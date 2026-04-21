Nữ diễn viên khốn khổ bị fan cuồng đeo bám, tưởng tượng "đã có con với nhau" trong cuốn nhật ký đầy chi tiết hãi hùng

Mới đây, chương trình giải trí Knowing Bros của đài JTBC đã phát sóng một tập có sự tham gia của các diễn viên Jung Bo Seok, Ye Ji Won và Park Ha Sun. Tại đây, mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 bất ngờ chia sẻ về fan cuồng bám đuôi, quấy rối cô trong một thời gian dài.

Nữ diễn viên nói: “ Khi tôi khoảng hai mươi tuổi, có một fan đến. Thông thường, fan sẽ yêu cầu người nổi tiếng viết 'Tôi yêu bạn' khi xin chữ ký. Tôi thường không viết như vậy, nhưng anh ta đã tức giận khi yêu cầu tôi viết, vì vậy tôi đành nhượng bộ và viết. Và đó đã trở thành ngày đầu tiên của chúng tôi ”.

Mỹ nhân sinh năm 1987 tiếp tục: “ Anh ta thậm chí còn đến gặp tôi ngay trước đám cưới. Anh ta mang theo một loạt nhật ký và hỏi tôi chúng tôi định làm gì với chúng ”. Điều này khiến khách mời trường quay cũng như khán giả vô cùng kinh ngạc.

Khi được hỏi liệu Park Ha Sun có báo cảnh sát không sau một thời gian dài bị quấy rối, nữ diễn viên trả lời: “ Tôi đã báo cảnh sát, nhưng anh ta rất giỏi trong việc né tránh. Nếu không ghi là 'Park Ha Sun' mà là 'Ha Suni', thì báo cáo sẽ không được chấp nhận. Tôi đã nộp tất cả hồ sơ cho cảnh sát, nhưng họ nói rằng họ không thể làm gì được ”.

Để tránh fan cuồng, Park Ha Sun chỉ đăng ảnh lên mạng xã hội sau 1 ngày lên. Bởi có lần cô đăng ảnh check-in nhà hàng, fan cuồng này đã lập tức chạy đến. Đến trước ngày Park Ha Sun cưới tài tử Ryu Soo Young, fan cuồng này đã đến và đưa cho cô quyển nhật ký ảo tưởng với ánh mắt oán hận. "Cuốn nhật ký đó đầy những câu chuyện tưởng tượng. Điều thực sự đáng sợ là anh ta tin rằng chúng tôi có con chung. Điều đó thực sự khiến tôi đau khổ và sợ hãi, nhưng chồng tôi bảo tôi đừng phản ứng ” - nữ diễn viên kể lại quãng thời gian khó khăn.

Park Ha Sun sinh năm 1987 tại Seoul, Hàn Quốc, là một nữ diễn viên tài năng và được yêu mến của làng giải trí xứ sở kim chi. Cô là 1 trong những nữ diễn viên thực lực và đa năng của màn ảnh xứ Hàn, nổi tiếng với khả năng hóa thân linh hoạt từ những vai diễn bi lụy, thanh cao đến những nhân vật hài hước, "lầy lội".

Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kịch và Điện ảnh tại Đại học Dongguk, bắt đầu sự nghiệp từ năm 2005 với vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Love Needs a Miracle của đài SBS. Tuy nhiên, phải đến năm 2010, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ khắp châu Á với siêu phẩm cổ trang Dong Yi. Vai diễn Hoàng hậu Inhyeon hiền hậu, đức độ trong siêu phẩm cổ trang Dong Yi đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards, khẳng định vị thế "ngọc nữ" thế hệ mới.

Rời bỏ hình ảnh dịu dàng, Park Ha Sun gây bất ngờ khi tham gia sitcom Gia đình là số 1 (Phần 3) . Vai diễn cô giáo Park hậu đậu, hài hước đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại Sitcom/Comedy) tại Baeksang Arts Awards 2012. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm đa dạng như Two Weeks , Drinking Solo , The Midnight Runners , gần đây nhất là các vai diễn có chiều sâu tâm lý trong Birthcare Center (2020) và bom tấn hành động The Veil (2021).

Khác với nhiều ngôi sao có đời tư ồn ào, Park Ha Sun có một cuộc sống hôn nhân cực kỳ kín tiếng và hạnh phúc. Cô kết hôn với nam tài tử Ryu Soo Young vào tháng 1/2017. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Two Weeks (2013).

Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào cuối năm 2017. Park Ha Sun thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ủng hộ sự nghiệp của chồng và ngược lại. Cô cũng nổi tiếng là một người mẹ đảm đang, thường xuyên tương tác với người hâm mộ về bí quyết giữ gìn vóc dáng và chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên được đồng nghiệp quý mến bởi sự thẳng thắn, làm việc chuyên nghiệp và luôn nỗ lực đổi mới hình ảnh, không ngại những vai diễn làm xấu bản thân để phục vụ nghệ thuật.

