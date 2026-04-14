Điều bí ẩn nhất vụ nữ diễn viên được Trấn Thành kêu gọi tiền chữa suy thận giai đoạn cuối

Thời gian gần đây, diễn viên Ngân Hoà gây chú ý khi vào vai Như Trang trong phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc. Ngân Hoà cũng là nữ diễn viên từng được Trấn Thành đóng góp 100 triệu, đồng thời đăng bài kêu gọi để cô có tiền điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Từ sau bài đăng kêu gọi của Trấn Thành, Ngân Hoà thông báo đã nhận được đủ số tiền cần thiết, sẽ công bố sao kê. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025 đến nay, Ngân Hoà không đề cập đến vấn đề được cư dân mạng và các nghệ sĩ quyên góp tiền chữa bệnh.

Mới đây nhất, cô cập nhật tình trạng sức khoẻ đã dần ổn định, đang trong quá trình điều trị. Không chỉ trở lại MXH để liên tục có những chia sẻ liên quan đến vai diễn trong Bóng Ma Hạnh Phúc mà Ngân Hoà còn xuất hiện trong những clip "content" cùng bạn bè. Trong những lần lộ diện gần đây, nữ diễn viên đã cắt tóc ngắn, cơ thể gầy gò hơn nhưng khuôn mặt vẫn rất tươi tắn, vui vẻ.

Chính vì vậy, cư dân mạng bắt đầu nhắc lại lời hứa sao kê của Ngân Hoà. Đây cũng là chi tiết bí ẩn gây bàn tán bởi lẽ đại diện của Ngân Hoà từng chia sẻ lý do cô chưa thể công bố sao kê ngay sau khi ngừng quyên góp là do nữ diễn viên đang chữa bệnh, không tiện đến ngân hàng. Tuy nhiên, đến hiện tại, Ngân Hoà đã có thể quay clip TikTok, cập nhật cuộc sống thường xuyên.

Mới đây, Ngân Hoà xuất hiện trong clip TikTok quay "đu trend" phim Bóng Ma Hạnh Phúc

Nữ diễn viên cũng trở lại cập nhật MXH sau nửa năm im lặng

Ngân Hoà liên tục chia sẻ những tình tiết liên quan đến phim đang tham gia

Ngân Hoà từng được Trấn Thành kêu gọi chữa bệnh

Đầu tháng 6/2025, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi MC Trấn Thành đăng tải bài viết dài để chia sẻ câu chuyện của nữ diễn viên Ngân Hoà. Thời điểm đó, Ngân Hoà đang đối mặt với bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần tiền ghép thận gấp. Trấn Thành cho biết đã ủng hộ trước 100 triệu đồng và kêu gọi mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ nữ diễn viên trẻ sớm có đủ chi phí điều trị. Chỉ sau hơn 1 ngày Trấn Thành đăng bài, Ngân Hoà lên tiếng thông báo ngừng nhận quyên góp vì đã đủ số tiền trước mắt, về sau sẽ tự lo liệu. Khi đó, nữ diễn viên khẳng định khi tình trạng sức khoẻ ổn hơn sẽ sao kê minh bạch.

Khi đó, Ngân Hoà đã đăng bức ảnh trên giường bệnh, thông báo ngừng nhận tiền và tiết lộ đang trong quá trình điều trị. Ngân Hoà hứa hẹn: "Em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức với căn bệnh này để mau khoẻ và trở lại với cuộc sống, trở lại với công việc và được gặp gỡ quý vị!".

Ngân Hoà từng hứa hẹn sẽ công bố sao kê đầy đủ nhưng hiện đã hơn 9 tháng trôi qua vẫn chưa có động thái

Theo đại diện chia sẻ, hiện tại Ngân Hoà đang trong quá trình điều trị bệnh, hạn chế sử dụng điện thoại cũng như chia sẻ thông tin trên MXH. Việc thực hiện thủ tục sao kê hay những vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng cần phải đợi chính chủ trực tiếp đến ngân hàng để thực hiện. Chính vì thế, hiện tại phía Ngân Hoà chưa thể công bố sao kê liên quan đến việc được các mạnh thường quân đóng góp chữa bệnh.

Ngân Hòa sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM rồi sau đó chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên từng tham gia đóng MV, góp mặt trong một số bộ phim như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đổ, Giấc Mơ Của Mẹ, 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Mai...

Từ lúc vào nghề đến nay, Ngân Hoà là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trên trang cá nhân, cô đa phần cập nhật về công việc chứ ít khi chia sẻ về gia đình hay những thông tin riêng tư. Theo những thông tin cực hiếm được hé lộ, nữ diễn viên là con gái cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Ngân Hoà qua đời sớm, bố gồng gánh "gà trống nuôi con" nhưng hiện tại ông cũng đã lớn tuổi. Vì là chị lớn trong nhà, Ngân Hoà phải làm việc từ sớm, lo kinh tế để nuôi nấng các em. Trong 2 người em của Ngân Hoà thì có 1 người hiện đã đi làm. Khi còn là sinh viên, Ngân Hoà phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Thậm chí, lúc phát hiện bị bệnh cô vẫn còn đi casting phim, dự sự kiện..

Trước tình cảnh khó khăn của Ngân Hoà, Trấn Thành đóng góp 100 triệu, Mỹ Tâm 30 triệu, rất nhiều nghệ sĩ đã lan toả thông tin, gửi tiền đến Ngân Hoà nhưng không công bố con số. Sau ít ngày kêu gọi, một số thông tin xoay quay đời sống cá nhân của Ngân Hoà trước khi kêu gọi tiền chữa bệnh gây xôn xao trên MXH. Phía đại diện đã lên tiếng phủ nhận chuyện nữ diễn viên sở hữu xe Audi, chuyến du lịch Hàn Quốc là do bạn thân chi trả để thực hiện ước mơ của cô.

Theo chia sẻ từ đồng nghiệp, Ngân Hoà đang điều trị và sức khoẻ dần ổn định hơn

