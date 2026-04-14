Sức hấp dẫn khiến fan không thể ngừng mê BIGBANG dù đã 20 năm trôi qua

Coachella 2026 vừa chứng kiến một trong những màn trở lại đáng nhớ nhất của Kpop khi BIGBANG “đốt cháy” sân khấu Outdoor Theatre vào tối 12/4 (và sẽ lặp lại ngày 19/4). Với setlist khoảng 60 phút kết hợp hit kinh điển và màn solo đặc sắc, nhóm không chỉ kỷ niệm 20 năm debut mà còn nhắc nhở thế giới: dù thời gian trôi qua, sức hút của BIGBANG vẫn ở mức “không thể chạm tới”.

Điều đặc biệt khiến fan “u mê” chính là sức hấp dẫn đối lập của từng thành viên. Mỗi người một phong cách, một màu sắc riêng biệt, nhưng khi đứng chung sân khấu lại tạo thành một tổng thể hoàn hảo, khiến hàng chục nghìn khán giả không thể rời mắt.

BIGBANG đã có màn trở lại hoành tráng ở Coachella. Ảnh: X

Taeyang – Nam tính nóng bỏng, body 6 múi “nét căng”

Khi Taeyang xuất hiện trên sân khấu, cả đám đông như bùng nổ. Chàng ca sĩ không ngần ngại cởi áo khoác, để lộ body 6 múi săn chắc, bóng loáng dưới ánh đèn, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ, gợi cảm đặc trưng. Thần thái biểu diễn đầy lửa, giọng hát sâu lắng khiến fan liên tục thốt lên "Wow".

Cận cảnh sân khấu "bỏng mắt" của Taeyang. Clip: X

Dù đã 38 tuổi và là ông bố một con, Taeyang vẫn giữ phong độ đỉnh cao, mang đến sức hút nam tính trưởng thành, cuốn hút đến nao lòng. Sự quyến rũ của Taeyang không chỉ đến từ cơ bắp mà còn từ những bước nhảy điêu luyện và giọng hát "nhai đĩa" đầy cảm xúc. Anh mang đến một hình ảnh vừa nam tính, vừa ấm áp, làm chủ sân khấu bằng sự nồng nhiệt khiến fan chỉ biết "tan chảy".

Khán giả được phen "rửa mắt" với Taeyang. Ảnh: X

G-Dragon – Phong cách ngầu "điên đảo", xứng danh biểu tượng thời trang

Trái ngược với vẻ ngoài hừng hực của Taeyang, G-Dragon xuất hiện như một "cơn gió lạnh" đầy quyền lực và ngạo nghễ. Không cần hở bạo, "anh Long" vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight bằng gu thời trang dị biệt và thần thái không thể trộn lẫn.

G-Dragon là tâm điểm trong mọi màn trình diễn. Clip: X

Mỗi bộ trang phục GD khoác lên người tại Coachella ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn thời trang. Từ cách thắt khăn đến những món phụ kiện lạ mắt, tất cả đều toát lên khí chất của một "Trend-setter" thực thụ. G-Dragon không cần diễn quá nhiều, chỉ một ánh mắt sắc lạnh hay một nụ cười nửa miệng đặc trưng cũng đủ để khiến đám đông bên dưới bùng nổ. Anh chính là biểu tượng của sự sang trọng, bí ẩn và đầy tính nghệ thuật.

G-Dragon chứng minh đẳng cấp ông hoàng Kpop...

... và biểu tượng thời trang toàn cầu. Ảnh: X

Daesung – Năng lượng vui tươi, đưa nhạc trot Hàn Quốc lên Coachella

Bất ngờ lớn nhất và cũng là "gia vị" độc đáo nhất trong màn trình diễn của BIGBANG chính là Daesung. Giữa một lễ hội âm nhạc điện tử và hip-hop hiện đại, Daesung đã làm được điều không tưởng: Đưa nhạc Trot (nhạc sến Hàn Quốc) lên sân khấu Coachella.

Daesung mang đến một không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực. Khả năng vocal "khủng" của anh khi thể hiện các bản nhạc Trot không chỉ khiến fan Hàn phấn khích mà còn làm khán giả quốc tế phải tò mò nhún nhảy theo. Nếu Taeyang là sự gợi cảm, GD là sự lạnh lùng thì Daesung chính là "vitamin" gắn kết. Anh chứng minh rằng âm nhạc không có biên giới, và sự hài hước, tự tin chính là vũ khí giúp anh tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất.

Daesung cùng màn trình diễn vui nhộn, độc lạ không lẫn đi đâu được. Clip: X

Đối lập nhưng hòa quyện – Sức mạnh thực sự của BIGBANG

Một người nóng bỏng gợi cảm, một người cool ngầu dẫn dắt xu hướng, một người vui tươi mang âm nhạc truyền thống… Đó là 3 cá tính hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, khi đứng chung sân khấu với những bản hit như Bang Bang Bang, Fantastic Baby, Haru Haru, Loser, Home Sweet Home hay Still Life, họ lại tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Sự đối lập ấy không làm nhóm rời rạc, ngược lại càng tôn lên sức mạnh đoàn kết và đa dạng của BIGBANG – thứ đã giúp họ trở thành “ông hoàng Kpop” tồn tại suốt 20 năm. Fan không chỉ xem một nhóm nhạc hát nhảy, họ đang xem những nghệ sĩ solo hàng đầu hòa quyện cùng nhau. Người ta có thể thấy một Taeyang nồng cháy, một GD kiêu sa và một Daesung hóm hỉnh trong cùng một tiết mục. Chính sự không đồng nhất đó lại tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến khán giả không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Kết thúc đêm diễn, 3 thành viên ôm nhau trên sân khấu trong khoảnh khắc xúc động, đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình kỷ niệm 20 năm. Fan không chỉ “u mê” vì hit hay vũ đạo, mà còn vì chính sự đa dạng và chân thực ấy: mỗi người một vẻ, nhưng cùng nhau họ là BIGBANG – huyền thoại không thể thay thế.

3 mảnh ghép đối lập tạo nên tổng thể BIGBANG hài hòa. Ảnh: X

Ra mắt năm 2006 dưới trướng YG Entertainment, BIGBANG ban đầu không phải là nhóm nhạc “chuẩn idol” theo định nghĩa thời bấy giờ. Họ không đồng đều về ngoại hình, không đi theo khuôn mẫu, và thậm chí còn bị nghi ngờ về khả năng thành công.

Nhưng chính sự khác biệt đó lại trở thành lợi thế. Từ những bản hit đầu tiên như Lies, Haru Haru, BIGBANG dần định hình phong cách riêng: âm nhạc mang tính cá nhân, pha trộn hip-hop, pop, R&B cùng cách thể hiện đầy cảm xúc. Đến giai đoạn đỉnh cao với Fantastic Baby, Bang Bang Bang, họ không chỉ thống trị châu Á mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.

Không giống nhiều nhóm nhạc phụ thuộc hoàn toàn vào công ty, BIGBANG – đặc biệt là G-Dragon – tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất. Điều này giúp âm nhạc của họ luôn mang dấu ấn riêng và không bị hòa lẫn. Tuy nhiên, hành trình của BIGBANG không chỉ có ánh hào quang. Họ đã trải qua nhiều biến cố, từ thay đổi đội hình đến những khoảng thời gian gián đoạn hoạt động. Nhưng chính những thăng trầm đó lại khiến hình ảnh của họ trở nên “người” hơn – không hoàn hảo, nhưng vô cùng chân thật.