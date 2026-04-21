Bạn trai Kylie Jenner yêu cầu đầu bếp riêng nấu 3 thực đơn mỗi sáng nhưng chỉ "ăn một - bỏ hai", bị chỉ trích phí phạm

Câu chuyện 3 thực đơn bữa sáng: Sự xa hoa hay thói phí phạm vô cảm?

Từng là "chàng thơ" được cả Hollywood cưng chiều, nhưng thời gian gần đây, Timothée Chalamet - bạn trai của tỷ phú tự thân Kylie Jenner - lại liên tục vướng vào những lùm xùm về thái độ. Từ những phát ngôn gây tranh cãi cho đến lối sống xa hoa, nam diễn viên sinh năm 1995 đang dần đánh mất thiện cảm trong mắt công chúng.

Mới đây, diễn viên Tom Davis đã hé lộ 1 chi tiết hậu trường khi làm việc với nam diễn viên. Cụ thể, bạn trai Kylie Jenner có thói quen ăn sáng "không giống ai". Nam tài tử Dune đã thuê đầu bếp riêng phục vụ 24/7. Tuy nhiên, anh yêu cầu đầu bếp phải nấu sẵn 3 thực đơn khác nhau mỗi sáng. Timothée Chalamet sẽ chỉ chọn ăn một món tùy theo tâm trạng lúc đó, và vứt bỏ hoàn toàn 2 phần còn lại.

Bạn trai Kylie Jenner yêu cầu đầu bếp nấu 3 bữa sáng nhưng chỉ ăn 1 theo tâm trạng. Ảnh: X

Nhiều người lập tức chỉ trích anh “phí phạm”, “trịch thượng” và sống xa rời thực tế, đặc biệt khi hàng triệu người đang đối mặt với lạm phát và khó khăn kinh tế. Dù sau đó Tom Davis cho biết Timothée Chalamet đã thân thiện đề nghị anh và đoàn làm phim ăn nốt phần thừa, nhưng hình ảnh “ba bữa sáng - ăn một - bỏ hai” vẫn lan truyền mạnh mẽ và trở thành đề tài chê bai trên mạng xã hội. Nhiều bình luận gay gắt cho rằng đây là biểu hiện của sự xa xỉ quá mức, thậm chí có người liên hệ với lối sống “rich kid” của giới ngôi sao Hollywood.

"Chàng thơ" vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh: X

Vận đen bủa vây: Vạ miệng và "trắng tay" tại Oscar

Không chỉ mất điểm vì lối sống, sự nghiệp của "chàng thơ" cũng đang có dấu hiệu chững lại và vấp phải nhiều chỉ trích. Hồi tháng 2, anh có phát ngôn “vạ miệng” khi cho rằng “không ai quan tâm đến ballet và opera" – hai loại hình nghệ thuật cổ điển. Lời nói này xuất hiện đúng vào thời điểm anh đang là ứng cử viên nặng ký cho Oscar Nam chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Marty Supreme .

Kết quả là tại Oscars 2026, Timothée Chalamet đã trượt giải một cách cay đắng, để thua Michael B. Jordan. Nhiều người cho rằng chính thái độ kiêu ngạo và các phát ngôn gần đây đã khiến anh mất điểm trong mắt hội đồng bầu chọn. Oscar đêm ấy trở thành “cơn ác mộng” với Timothée khi anh còn bị host và các đồng nghiệp chế giễu công khai.

Những lùm xùm liên tiếp khiến hình ảnh “golden boy” một thời của Timothée Chalamet bị lung lay, thậm chí có ý kiến cho rằng việc công khai hẹn hò với Kylie Jenner cũng phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh “nghệ sĩ nghiêm túc” mà anh xây dựng.

Timothée Chalamet vạ miệng và trắng tay tại Oscar 2026. Ảnh: X

Sự nghiệp từ đỉnh cao đến những tranh cãi

Timothée Chalamet sinh năm 1995, vụt sáng thành sao hạng A nhờ bộ phim Call Me by Your Name (2017), giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên trẻ nhất lịch sử được đề cử Oscar cho "Nam chính xuất sắc nhất". Tiếp sau đó là chuỗi dự án bom tấn như Little Women , Dune và Wonka . Tuy nhiên, lối diễn xuất bị nhận xét là "một màu" trong các phim gần đây cùng thái độ ngôi sao đang khiến sự nghiệp của anh đối mặt với những thử thách lớn từ phía khán giả và giới chuyên môn.

Anh từng là "chàng thơ" đình đám 1 thời. Ảnh: X

Về đời tư, Timothée Chalamet bắt đầu hẹn hò với Kylie Jenner từ năm 2023, sau khi người đẹp chia tay rapper Travis Scott – cha của hai con Stormi và Aire. Cặp đôi giữ mối quan hệ khá kín đáo ban đầu nhưng dần xuất hiện công khai hơn tại các sự kiện lớn như Golden Globes, BAFTAs, Critics Choice Awards và Vanity Fair Oscar Party 2026.

Kể từ khi yêu Kylie, Timothée bị nhận xét là dần mất đi vẻ lãng tử, thay vào đó là lối sống phô trương, dùng đồ hiệu và chuyên cơ riêng của nhà Kardashian-Jenner. Dù vướng nhiều tin đồn rạn nứt, cả hai vẫn thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn. Tuy nhiên, nhiều fan lâu năm của Timothée lại cho rằng chính mối quan hệ với "nữ hoàng mỹ phẩm" đã khiến anh thay đổi tâm tính, trở nên trịch thượng và xa xỉ hơn.

Dù có tin đồn căng thẳng sau thất bại Oscar của Timothée, cả hai vẫn được cho là đang cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm. Nhiều nguồn tin cho biết họ đã thảo luận về khả năng đính hôn trong năm 2026. Bất chấp dư luận đang chỉ trích gay gắt, Timothée Chalamet vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn. Liệu những lùm xùm gần đây có phải là “cú ngã” tạm thời hay sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp và hình ảnh của anh – đặc biệt khi bên cạnh là Kylie Jenner – vẫn còn là câu hỏi mở.

Chuyện tình của cặp đôi gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Nguồn: Daily Mail