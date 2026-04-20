Lương Thế Thành từng bị réo tên vào tin đồn "nam diễn viên T" ngoại tình

Thời gian gần đây, Lương Thế Thành gây chú ý khi đảm nhận vai Dũng trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc . Trong phim, nam diễn viên vào vai một người đàn ông thành đạt, có gia đình êm ấm nhưng lại sa vào mối quan hệ ngoài luồng với cô gái trẻ. Những phân cảnh giữa anh và nhân vật Trang (Ngân Hòa) liên tục đẩy cao kịch tính, khiến khán giả “ức chế”, thậm chí cảm thấy “cạn phước” khi theo dõi.

Giữa lúc vai diễn đang gây tranh luận, mạng xã hội cũng bất ngờ “đào lại” tin đồn đời tư của nam diễn viên trong quá khứ. Cụ thể, vào tháng 8/2022, từng xuất hiện bài đăng lan truyền với nội dung ám chỉ một sao nam tên T - chồng của một nữ diễn viên tên D, bị bắt gặp có hành động thân mật với một nữ diễn viên trẻ thuộc thế hệ 10X ngay tại đoàn phim.

Dù không nhắc đích danh, nhiều người khi đó đã suy đoán nhân vật được nhắc đến là Lương Thế Thành - chồng của Thúy Diễm, còn nữ diễn viên trẻ được gọi tên là YeYe Nhật Hạ gương mặt quen thuộc với khán giả qua Gia Đình Phép Thuật . YeYe Nhật Hạ kém Lương Thế Thành 12 tuổi. Thời điểm đó, cả hai cũng đang tham gia chung một dự án phim, càng khiến tin đồn lan rộng và gây xôn xao.

Toàn bộ câu chuyện khi đó chỉ dừng lại ở mức tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Tuy nhiên, việc bị gọi tên giữa làn sóng suy đoán vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến những người liên quan. Không chỉ Lương Thế Thành, mà cả Thúy Diễm và YeYe Nhật Hạ cũng trở thành tâm điểm bàn tán, phải đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Thời điểm đó, Lương Thế Thành và YeYe Nhật Hạ đóng chung phim nên netizen bàn tán

Phản hồi của Thúy Diễm, Yeye Nhật Hạ

Giữa thời điểm tin đồn lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Thúy Diễm đã phải lên tiếng để bảo vệ chồng là Lương Thế Thành. Nữ diễn viên khẳng định không có chuyện ông xã ngoại tình với bạn diễn YeYe Nhật Hạ, đồng thời chia sẻ dài trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Cụ thể, Thúy Diễm bày tỏ sự bất ngờ khi gia đình bị kéo vào những tin đồn không đúng sự thật. Cô nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất lên tiếng để tránh câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Nữ diễn viên khẳng định cuộc sống hôn nhân của mình vẫn ổn định, hạnh phúc, đồng thời cho biết chồng luôn dành thời gian cho gia đình và con cái. Trước những thông tin vô căn cứ, Thúy Diễm mong khán giả không suy diễn, để mọi chuyện khép lại, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Thúy Diễm nói: "Khi xuất hiện những tin đồn không hay về gia đình, quả thật Diễm rất bất ngờ. Đáng lẽ khi có những tin đồn không đúng sự thật, Diễm định không lên tiếng, nhưng nghĩ lại để tránh sự việc đi quá xa nên Diễm muốn nói một lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng về việc này. Trước hết, Diễm xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình. Diễm xin được nói rõ: là một người vợ, một người mẹ, Diễm xin khẳng định hiện tại gia đình mình đang rất yên ổn, hạnh phúc và bình thường, và không có chuyện anh Thành đang cặp kè với bất kỳ cô nào.

Mọi thời gian anh ấy đều dành hết cho gia đình và con cái. Với những tin đồn vô căn cứ, mong mọi người đừng để đi quá xa. Diễm và chồng vẫn luôn cùng nhau đồng hành trên đường đời và chăm sóc cho con. Là một người phụ nữ, Diễm đã tìm hiểu và khẳng định mình đủ sáng suốt, tỉnh táo để nhận định sự việc không như mọi người đồn đoán. Mong câu chuyện này khép lại để gia đình mình không bị ảnh hưởng".

Thúy Diễm đã phải lên tiếng nóng để "dẹp loạn" những ồn ào

Không dừng lại ở đó, trong một cuộc phỏng vấn sau này, Thúy Diễm cũng thẳng thắn nhìn nhận việc vợ chồng cô thường xuyên vướng phải những tin đồn thất thiệt. Cô cho biết bản thân nhiều lần “dở khóc dở cười” vì cứ mỗi lần hai vợ chồng đi làm xa là lại xuất hiện thông tin trục trặc hôn nhân. Nữ diễn viên chia sẻ những dòng trạng thái buồn trên mạng xã hội đôi khi chỉ là cảm xúc nhớ nhà, nhưng lại bị hiểu sai thành dấu hiệu rạn nứt. Theo Thúy Diễm, nếu tin đồn xuất hiện ít, cả hai sẽ cùng nhau giải thích để tránh ảnh hưởng đến gia đình. Tuy nhiên, khi những thông tin này lặp lại quá nhiều, cô chọn cách im lặng để không ảnh hưởng đến tâm lý.

