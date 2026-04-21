Nam nghệ sĩ cúi gằm mặt hầu tòa vào sáng nay, bị đề nghị 1 năm 6 tháng tù: "Tôi đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn hoảng sợ"

Sáng 21/4, theo tờ KoreaBoo, Tòa án Quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã mở phiên xét xử đối với nam idol Song Mino (WINNER) và một người họ Lee - phụ trách quản lý nghĩa vụ quân sự. Cả hai phải hầu tòa vì loạt cáo buộc vi phạm luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc.

Trong đó, Song Mino bị cáo buộc không đến làm việc đúng giờ và sao nhãng các nhiệm vụ quan trọng - bao gồm cả việc xử lý khiếu nại của người dân - trong thời gian làm việc với tư cách là nhân viên dịch vụ công tại cơ sở phúc lợi dân cư quận Mapo, Seoul, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Theo các công tố viên, ca sĩ nhà YG đã vắng mặt không phép 102 ngày trong tổng số 430 ngày làm việc, con số này tương đương gần 1/4 thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngay cả những ngày có mặt, anh cũng chỉ làm việc trong thời gian ngắn và thường xuyên ở trạng thái nằm nửa trên ghế chơi game rồi về sớm, không nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại phiên tòa, phía công tố đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với Song Mino sau khi thành viên nhóm WINNER thừa nhận toàn bộ cáo buộc.

Song Mino thừa nhận tội vi phạm luật nghĩa vụ quân sự và bị tòa đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: Spotv News.

Theo ghi nhận của truyền thông, Song Mino xuất hiện tại tòa với bộ vest đen, dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc và ngoại hình phát tướng. Khi rời tòa và đối mặt với rừng phóng viên vây quanh, nam idol cúi gằm mặt và gửi lời xin lỗi đến mọi người: " Tôi xin gửi lời xin lỗi tới thẩm phán và tất cả mọi người đã đến tham dự phiên tòa. Với tư cách là một thanh niên Hàn Quốc, tôi đã không hoàn thành nghiêm túc và trọn vẹn nghĩa vụ quân sự mà mình bắt buộc phải thực hiện. Tôi đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn hoảng sợ, nhưng tôi hiểu rõ rằng những căn bệnh này không thể trở thành lý do hay cái cớ biện minh cho sai phạm của mình. Là một người nhận được nhiều tình cảm từ công chúng, việc không thể làm gương, để lộ hình ảnh và việc làm đáng xấu hổ như vậy khiến tôi thực sự cảm thấy rất có. Những gì còn lại lúc này chỉ là sự hối hận về lựa chọn của mình. Hiện tại, tôi đang tích cực điều trị các vấn đề sức khỏe. Tôi hy vọng bản thân sớm hồi phục sức khỏe, và nếu có cơ hội được nhập ngũ lại 1 lần nữa, tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm túc đến cùng. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi đến tất cả mọi người".

Song Mino mệt mỏi, bơ phờ thấy rõ trong buổi hầu tòa vào sáng nay (21/4). Nam ca sĩ cũng được nhận xét phát tướng, xuống sắc hơn trước khi dính bê bối. Ảnh: X.

Thành viên nhóm WINNER cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu khi đối mặt với rừng phóng viên vây quanh. Ảnh: X.

Nam idol cho biết anh đang điều trị chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn hoảng sợ. Ảnh: X.

Luật sư của Song Mino cũng mong tòa xem xét các tình tiết đặc biệt cũng như sự hối lỗi của nam nghệ sĩ trước khi đưa ra bản án cuối cùng. Với việc thừa nhận có hành vi làm trái luật Bộ Quốc phòng, Song Mino đã chính thức đặt dấu chấm hết sự nghiệp đỉnh cao của mình. Không chỉ vậy, anh còn đứng trước nguy cơ đi tù, có tiền án tiền sự. Nhiều khán giả nhận định, sự nghiệp của nam ca sĩ 9X coi như xong, không thể cứu vãn nổi sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Tại Hàn Quốc, trốn tránh hoặc bỏ bê nghĩa vụ quân sự là "trọng tội" không thể tha thứ. Từng có nhiều ngôi sao danh bại thân liệt, bị cấm cửa vĩnh viễn ở Kbiz vì không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định như Steve Yoo, MC Mong, Ravi (VIXX)...

Luật sư của Song Mino mong tòa xem xét khoan hồng, giảm án cho nam ca sĩ. Ảnh: Spotv News.

Từ cuối năm 2024, Dispatch đã "bóc phốt" Mino bỏ bê nghĩa vụ quân sự, ít khi đi làm, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Nhiều đồng đội tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo cũng lên tiếng tố cáo hành động của Mino. Cấp trên họ Lee cho biết Song Mino nghỉ ốm theo đúng quy định, do xuất hiện các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, hoảng loạn và rối loạn lưỡng cực.

Tuy nhiên, Dispatch đã tung tiếp bằng chứng "chí mạng" là ảnh Song Mino tiệc tùng ở tỉnh Gangwon vào tháng 8/2023. Trong bữa tiệc này, thành viên WINNER không mặc áo, để tóc dài, thỏa thích uống rượu và hút thuốc, phiêu theo nhạc của DJ. Dispatch cho rằng anh hoàn toàn không có triệu chứng lo âu xã hội hoặc rối loạn hoảng sợ. Song Mino cũng để tóc dài sai quy định quân đội, dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân như tập gym, tham gia nhóm chạy bộ. \

Sau khi bị Dispatch phát giác, Song Mino đã phải chịu sự điều tra Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc. Nam idol sinh năm 1993 tạm dừng hoạt động với nhóm, toàn bộ hoạt động của WINNER trong năm 2025 đều diễn ra với đội hình 3 thành viên. Đến ngày 31/12/2025, Song Mino chính thức bị khởi tố.

Dispatch bóc trần Mino lơ là nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Dispatch

Nguồn: KoreaBoo