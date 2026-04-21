8 năm rồi netizen vẫn tiếc nuối vì cô gái này thua Tiểu Vy: Học vấn đỉnh, không phải "bình hoa di động"!

Hoa hậu Tiểu Vy từng gây tranh cãi khi chiến thắng Á hậu Phương Nga

Hoa hậu Việt Nam 2018 được xem là một trong những mùa giải quy tụ dàn thí sinh “nặng ký” bậc nhất. Năm đó, Top 5 chung cuộc gồm Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Hồng Tuyết và Nguyễn Thị Thúy An. Chung cuộc, Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu, còn Phương Nga dừng chân ở vị trí Á hậu 1 - danh hiệu “suýt chạm tay” đến vương miện.

Ngay thời điểm công bố kết quả, mạng xã hội đã nổ ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng từ nhan sắc đến phần thể hiện trong đêm chung kết, Phương Nga có phần nổi bật hơn. Trong khung hình Top 3, visual của cô cũng được nhận xét là thu hút, sáng sân khấu hơn.

Á hậu Phương Nga từng được khen nhan sắc nổi bật hơn Hoa hậu Tiểu Vy trong đêm Chung kết

Ở phần thi ứng xử, Trần Tiểu Vy gây tiếc nuối khi có phần trả lời bị đánh giá là chưa trọn vẹn. Trước câu hỏi: “Hãy tưởng tượng bạn có mặt ở xã hội 100 năm sau. Bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai?”, cô chia sẻ: “Em sẽ khuyên họ… tin tưởng vào ước mơ của mình, trau đồi kiến thức để thành công… Thành công ấy giúp… các bạn giúp được mọi người xung quanh, giúp xã hội tốt hơn”.

Năm đó, Tiểu Vy đã để lộ điểm yếu trong ứng xử

Trong khi đó, Bùi Phương Nga lại ghi điểm nhờ phong thái tự tin, cách trả lời mạch lạc và thông minh. Nhận câu hỏi: “Giả sử khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 kết thúc và bạn ra về tay trắng. Khi được báo chí phỏng vấn, bạn sẽ nói gì?”, cô bình tĩnh đáp: “Điều đầu tiên tôi sẽ chúc mừng tân Hoa hậu Việt Nam, hy vọng bạn ấy luôn tỏa sáng, thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên để đến được Top 5, tôi đã trải qua quãng đường dài, học nhiều điều mới, có nhiều người bạn và mở ra cơ hội mới trong tương lai và đây chính là chiến thắng của chính bản thân tôi”.

Phương Nga từng gây tiếc nuối vì chỉ dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1

Đến thời điểm hiện tại, dù cuộc thi đã trôi qua nhiều năm, kết quả giữa Tiểu Vy và Phương Nga vẫn thỉnh thoảng được “đào lại” và gây tranh luận. Không ít khán giả tiếp tục đặt hai người đẹp lên bàn cân, so sánh hành trình phát triển sau đăng quang để thấy rõ những hướng đi khác biệt.

Á hậu Phương Nga hiện tại: Đã tốt nghiệp 2 trường Đại học, gây bão với hàng loạt phát ngôn

Sau Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2018. Dù sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, không hoàn toàn phù hợp với tiêu chí nóng bỏng, gợi cảm thường thấy tại cuộc thi nhưng cô vẫn ghi dấu ấn khi lọt Top 10 chung cuộc, một thành tích được đánh giá cao ở thời điểm đó.

Phương Nga từng gây ấn tượng khi đến với Miss Grand

Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh hiệu để đẩy mạnh showbiz, Phương Nga lại chọn hướng đi khác là tập trung cho học vấn và theo đuổi công việc trong lĩnh vực truyền hình. Phương Nga tốt nghiệp đúng hạn với bằng loại giỏi, luận án đạt 9,3 điểm ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế quốc dân. Đến tháng 10/2026, người đẹp tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ đã hoàn thành chương trình đại học thứ hai, tốt nghiệp loại giỏi ngành Truyền thông. Đồng thời, cô cho biết sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ để nâng cao kiến thức.

Phương Nga tập trung vào việc học, tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Kinh tế quốc dân

Cách đây không lâu, Phương Nga tốt nghiệp trường Đại học thứ 2

Song song với việc học, Phương Nga xây dựng hình ảnh MC truyền hình qua các chương trình như Cà phê sáng , Cuộc sống tươi đẹp (VTV3) hay Bữa trưa vui vẻ (VTV6). Cô được xem là một trong những nàng hậu theo đuổi hình ảnh vẻ đẹp tri thức rõ nét. Khi được hỏi lý do lựa chọn công việc MC thay vì tận dụng lợi thế quảng cáo, cô từng chia sẻ: "Để là một người mãi mãi đi đóng quảng cáo, mãi mãi đi bán vẻ đẹp thì nó sẽ không bền. Bởi vì nhan sắc nào rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tri thức mới ở lại”. Phát ngôn này của cô từng gây bão trên MXH, khiến nhiều người tán thành.

