Hoa hậu Tiểu Vy: "Tôi không kiếm chồng giàu"

Vừa qua, Tiểu Vy liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Khi câu chuyện ồn ào ở sự kiện chưa khép lại thì nghi vấn hẹn hò của nàng hậu với 1 thiếu gia khiến dân tình lần nữa xôn xao. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc, nhưng tin đồn vẫn khiến dân tình đặc biệt tò mò. Giữa lúc những đồn đoán chưa có hồi kết, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" một chia sẻ cũ của Tiểu Vy về tiêu chí chọn bạn đời.

Theo đó, trong lần chia sẻ với truyền thông vào đầu năm ngoái, Tiểu Vy từng cho biết cô không đặt nặng chuyện "nửa kia" phải giàu có. Điều cô quan tâm hơn cả là năng lực và sự giỏi giang.

Nàng hậu nói: "Lấy một người chồng thành đạt là ước mơ của nhiều cô gái chứ không phải mỗi mình tôi. Vì tôi đã cố gắng, nỗ lực cho đến tận bây giờ thì tôi nghĩ mình xứng đáng có một người chồng tốt, thành đạt, giỏi, yêu chiều vợ. Như mọi người thấy, nếu người vợ giỏi hơn chồng thì cuộc sống gia đình khó hoà hợp, nên tôi nghĩ mình cần tìm kiếm một người chồng giỏi hơn mình. Tôi không tìm kiếm một người giàu, mà muốn kiếm một người giỏi, vì khi người ta giỏi thì chắc chắn sẽ thành đạt".

Trước đó, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng lan truyền thông tin cho rằng nàng hậu sinh năm 2000 đang trong một mối quan hệ với một thiếu gia đến từ Hải Phòng. Nguồn cơn bắt đầu từ những hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Tiểu Vy xuất hiện tại một resort cao cấp, đi cùng một người đàn ông. Từ chi tiết này, nhiều lời đồn đoán nhanh chóng xuất hiện, cho rằng "nửa kia" của cô là một thiếu gia có gia thế nổi bật, chỉ hơn Tiểu Vy 1 tuổi.

Đáng chú ý, nghi vấn này càng được bàn tán rầm rộ khi trùng thời điểm Tiểu Vy chia sẻ loạt ảnh check-in tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Khánh Hoà. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, nàng hậu diện váy lụa nhẹ nhàng, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc rạng rỡ giữa khung cảnh thiên nhiên. Từ góc chụp tại khu villa hướng hồ, lối đi riêng dẫn ra mặt nước cho đến không gian nhà hàng với view núi, tất cả đều cho thấy đây là một chuyến nghỉ dưỡng cao cấp.

Chính sự trùng hợp về bối cảnh nghỉ dưỡng cùng thời điểm các khoảnh khắc "team qua đường" lan truyền đã khiến netizen càng thêm tò mò. Một số người cho rằng đây có thể là chuyến du lịch cá nhân kết hợp nghỉ ngơi, trong khi số khác lại đặt nghi vấn về việc đi cùng "nửa kia" như lời đồn.

Dù vậy, cũng giống nhiều câu chuyện soi hint trước đó, toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Chính chủ chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn này.

Song song với những đồn đoán, một bộ phận netizen cũng giữ quan điểm thận trọng. Nhiều ý kiến cho rằng việc xuất hiện cùng một người tại địa điểm nghỉ dưỡng chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ tình cảm. Không ít người nhấn mạnh rằng đây có thể chỉ là chuyến đi cùng bạn bè.

Năm 2023, Nicky Nachat và Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy vướng nghi vấn hẹn hò khi cả hai bị phát hiện check-in tại những địa điểm trùng khớp và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ này. Đến giữa năm 2024, có thông tin cho rằng Nicky Nachat đã có bạn gái mới, kết thúc mọi đồn đoán xoay quanh anh và Tiểu Vy.

Đến đầu năm 2025, đến lượt Tiểu Vy khẳng định chưa từng yêu đương Nicky Nachat, cả hai chỉ là quan hệ bạn bè vô tình gặp nhau và chơi chung nhóm bạn. Tiểu Vy nói: "Chúng tôi có đi chơi chung chứ không có yêu nhau, kiểu bạn bè, hợp tác thôi. Có một đợt tôi và bạn đi Thái Lan, vô tình gặp ở ngoài rồi cũng có nói chuyện. Nhóm bạn tôi cũng ghẹo bạn đó, nói chuyện trêu ghẹo qua lại thôi".

Thực tế, từ trước đến nay, Tiểu Vy vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, cô chủ yếu tập trung phát triển hình ảnh cá nhân và sự nghiệp, hạn chế chia sẻ đời tư. Chuyện tình cảm đáng chú ý hiếm hoi của nàng hậu có lẽ là giai đoạn vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Quốc Anh sau khi cả hai hợp tác trong dự án điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ.

Thời điểm sau khi phim đóng máy, Tiểu Vy và Quốc Anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và đời thường. Những tương tác gần gũi, thoải mái cùng một số cử chỉ được cho là khá "trên mức bạn bè" đã khiến cư dân mạng không ngừng "đẩy thuyền", thậm chí đặt nghi vấn cả hai hẹn hò. Dù vậy, cả hai chỉ cho biết mối quan hệ thân thiết hơn vì công việc và xem nhau như những người đồng nghiệp, bạn bè.

