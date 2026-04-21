Sau tất cả, T.O.P và BIGBANG lại trở về với nhau?

Tiếng hát từ quá khứ và những giọt nước mắt tại Coachella

Lễ hội âm nhạc Coachella 2026 trở thành tâm điểm không chỉ bởi những màn trình diễn rực cháy, mà còn bởi những câu chuyện xúc động bên lề. Sau nhiều năm "đóng băng" và những lời tuyên bố rời nhóm đầy dứt khoát, những tín hiệu mới nhất cho thấy sợi dây liên kết giữa T.O.P và BIGBANG dường như vẫn chưa hề đứt đoạn.

Hôm nay, mạng xã hội X bùng nổ với một tấm hình chụp T.O.P tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX). Chủ nhân bài đăng chia sẻ: "Em họ tôi làm việc tại sân bay LAX đã gặp T.O.P. Khi được hỏi liệu anh ấy có đến Coachella không, T.O.P đã mỉm cười và trả lời 'Có'", Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng V.I.P "đứng ngồi không yên", bởi tuần trước đó, sự hiện diện đặc biệt của T.O.P trong set diễn của BIGBANG đã tạo nên một cơn địa chấn.

Trong tuần lễ đầu tiên của Coachella 2026, khi ca khúc Still Life vang lên, cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc tĩnh lặng. Ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung đứng trên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo. Bất ngờ lớn nhất xảy ra khi đến phân đoạn rap, giọng của T.O.P không hề bị cắt bỏ mà vang lên dõng dạc từ bản thu gốc, hòa quyện cùng các thành viên còn lại.

Đây là khoảnh khắc khiến fan vô cùng xúc động, hàng vạn khán giả đã bật khóc khi nghe thấy chất giọng trầm đặc trưng ấy. Việc bộ ba BIGBANG hiện tại quyết định giữ nguyên giọng hát của T.O.P được coi là hành động tôn trọng và tri ân cao nhất dành cho mảnh ghép thứ tư, khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, Still Life vẫn là câu chuyện của cả 4 người.

"Studio54" và lời xin lỗi muộn màng dành cho tuổi trẻ

Không chỉ dừng lại ở phía các thành viên, bản thân T.O.P cũng đã có những động thái "làm hòa" với quá khứ. Trong album solo Another Dimension vừa phát hành, ca khúc Studio54 đã khiến fan hâm mộ vỡ òa với ca từ: "Tôi xin lỗi nhưng tôi đã yêu tuổi 20 của mình, yêu Big Bang, không cần nói thêm gì".

Câu hát này ngay lập tức gợi nhớ đến lời thoại kinh điển "I'm so sorry but I love you" trong bản hit Lies năm nào. Nó cho thấy dù T.O.P đã chọn lối đi riêng, nhưng ký ức về BIGBANG vẫn là một phần máu thịt trong âm nhạc của nam rapper. Đáng chú ý, cả G-Dragon và Taeyang đều đã đăng ảnh ủng hộ album mới của T.O.P lên trang cá nhân, đập tan mọi tin đồn về sự bất hòa sau khi anh rời nhóm.

Sự thật đằng sau sự "gắt gỏng" và lời chia tay năm 2023

Nhìn lại quá khứ, tháng 5/2023, T.O.P từng gây hụt hẫng khi xác nhận rời nhóm bằng những dòng tin nhắn có phần lạnh lùng trên Instagram. Tuy nhiên, những người thân cận tiết lộ rằng đó là cách anh đối mặt với nỗi mặc cảm.

Vụ việc sử dụng chất cấm năm 2017 là một cú sốc quá lớn, khiến T.O.P luôn sống trong sự tự ti. Anh chủ động rời đi vì cảm thấy xấu hổ và sợ rằng cái tên của mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của BIGBANG. Sự gắt gỏng lúc đó thực chất là một cách để anh dứt khoát bảo vệ các thành viên còn lại khỏi những tranh cãi xoay quanh mình.

Dù vậy, những dấu hiệu gần đây cho thấy khoảng cách dường như đang thu hẹp. Việc giữ nguyên giọng T.O.P trong Still Life tại Coachella, sự ủng hộ công khai từ G-Dragon và Taeyang với album mới, cùng những lời hát đầy hoài niệm của chính T.O.P – tất cả như một lời tri ân thầm lặng dành cho hành trình chung đã qua.

Chặng đường 20 năm của "ông hoàng Kpop"

BIGBANG debut năm 2006 dưới trướng YG Entertainment với năm thành viên: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Nhóm nhanh chóng trở thành biểu tượng K-pop toàn cầu với hàng loạt hit như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Lies, Haru Haru… Họ không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn định hình phong cách, văn hóa và tinh thần của cả 1 thế hệ thiếu niên.

Sau nhiều thăng trầm (bao gồm việc Seungri rời nhóm năm 2019), BIGBANG hiện hoạt động dưới hình thức bộ ba G-Dragon, Taeyang và Daesung. Năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm. Ngay trên sân khấu Coachella hôm nay, G-Dragon đã chính thức xác nhận nhóm sẽ tổ chức world tour bắt đầu từ tháng 8 nhân dịp kỷ niệm này. Đây được xem là cơ hội để bộ ba tái hiện sức sống huyền thoại trên sân khấu toàn cầu.

Dù T.O.P không còn là thành viên chính thức, những khoảnh khắc gần đây khiến fan tin rằng tình cảm giữa các anh em vẫn còn đó. Có thể không phải là sự tái hợp đầy đủ trên sân khấu, nhưng ít nhất, họ vẫn “trở về với nhau” theo cách riêng – qua âm nhạc, qua những lời hát tri ân và qua ký ức tuổi 20 rực rỡ mà cả năm người đã cùng nhau viết nên. Với V.I.P, đó đã là món quà đủ lớn. Còn tương lai sẽ ra sao, có lẽ chỉ thời gian và những giai điệu tiếp theo mới trả lời được.

Nguồn: X