Phương Nga từng khẳng định cô muốn theo đuổi con đường học vấn

Không chỉ ổn định sự nghiệp, Phương Nga còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Bình An. Trong suốt hành trình sau đăng quang, cô gần như không vướng tranh cãi “bình hoa di động”, ngược lại liên tục chứng minh năng lực và tư duy của mình. Bản thân Phương Nga cũng từng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo bị đánh giá chỉ có ngoại hình: “Tôi rất sợ khi mọi người nhìn vào bảo: ‘Con này chỉ có cái mã, chứ chẳng có gì cả, không biết làm gì cả, không có kỹ năng, chuyên môn’. Cho nên tôi sợ mọi người nhìn mình mà chỉ thấy là ‘bình hoa di động’. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi không đủ khả năng và nghĩ tôi sẽ không làm được gì đâu”.

Phương Nga có hôn nhân bình yên, hạnh phúc bên Bình An

Hoa hậu Tiểu Vy mỗi lần cầm micro là tranh cãi

Sau 8 năm kể từ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được công chúng ghi nhận sự thăng hạng rõ rệt về nhan sắc. Trong Top 3 năm ấy, cô vẫn là gương mặt duy trì độ nhận diện tốt trong showbiz, liên tục xuất hiện tại sự kiện, tham gia đóng phim, MV… Đồng thời, Tiểu Vy cũng đã hoàn thành việc học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Khác với Bùi Phương Nga theo đuổi hướng đi học thuật và truyền hình, Tiểu Vy lựa chọn gắn bó với lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, đi kèm với độ phủ sóng là không ít tranh cãi xoay quanh thái độ và cách phát ngôn. Không ít lần, mỗi khi nàng hậu cầm micro, cư dân mạng lại “nín thở” chờ đợi phần thể hiện. Trong suốt hành trình hoạt động, Tiểu Vy nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì những chia sẻ chưa trọn vẹn hoặc cách diễn đạt gây hiểu lầm, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Không ai phủ nhận nhan sắc Tiểu Vy thăng hạng sau đăng quang nhưng mỗi lần cô phát biểu là gây ồn ào

Tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, nhiều người nhận xét phần trả lời phỏng vấn của cô khá trắc trở và như học thuộc. Trong lúc phỏng vấn, Tiểu Vy cũng thoáng có biểu cảm hồi hộp, thần sắc lo lắng, thiếu tự tin. Theo đó, khi được hỏi về cảm xúc khi dự Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy nói: "Đây có lẽ là một đêm tuyệt vời và trọn vẹn đối với em, tại vì bên cạnh sân khấu vô cùng mãn nhãn thì thí sinh trình diễn rất bản lĩnh và chỉn chu. Tất cả các cô gái tối nay đều có câu chuyện và màu sắc riêng, thể hiện không chỉ qua vẻ đẹp ngoại hình mà còn trí tuệ. Vy xin chúc tất cả các cô gái một đêm tự tin, toả sáng. Và đặc biệt top 5 và Tân Hoa hậu sẽ mang đến một năng lượng tích cực, lan toả, truyền cảm hứng đến khán giả".

Phát biểu của Tiểu Vy ở Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Hay tại sự kiện công bố chương trình Bậc Thầy Săn Thưởng, Hoa hậu Tiểu Vy cũng được đề nghị chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình mới lần này. Thế nhưng nàng hậu lại trả lời khá ấp úng, thiếu mạch lạc, vài câu còn vô tư đến mức khó hiểu. Trong quá trình nói, Tiểu Vy còn cười đùa với những người xung quanh. Cô chia sẻ: "Đây là gameshow đầu tiên em được ở chung với các anh chị, em được sử dụng... à... anh làm em quên mất nói cái gì luôn rồi. Và, ờ... cái này là gameshow em phải sử dụng cái đầu của mình, sự tính toán, phân tích để tìm ra kho báu. Thật sự rất khó. Ban đầu tham gia em chỉ nghĩ mình đến góp vui với mọi người thôi, không ngờ sau khi tham gia gameshow thì em không biết em tìm cái gì luôn, em đi mông lung, đến chú Giang còn hỏi: 'Đi đâu vậy Vy?' và em nói em không biết, cứ đi vậy thôi, em cứ đi như những cái bóng trong đêm".

