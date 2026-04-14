Sự trở lại của BTS không chỉ khiến đường đua âm nhạc quốc tế nóng trở lại mà còn kéo theo một "hiệu ứng phụ" đáng chú ý, đó là các thành viên trở nên cực kỳ năng nổ trên mạng xã hội. Từ livestream, đăng tải nội dung cho đến việc tương tác với fan và các nghệ sĩ khác, BTS đang cho thấy một phiên bản gần gũi và cởi mở hơn hẳn sau thời gian dài vắng bóng. Giữa hàng loạt tương tác đó, việc Jungkook và RM bất ngờ để ý tới bài đăng của Kaity Nguyễn khiến cư dân mạng được phen rần rần.

Cụ thể, nữ diễn viên đã có chuyến bay sang Hàn Quốc để theo dõi concert thuộc world tour ARIRANG của BTS. Kaity Nguyễn nhanh chóng "xả kho" loạt hình ảnh check-in, ghi lại những khoảnh khắc đu idol cực kỳ hào hứng. Từ không gian sân khấu, góc chụp hậu trường cho đến những bức ảnh đời thường tại Hàn Quốc, tất cả đều cho thấy cô nàng có một trải nghiệm trọn vẹn trong chuyến đi này.

Điều khiến dân tình bất ngờ lại nằm ở diễn biến sau đó. Bài đăng của Kaity Nguyễn - sử dụng nhạc của BTS - bất ngờ nhận được lượt thả tim từ RM và Jung Kook. Không dừng lại ở đó, Jungkook còn có động thái đăng lại bài của Kaity Nguyễn, khiến dân tình không khỏi "đứng ngồi không yên".

Jung Kook đăng lại bài post dùng nhạc BTS của Kaity Nguyễn về trang cá nhân hơn 19 triệu lượt theo dõi

Cả Jung Kook và RM đều nhấn thích bài đăng của Kaity Nguyễn

Với một fandom đông đảo như BTS, việc các thành viên "chạm" đến một bài đăng bất kỳ đã đủ gây chú ý, huống chi lần này lại là một nghệ sĩ Việt. Chỉ một cú thả tim và tương tác nhẹ, Kaity Nguyễn lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, nhiều người còn đùa rằng "đu idol thành công ở level quốc tế".

Trước đó, Jung Kook đã re-up video Han Sara nhảy theo vũ đạo đang gây sốt Hooligan . Đây là một động thái không quá hiếm nhưng vẫn đủ để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nhất là với fan Việt.

Jung Kook rất chăm tương tác trên mạng xã hội. Trước Kaity Nguyễn thì em út BTS có re-up đoạn clip của Han Sara

Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động nhóm để hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sự trở lại của BTS nhanh chóng trở thành tâm điểm toàn cầu. Không còn là những tín hiệu “nhá hàng”, màn comeback lần này được triển khai đồng loạt với sản phẩm âm nhạc mới, concert quy mô lớn và chuỗi hoạt động phủ sóng khắp các nền tảng.

Đáng chú ý nhất chính là loạt đêm diễn mở màn world tour diễn ra tại Hàn Quốc. Ngay từ khi công bố, các đêm diễn đã rơi vào tình trạng "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn. Hàng chục nghìn khán giả đổ về địa điểm tổ chức trong 3 ngày qua, biến khu vực xung quanh sân vận động thành một "biển người". Không khí bên ngoài đã sôi động, bên trong concert càng bùng nổ hơn khi BTS mang đến setlist kết hợp giữa những bản hit đình đám và các ca khúc mới sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ dừng lại ở lượng fan khổng lồ, các đêm diễn còn thu hút sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như IU, CORTIS, WOODZ, TXT, TWS, ENHYPEN, BOYNEXTDOOR, IVE Jang Wonyoung, SEVENTEEN Mingyu và The8, LE SSERAFIM, Miu Sakamoto, Epik High,... Việc những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí quốc tế và khu vực cùng hội tụ để theo dõi concert cho thấy sức hút không hề suy giảm của BTS, thậm chí còn có phần mạnh mẽ hơn sau quãng thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm.

BTS có chuỗi concert cực thành công và nhiều cảm xúc để mở màn cho world tour ARIRANG

