Tiết lộ gây sốc về show Trung Quốc Trang Pháp đang thi: Ekip khóa cửa toilet, để 33 Chị Đẹp nhịn đi vệ sinh hơn 8 tiếng

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang là show âm nhạc chiếm trọn sự chú ý của truyền thông, lẫn khán giả thời gian qua. Mới đây, nữ MC Tạ Na đã gây chú ý khi tiết lộ hậu trường không ai ngờ tại show Tỷ Tỷ Trung Quốc trên vlog cá nhân. Theo Tạ Na, trong suốt thời gian ghi hình Đạp Gió hơn 8 tiếng, tất cả cửa nhà vệ sinh bên trong trường quay đều bị ekip khóa lại. Các Chị Đẹp được yêu cầu nhịn đi toilet.

Được biết, các buổi quay Đạp Gió bắt đầu livestream từ 19h30 (giờ Trung Quốc) đến tận 4h sáng hôm sau mới kết thúc. Thậm chí, ngay trên sân khấu trực tiếp, Lý Tiểu Nhiễm không ngần ngại dùng 1 câu rap để nói về tình cảnh trớ trêu không được đi vệ sinh khi quay show của mình và 32 nghệ sĩ khác: "Mọi người bình chọn nhanh nhé, chị em chúng tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi".

MC Tạ Na không ngần ngại phơi bày chuyện ekip Đạp Gió cấm các thí sinh đi vệ sinh trong suốt quá trình ghi hình.

Thông tin nghệ sĩ tham gia Đạp Gió 2026 bị hạn chế đi vệ sinh ở hậu trường gây sốc cho khán giả Trung Quốc. Trên MXH Weibo, các netizen cho biết nếu không có tiết lộ của Tạ Na thì cũng chẳng ai biết sự khắc nghiệt, quy định quá đáng và kỳ quặc tồn tại phía sau show âm nhạc ăn khách này. Cư dân mạng bất bình cho rằng việc yêu cầu các Chị Đẹp nhịn đi vệ sinh hàng chục tiếng đồng hồ là quá cực đoan, không đảm bảo nhu cầu cơ bản và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng mục đích cấm nghệ sĩ đi vệ sinh của chương trình là nhằm đảm bảo tính liền mạch khi ghi hình, đặc biệt ở những phân đoạn dài, dễ phát sinh kịch tính (như chọn đội), tránh bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến nội dung. Dù vậy, các khán giả cho rằng đội ngũ sản xuất có thể sắp xếp khoảng nghỉ hợp lý để các Chị Đẹp giải quyết nhu cầu cá nhân như bổ sung năng lượng hay đi vệ sinh thay vì dùng phương pháp quản lý người trong 1 set quay cực đoan như hiện tại.

Thông tin nghệ sĩ tham gia Đạp Gió 2026 bị hạn chế đi vệ sinh ở hậu trường gây sốc cho dân tình Trung Quốc. Khán giả đều phản đối quy định kỳ lạ, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của các Chị Đẹp này.

Kể từ khi trở lại vào đầu tháng 4 đến nay, Đạp Gió bản Trung dính vô số tranh cãi. Ngay từ buổi livestream gặp mặt đầu tiên, chương trình đã bị chê lê thê, rối loạn và ồn ào hơn một cái chợ. Với đội hình lên tới 33 nghệ sĩ kèm trợ lý, khách mời và dàn MC khiến việc điều phối trở nên khó khăn. Không chỉ vậy, sau vòng đấu solo và Công diễn 1 vừa qua, phía Đạp Gió còn vướng lùm xùm nghi vấn dàn xếp kết quả thắng thua khiến đội Trang Pháp và Tôn Di chịu cảnh bất công, ưu ái quá đà cho 1 số Chị Đẹp như Ôn Tranh Vanh, Hám Tử Thanh hay Lý Tiểu Nhiễm.

Vào ngày 24-45/4 tới đây, Đạp Gió sẽ bước vào Công diễn 2. Trang Pháp sẽ cùng 3 đồng đội mới là Tiêu Tường, An Kỳ, Ôn Tranh Vanh trình diễn ca khúc Ego - Holic. Sau 2 vòng thi đấu, đại diện Việt Nam đang đứng hạng 22 trên BXH thành tích cá nhân. Đây là thứ hạng được đánh giá quá thấp, không phản ánh đúng thực lực và những gì Trang Pháp đã thể hiện trên sân khấu show Trung Quốc.

Trước đó, ở vòng Công diễn 1, tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại do Trang Pháp, Giang Ngữ Thần, Duy Nina thể hiện, được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với màn biểu diễn Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân, Vương Mông, nhưng lại bị xử thua. Kết quả này buộc Trang Pháp phải PK với Tiêu Tường. Dù hát tốt hơn Tiêu Tường, Trang Pháp vẫn tiếp tục nhận điểm số thấp, và thất bại trước "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài". Điều này khiến đội Trang Pháp phải bước vào vòng loại người, và Duy Nina là Chị Đẹp phải dừng bước. Kết quả của đội Trang Pháp khiến dân tình xứ Trung phẫn nộ, chỉ trích dữ dội ekip Đạp Gió dàn xếp tỷ số khiến team của đại diện Việt Nam chịu ấm ức.

Trang Pháp tiếp tục là đội trưởng ở Công diễn 2. Cô sẽ cùng 3 đồng đội là Tiêu Tường, An Kỳ, Ôn Tranh Vanh trình diễn tiết mục Ego - Holic.

Sau 2 vòng đấu ở Đạp Gió, Trang Pháp đang xếp hạng thứ 22.

Nguồn: Sina, Weibo