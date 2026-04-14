Park Shin Hye mang thai con thứ 2 sau 4 năm cưới tài tử tai tiếng

Sáng 14/4, tờ Dispatch đưa tin, nữ minh tinh Park Shin Hye đang mang thai con thứ 2 với ông xã - nam diễn viên Choi Tae Joon. Hiện tại, nữ nghệ sĩ họ Park đang tập trung dưỡng thai. Cô dự kiến sẽ lâm bồn vào mùa thu năm nay.

Ngay trong sáng 14/4, công ty quản lý cũng vừa mới xác nhận thông tin Park Shin Hye đang chuẩn bị lên chức mẹ lần 2: “Đúng là Park Shin Hye hiện đang mang thai đứa con thứ 2. Em bé dự kiến sẽ chào đời vào mùa thu năm nay. Rất mong nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ mọi người”.

Thông tin Park Shin Hye có tin vui khiến nhiều khán giả khá bất ngờ, bởi gần đây nữ diễn viên luôn xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang mang thai.

Park Shin Hye đang mang bầu con thứ 2, hiện tập trung dưỡng thai. Ảnh: Naver

Trước đó, nữ diễn viên họ Park đã hạ sinh con đầu lòng cho tài tử Choi Tae Joon vào tháng 5/2022. Còn nhớ năm 2012, Park Shin Hye làm khách mời trong phim The King Of Dramas của Choi Tae Joon và cả 2 trở thành bạn bè. Đến tháng 3/2018, cặp đôi bất ngờ bị Dispatch khui loạt ảnh hẹn hò. Theo nguồn tin thân cận, 2 diễn viên đã bí mật hẹn hò từ năm 2017.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Park Shin Hye - Choi Tae Joon kết hôn cách đây 4 năm. Ảnh: Naver

Đáng nói, đời tư của Choi Tae Joon đã gây ra nhiều tranh cãi khắp xứ Hàn. Trong quá khứ, hội bạn thân Chanyeol (EXO), Zico, Lee Jonghyun, Choi Tae Joon và Jung Joon Young thường xuyên xuất hiện bên nhau. Chính vì vậy khi bê bối Burning Sun nổ ra vào năm 2019, công chúng nghi ngờ Choi Tae Joon cũng có liên quan đến vụ việc.

Lý do là bởi anh đột ngột rời khỏi đoàn phim Hotel Del Luna dù trước đó đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Đây là dự án phim rất lớn có sự góp mặt của nữ idol quốc dân IU thế nên việc góp mặt trong phim là một cơ hội rất tốt để Choi Tae Joon đổi đời. Thế nhưng anh lại rời đi vào phút chót. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, cho rằng vì nam diễn viên có dính dáng tới Jung Joon Young và Burning Sun, dễ làm ảnh hưởng danh tiếng bộ phim nên mới mất vai.

Thời điểm đó, đài tvN cũng đã phải lên tiếng để giải vây cho Choi Tae Joon. Nhà đài cho biết chồng Park Shin Hye rời khỏi dự án là vì có 1 số bất đồng về phía định hướng bộ phim cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên lời giải thích này lại không mấy thuyết phục khi mà thậm chí Choi Tae Joon đã tham gia buổi đọc kịch bản, gặp gỡ ekip và khiến ekip phải gấp rút tìm người thay thế. Về sau, ông xã Park Shin Hye không hề nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát nên nghi vấn anh dính tới Burning Sun cũng dần chìm xuống.

Choi Tae Joon chơi cùng Lee Jong Hyun, Jung Joon Young nên anh bị nghi ngờ có dính líu đến Burning Sun. Ảnh: X

