Nữ diễn viên nổi tiếng xót xa tiết lộ 5 lần sảy thai, mất đi 7 sinh linh: Tuổi 43 vẫn hi vọng được đón con lần 2

Đối với vấn đề con cái, có người chọn cuộc sống DINK (không con cái), cũng có người chọn không kết hôn. Nhưng cũng có những người khát khao được làm mẹ lại phải trải qua hành trình mang thai vô cùng gian nan và đẫm nước mắt. Nữ diễn viên nổi tiếng Lương Tinh Tinh chính là trường hợp thứ hai. Không ai có thể ngờ, để có được mụn con, cô đã phải chịu đựng nỗi đau sảy thai 5 lần và mất đi 7 đứa con.

Mỹ nhân quen mặt của màn ảnh Hoa ngữ

Với khán giả trẻ hiện nay, cái tên Lương Tinh Tinh có thể hơi xa lạ, nhưng với thế hệ 7x, 8x cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Lương Tinh Tinh sinh ra ở Giang Tô và tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên. Chịu ảnh hưởng từ người cha cũng là diễn viên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô bước vào con đường nghệ thuật và trở thành diễn viên của Viện Kịch nói Quảng Đông.

Lương Tinh Tinh trong Tùy Đường Anh Hùng

Trước năm 2010, cô hoạt động ở nhiều vai trò như diễn kịch nói, đóng phim truyền hình và làm MC. Với ngoại hình nổi bật, cô yêu thích ánh đèn sân khấu nhưng vẫn luôn băn khoăn về định hướng tương lai.

Bước ngoặt đến khi cô bất ngờ nhận được lời mời tham gia siêu phẩm truyền hình Tùy Đường Anh Hùng. Trước đó, cô chủ yếu đóng các bộ phim địa phương kinh phí thấp. Cơ hội này giúp cô được hợp tác với những ngôi sao lớn như Trương Vệ Kiện, Lưu Hiểu Khánh, Huệ Anh Hồng.

Gắn bó với đoàn phim suốt 3 năm qua 5 phần của series, vai diễn Trưởng Tôn Hoàng hậu đã đưa tên tuổi Lương Tinh Tinh vụt sáng. Đây được xem là vai diễn để đời của cô. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án như Nữ Ni Bài Ở Ngũ Đài Sơn, Tiễu Phỉ Đông Bắc... nhưng chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của Tùy Đường Anh Hùng.

Năm 2015, nghe lời khuyên của bạn bè, Lương Tinh Tinh chuyển đến Bắc Kinh trung tâm của ngành công nghiệp giải trí. Dù không tạo thêm được đỉnh cao sự nghiệp nào tại đây, cô chưa từng hối hận vì Bắc Kinh đã mang đến cho cô bến đỗ tình yêu. Kết hôn xong, cô quyết định lùi về hậu phương, đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Tháng 2 năm 2024, Lương Tinh Tinh và chồng hạnh phúc chào đón một bé gái đáng yêu.

Hành trình tìm con đẫm nước mắt: 5 lần sảy thai, khóc đến tê dại

Trên mạng xã hội, Lương Tinh Tinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên con gái. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có được thiên thần nhỏ này, cô đã phải bước qua một chặng đường vô cùng chông gai.

Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải một video trải lòng về hành trình sinh con của mình. Tự nhận mình có lẽ là "người mẹ xui xẻo nhất", cô cho biết đường con cái của bản thân vô cùng trắc trở: Lần mang thai đầu tiên cô bị thai ngoài tử cung và bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một bên ống dẫn trứng. Lần mang thai thứ 2 có đến 3 túi thai nhưng đều ngừng phát triển, buộc phải làm phẫu thuật hút thai. Lần mang thai thứ 3 sảy thai sinh hóa. Lần thứ 4 và thứ 5 thai lưu và lại tiếp tục phải làm thủ thuật.

Lương Tinh Tinh nghẹn ngào thừa nhận, sau 5 lần sảy thai và mất đi 7 đứa trẻ, cô từng trải qua những ngày tháng rơi nước mắt đến mức tê dại.

Nhưng may mắn thay, ông trời không dập tắt mọi hy vọng của cô. Ở lần thứ 6, nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cô đã hạ sinh thành công cô con gái hiện tại. Sự xuất hiện của em bé là niềm vỡ òa đối với cả gia đình.

Lương Tinh Tinh và con gái đầu lòng

Cô từng xúc động viết trên trang cá nhân: "Lặn lội suốt 6 năm trên con đường này, bị cắt đi một nửa ống dẫn trứng, cũng đã nếm trải cảm giác nhịp tim của em bé trong bụng từ từ ngừng đập. Mẹ từng nghĩ mình chắc là người mẹ xui xẻo nhất thế gian. Nhưng may mắn thay, ông trời thương xót cuối cùng cũng ban con cho mẹ. Giây phút nghe tiếng con khóc chào đời, mọi đau đớn đều tan biến. Bảo bối, mẹ yêu con, và sẽ mãi mãi yêu con."

Quyết định dũng cảm ở tuổi 43: Sẵn sàng chào đón em bé thứ 2

Hiện tại, con gái của Lương Tinh Tinh đã tròn 2 tuổi, bản thân cô cũng đã bước sang tuổi 43. Hai vợ chồng cô quyết định tiếp tục hành trình chuẩn bị để sinh bé thứ hai.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước quyết định này. Họ khuyên cô đã có một đứa con thì không cần cố gắng thêm nữa, nhất là khi tuổi tác đã cao, không nên tự làm khổ mình. Tuy nhiên, vợ chồng Lương Tinh Tinh đều rất yêu trẻ con và mong muốn có thêm một người yêu thương con gái mình.

Điều đặc biệt là trong dịp sinh nhật tròn 2 tuổi, khi được hỏi về điều ước, con gái cô đã bập bẹ nói rằng cô bé muốn có một người em trai.

Hiện tại, Lương Tinh Tinh đang vừa chăm sóc con gái nhỏ, vừa tích cực bồi bổ cơ thể để chuẩn bị mang thai lần hai. Mong rằng với lần này, chặng đường của nữ diễn viên sẽ suôn sẻ, bình an, và gia đình nhỏ ba người sẽ sớm chào đón thêm một thành viên mới trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.