Nữ diễn viên cho biết cả hai dù êm ấm nhưng thường xuyên đối diện với những tin đồn trục trặc

Về phía YeYe Nhật Hạ, thời điểm vướng tin đồn với Lương Thế Thành nữ diễn viên cũng lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết bản thân chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống cá nhân, không muốn bị kéo vào những câu chuyện ngoài lề.

YeYe Nhật Hạ từng phủ nhận liên quan đến hôn nhân của đàn anh

Tình hình hiện tại Thúy Diễm và Lương Thế Thành

Thuý Diễm và Lương Thế Thành quen biết nhau vào nhau vào năm 2013, cả hai xuất phát từ đồng nghiệp thành người yêu rồi sau đó về chung nhà. Đám cưới quy tụ dàn sao đình đám của cặp đôi diễn ra vào năm 2016. Hậu kết hôn, Lương Thế Thành và Thuý Diễm cùng nhau xây dựng một gia đình viên mãn, hạnh phúc, cả hai đồng hành từ công việc đến cuộc sống và được xem là một trong những cặp đôi vàng của Vbiz. Hồi tháng 7/2018, Thuý Diễm lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian sinh nở, vợ chồng cô đều giữ bí mật với công chúng, em bé tròn 1 tháng tuổi mới được công bố. Được biết, vợ chồng Lương Thế Thành đã bay đến Mỹ khi Thúy Diễm đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Vì sinh con nơi xứ người nên thời gian đầu, cả hai khá chật vật khi phải tự xoay xở mọi thứ.

Thúy Diễm từng chia sẻ được chồng ủng hộ trong công việc, cả hai không ghen tuông khi diễn với bạn khác giới. Nữ diễn viên từng chia sẻ với chúng tôi: "Cả hai vợ chồng tôi đều không ghen. Tôi không ghen và anh Thành cũng vậy. Hoặc là có thể có ghen nhưng chưa bao giờ phải tỏ ra bên ngoài là không được vui hay gì đó. Có thể như vậy nên cuộc sống của hai vợ chồng dễ thở hơn bởi vì vốn dĩ cả hai đều hiểu tính chất công việc của nhau. Cả tôi và anh Thành đều là những diễn viên chuyên nghiệp, làm nghề cũng rất lâu rồi. Tôi thì 15 năm và anh Thành hơn 20 năm.

Tôi nghĩ có những lằn ranh nhất định cần phải đặt ra cho bản thân, tuy không nói với ai nhưng cả hai đều biết có những giới hạn mà mình không vượt qua để tôn trọng đối phương. Ngay cả tôi cũng vậy, mỗi một bộ phim tôi sẽ có một đồng nghiệp nam khác nhau. Chắc chắn để làm tốt công việc, tôi sẽ làm sao để vai diễn trọn vẹn nhất, thể hiện những cảnh tình cảm chân thật với bạn diễn nam. Nhưng tôi hiểu mình cần biết điểm dừng để dành sự tôn trọng cho gia đình. Anh Thành cũng vậy, chắc chắn chúng tôi không làm điều gì để đối phương phải lo lắng".

Thúy Diễm và Lương Thế Thành vừa kỷ niệm 10 năm hôn nhân

Khi Lương Thế Thành bị phản ứng khi đóng phim Bóng Ma Hạnh Phúc, Thúy Diễm từng lên tiếng: "Chồng ơi, an tâm đi. 10 năm cùng nhau đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu. Bao vai diễn em đều cân hết và luôn có anh ủng hộ hết cả tấm lòng. Vì chúng ta hiểu rằng công việc của một diễn viên chỉ là giả và là trình diễn, và những điều phải làm theo chỉ đạo diễn xuất từ đạo diễn là trách nhiệm của một người diễn viên phải làm thật tốt khi nhận vai, phải tập trung để cho ra một tác phẩm tử tế. Có em bênh nè. Bà con giận dữ là vai diễn quá thành công rồi, chúc mừng diễn xuất của chồng. Quan trọng là ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo, hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như cách anh đã luôn luôn ủng hộ em trên hành trình làm nghề".

Thúy Diễm cho biết vợ chồng cô không ghen mà tôn trọng sự nghiệp của đối phương

Thời điểm Thúy Diễm gây tranh cãi khi có cảnh thân mật với bạn diễn nam trên sân khấu, Lương Thế Thành cũng lên tiếng bảo vệ vợ: "Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu.

Thành cũng xin nói thẳng là không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó. Tụi Thành vẫn đang rất bình thường và vui vẻ. Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua. Vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành".

Lương Thế Thành cũng từng lên tiếng bênh vực khi Thúy Diễm gặp sóng gió vì thân thiết bạn diễn nam

Ảnh: FBNV