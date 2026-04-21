Bằng chứng Jisoo (BLACKPINK) nói dối trong scandal quấy rối phụ nữ của anh trai

Trong những ngày qua, anh trai Jisoo (BLACKPINK) - Kim Jung Hoon liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Theo đó, người đàn ông họ Kim vừa bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc quấy rối 1 nữ streamer. Chưa dừng lại ở đó, vợ của Kim Jung Hoon đã đăng tải thư tố cáo và những bằng chứng bị anh này bạo hành dã man. Kể từ năm ngoái, anh trai Jisoo đã bị tố cáo ẩn danh tội quay lén nhưng vụ việc dần chìm xuống sau đó.

Trước đây, Kim Jung Hoon được giới thiệu trên truyền thông là có mối liên hệ tới công ty của Jisoo. Cụ thể, nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo. Thế nhưng tới tối 20/4, cô bất ngờ phủ nhận việc anh trai tham gia vào công ty Blissoo như các thông tin được lan truyền trước đó. Đồng thời, phía nữ ca sĩ còn làm rõ cô sống tự lập từ sớm, không biết gì về đời tư của anh trai.

Tuy nhiên, tới sáng 21/3, tờ BNT News lại cho hay tên anh trai Jisoo trước đó đã được liệt kê với chức danh là “người đại diện” trong phần credit của nhiều bộ phim do nữ idol đóng chính như Monthly Boyfriend, Newtopia,... Từ đây, không ít khán giả cho rằng Jisoo đã nói dối để tránh khỏi việc bị réo gọi trong bê bối tấn công tình dục của anh mình.

Tên anh trai Jisoo xuất hiện với chức danh “người đại diện” cho nữ idol trong phần credit của phim Monthly Boyfriend. Ảnh: X

Cũng trong sáng 21/4, loạt ảnh anh trai Jisoo xuất hiện bên Lisa trong 1 concert của BLACKPINK ngày trước bỗng được “đào xới” lên và càng khiến cho dư luận thêm phần xôn xao.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều netizen gay gắt bày tỏ: “Tên vẫn còn xuất hiện rõ rành rành trong phần credit phim mà, định lấy tay che trời sao?”, “Cô hãy làm rõ xem đó có phải là người trùng tên hay không. Tại sao cứ trả lời mập mờ để rồi chuốc lấy ‘gạch đá’ thế này nhỉ?”, “Mỗi khi muốn vạch rõ ranh giới với người thân là y như rằng lại dùng tới câu ‘tự lập từ sớm’ như vậy đấy”, ...

Anh trai Jisoo chụp hình lưu niệm cùng Lisa trong 1 concert hồi trước. Ảnh: Naver

Vụ lùm xùm nổ ra cách đây ít ngày sau khi tờ Koreaboo đăng tin anh trai nữ idol nhóm nhạc nổi tiếng bị bắt khẩn cấp vì dính cáo buộc quấy rối tình dục nữ streamer. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo minh họa cho vụ việc, khiến công chúng giờ đây đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông này.

Ảnh chụp hiện trường tại thời điểm anh Jisoo bị bắt đi. Ảnh: Koreaboo

Khi vụ việc tấn công tình dục còn chưa lắng xuống thì trên mạng xã hội The Qoo bỗng xuất hiện 1 bài viết dài tố cáo đến từ vợ của Kim Jung Hoon. Chị dâu Jisoo đã đăng tải những bằng chứng thương tích trên thân thể, đồng thời tố Kim Jung Hoon đã bạo hành cô dã man.

Cụ thể, cặp đôi cưới từ năm 2019 và đón con gái đầu lòng năm 2020. Tuy nhiên chung sống chưa được bao lâu thì anh trai Jisoo đã bắt đầu đánh đập, chửi bới vợ nặng nề. Mỗi lần bạo hành thường kéo dài nhiều giờ. Sau khi đánh xong, Kim Jung Hoon ép vợ quan hệ và ghi lại video nhạy cảm.

Chị dâu Jisoo còn tố cáo Kim Jung Hoon bắt cô quỳ, chắp tay xin lỗi liên tục. Nếu cô không trả lời trong vài giây sẽ bị hành hạ. Những hành động này gồm có kéo tóc, đập đầu vào tường và sàn. Khi phát hiện vợ ghi âm lại bằng chứng, y đã thẳng tay xóa và sẽ đánh đập nặng hơn nếu vợ nhắc đến chuyện ly hôn, báo cảnh sát. Kim Jung Hoon đe dọa sẽ vu khống để tống ngược vợ vào tù, khoe mình có luật sư, có tiền nên không sợ kiện tụng.

Người đàn ông này còn có tính kiểm soát vợ quá đà. Kim Jung Hoon kiểm tra điện thoại vợ mọi lúc mọi nơi, kiểm soát mọi tài khoản, cấm nhắn tin với người khác giới quá nhiều, không cho học nếu giáo viên là nam. Anh trai Jisoo kiểm soát cả trang phục và cách trang điểm của vợ, ép vứt bỏ đồ cá nhân như quần áo, mỹ phẩm.

Anh trai Jisoo bị tung bằng chứng đánh vợ dã man. Ảnh: Nate

