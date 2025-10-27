Ca sĩ Siu Black nguy kịch

Trả lời Tiền Phong ngày 27/10, ông Đức Hùng - chồng của ca sĩ Siu Black - cho biết nữ ca sĩ đang nguy kịch sau một tuần nhập viện cấp cứu. "Vợ tôi nhập viện từ một tuần trước, chuyển lên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sáng nay do nguy kịch, tình trạng phức tạp", ông Hùng cho biết.

Người thân nói thêm Siu Black đang hôn mê và được theo dõi trong phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ tận tình chữa trị cho nữ ca sĩ, trước mắt phải xử lý tình trạng tràn dịch màng tim, phổi có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Đức Hùng cho biết nữ ca sĩ bị suy thận, sức khỏe yếu từ hai tháng trước. Siu Black được gia đình đưa đi nhập viện tuần trước, sau khi ngất xỉu tại nhà. Chồng và các con đang thay nhau chăm sóc cho Siu Black.

Ảnh trên trang cá nhân của Siu Black đầu tháng 10.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt những năm 2000 với biệt danh "họa mi núi rừng". Cô nổi tiếng với phong cách biểu diễn mạnh mẽ, giọng hát nội lực qua các ca khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...

Ngoài sự nghiệp ca hát, Siu Black từng là giám khảo nhiều chương trình truyền hình như Vietnam Idol, Tiếng hát truyền hình, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, góp phần phát hiện nhiều gương mặt ca sĩ trẻ. Những năm gần đây, ca sĩ ít xuất hiện trước công chúng do gặp vấn đề về sức khỏe và tài chính.

Trong những vlog đăng trên kênh cá nhân, Siu Black nhiều lần chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khi mắc tiểu đường. Năm 2024, cô nói "đã tạm ổn" sau thời gian dưỡng bệnh ở Kon Tum (nay là Quảng Ngãi).