân khấu, đặc biệt là trong những chương trình biểu diễn trước khán giả trẻ.

Vụ việc Jack biểu diễn ca khúc có nội dung phản cảm khiến dư luận bức xúc

Sáng 27/10, trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, lãnh đạo Cục đã đề cập đến vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn các ca khúc lệch chuẩn văn hoá, đi ngược thuần phong mỹ tục. Trong đó, vụ việc Jack biểu diễn tiết mục có nội dung phản cảm vào ngày 16/10 tại Hà Nội cũng được nêu ra.

Theo VOV, tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết: "Những câu như 'Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm...' mà ca sĩ Jack hát là những lời lẽ tiêu cực, kích động, không phù hợp với văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ. Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế".

Ông khẳng định, trong quá trình kiểm tra "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề". Với câu hát "Lào gì cũng t**", ông Tự Do nói: "Qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ 'tôn' là 'tôi'".

Ông Tự Do cũng bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" mà phía ca sĩ đưa ra: "Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng". Ông nhấn mạnh: "Trên không gian mạng, trật tự cần được thiết lập rõ ràng. Chúng tôi mong muốn việc này được chấn chỉnh dứt điểm để tránh tạo tiền lệ xấu".

Qua kiểm tra, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm

Trước đó, phía công ty J97 Promotion - đại diện của Jack cũng đưa ra phản hồi, cho biết sự việc bắt nguồn từ "hiểu lầm do ca khúc chưa hoàn thiện" và việc hát ngẫu hứng khiến khán giả nghe sai lệch so với bản gốc.

NTK T.L - đại diện BTC chương trình sau đó đăng tải thông cáo chính thức lên trang cá nhân, gửi lời tri ân khán giả, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố ngoài kịch bản. Theo đó, Jack được mời với mục đích mang đến một tiết mục giàu năng lượng và tích cực, phù hợp tinh thần của chương trình. Tuy nhiên, do nam ca sĩ tự phát trình diễn ca khúc mới sáng tác chưa từng công bố, nên nội dung này không được cấp phép trước đó. BTC thừa nhận sai sót trong khâu kiểm soát, cam kết rút kinh nghiệm và tuân thủ chặt chẽ quy trình ở các chương trình kế tiếp.