Tiểu Vy thường mắc lỗi chia sẻ vòng vo, không trọng tâm

Mới đây nhất, phần phát biểu của Tiểu Vy khi được mời dự sự kiện nhãn hàng đã bị chấm âm điểm. Cụ thể, khi bất ngờ được hỏi về sản phẩm của nhãn hàng, Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ấp úng và không thể nêu rõ tên, công dụng hay thành phần. Dù chia sẻ rằng bản thân "hay dùng", nhưng nàng hậu lại liên tục ngắt quãng, thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Thiều Bảo Trâm đang ngồi bên cạnh. Nguyên văn chia sẻ của Tiểu Vy tại sự kiện: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là... Chị Trâm ơi... đó là serum... Xin lỗi, vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều nên mình chỉ sử dụng những sản phẩm... Chết rồi, chị Trâm ơi cứu em, chị mới vừa chỉ em đó".

Sau đó, cô lên tiếng: "Người ta nói em đi event mà không nhớ tên serum. Lúc đó em đang nói chuyện với chị Thiều Bảo Trâm, em giỡn em không có tập trung thì bị kêu lên trả bài. Em bị quáng quíu quá cái quên cái tên. Em tức, em không khéo ăn nói là đúng rồi, em nói dở nhưng ý là em có dùng sản phẩm đó thiệt. Nhưng khi em dùng em chỉ biết sản phẩm đó có công dụng dưỡng ẩm, làm sáng da nhưng em không biết tên cụ thể tên serum hãng đó. Em có dùng thật, biết tên hãng nhưng khi dùng thì không biết tên chuyên môn. Xong mọi người bắt bẻ em sao đi mà không biết. Em biết mình sai nhưng cũng buồn, bị người ta nói như vậy".

Tiểu Vy gây tranh cãi khi không nhớ tên sản phẩm dù được mời đi sự kiện (Nguồn: @8chuyenshowbiz)

Tiểu Vy từng lên tiếng đáp trả khi bị nói là "bình hoa di động", cô chia sẻ: "Bình hoa phải đẹp thì người ta mới cắm hoa. Mình phải đẹp, phải có tài năng, khả năng để chứng minh cho người ta thấy mình vào được dự án đó. Tôi có đi casting mà, có thể hiện cho đạo diễn thấy. Tôi có tài chứ không phải chỉ đẹp. Thực ra là tôi đang cố gắng cho mọi người thấy là mình có tài ở trong việc diễn xuất chứ không phải bình hoa di động hay không".

Tiểu Vy cứ cầm micro là netizen tranh cãi

Đã đến lúc Tiểu Vy phải trưởng thành

Nhìn ở một góc độ thẳng thắn, ồn ào phát ngôn của Tiểu Vy bùng nổ ngay thời điểm này cũng là tín hiệu thông báo cô cần bước vào giai đoạn trưởng thành thật sự của một Hoa hậu. Không chỉ ở hình ảnh mà còn ở năng lực, kỹ năng. Sau 8 năm, khán giả không còn nhìn cô như một cô gái 18 tuổi lần đầu đăng quang, mà kỳ vọng vào một người phụ nữ 26 tuổi đủ bản lĩnh, đủ chín chắn để kiểm soát lời nói, hành vi và cách xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc có thể là lợi thế giúp Tiểu Vy nổi bật, nhưng đó không thể là tài sản duy nhất để duy trì vị thế lâu dài trong showbiz. Ở giai đoạn này, điều công chúng chờ đợi là sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và tư duy khi đứng trước truyền thông. Việc liên tục vướng tranh cãi mỗi khi phát biểu phần nào cho thấy kỹ năng của cô đang "dậm chân tại chỗ".

Một Hoa hậu không chỉ đẹp mà còn phải là người đại diện cho hình ảnh, tiếng nói và cả giá trị. Nếu sau gần một thập kỷ, sự thay đổi chỉ dừng lại ở ngoại hình, trong khi kỹ năng vẫn chưa theo kịp, đó sẽ là một khoảng trống đáng tiếc. Đây không phải là áp lực tiêu cực hay những bắt bẻ, soi mói nặng nề từ công chúng mà là bước chuyển cần thiết để Tiểu Vy chứng minh rằng mình xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, không chỉ trong quá khứ, mà cả ở hiện tại và tương lai.

Hoa hậu Tiểu Vy đã đến lúc cần hoàn thiện để chứng minh chiến thắng của mình là xứng đáng

