"Chị Đẹp không ai muốn nhận" được Trang Pháp cứu vớt: 5 lần bị ghẻ lạnh ở show Tỷ Tỷ cũng chưa "muối mặt" bằng lần bị đuổi khỏi Cannes

31 Chị Đẹp của Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang gấp rút luyện tập chuẩn bị cho Công diễn 2, dự kiến lên sóng vào ngày 24-25/4. Ở vòng này, Trang Pháp tiếp tục được bầu làm đội trưởng. Cô sẽ cùng với An Kỳ, Tiêu Tường, Ôn Tranh Vanh biểu diễn ca khúc Ego - Holic.

Trong 3 đồng đội mới của Trang Pháp, Ôn Tranh Vanh là cái tên gây lo lắng. Chị Đẹp này có kỹ năng hát, nhảy bị đánh giá thảm họa. Không chỉ vậy, Ôn Tranh Vanh còn vướng thị phi được chương trình thiên vị quá đà gây bất mãn cho khán giả. Ở vòng solo, nhiều khán giả xem trực tiếp đã bức xúc hét lớn "có gian lận" ngay tại trường quay khi Ôn Tranh Vanh được công bố chiến thắng. Theo đó, nữ diễn biểu diễn không tốt, hát chênh phô lệch nhạc song vẫn được chấm đến 433 điểm và đánh bại Đại Tư.

Giọng hát nghe muốn "trầm cảm" của Ôn Tranh Vanh. Nguồn: Weibo.

Đến Công diễn 1, đội của Ôn Tranh Vanh bị phát hiện hát nhép trái với luật chơi trong cả tiết mục. Đỉnh điểm tranh cãi là ở vòng PK sau đó, Hám Tử Thanh - đội trưởng của Ôn Tranh Vanh - đã thắng Tôn Di dù hát tệ hơn. Nhiều khán giả cho rằng đội Tôn Di bị xử thua vì BTC đang muốn bảo vệ "chị gái cưng" Ôn Tranh Vanh khỏi việc bị loại sớm.

Do thực lực của Ôn Tranh Vanh quá yếu kém nên ở vòng phân đội cho Công diễn 2, cô liên tiếp 5 lần bị các đội trưởng từ chối cho vào team. Đối mặt với việc bản thân bị ghẻ lạnh, Ôn Tranh Vanh phải thốt lên chua chát: "Tôi kém cỏi đến mức không ai cần tôi sao". Là 1 trong 2 người cuối cùng chưa tìm được đội cùng Từ Mộng Khiết, sau khi suy nghĩ Ôn Tranh Vanh đã xin vào đội của Trang Pháp.

Vậy, Ôn Tranh Vanh là ai?

Ôn Tranh Vanh là đồng đội mới của Trang Pháp ở vòng Công diễn 2 Đạp Gió. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên sinh ra để đóng vai phản diện

Ôn Tranh Vanh sinh năm 1977, trong 1 gia đình có cha mẹ là công chức, điều kiện kinh tế bình thường. Dù vậy, từ nhỏ, Ôn Tranh Vanh đã được cho gia đình cho đi học múa, học diễn xuất dưới sự kèm cặp của giáo sư Vương Đình Phương thuộc Đại học Quý Châu.

Năm 20 tuổi, Ôn Tranh Vanh thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đạt 98 điểm chuyên ngành, đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, Ôn Tranh Vanh vẫn trượt đại học do điểm văn hóa của cô quá thấp. Sau đó, Ôn Tranh Vanh quyết định cạo sạch lông mày để nhắc bản thân cần học hành chăm chỉ hơn và ôn thi lại. Bằng nỗ lực của mình, cô đã đậu vào Bắc Ảnh, trở thành học trò của Hoàng Lỗi, bạn học của Hải Thanh, Trương Duệ Diên và sư muội của Triệu Vy.

Ôn Tranh Vanh đã vào showbiz đóng phim ngay từ năm nhất đại học. Vai diễn đầu tay của cô là trong tác phẩm Câu Chuyện Khoa Biểu Diễn . Sau dự án này, Ôn Tranh Vanh được kỳ vọng trở thành "Củng Lợi thứ 2". Thế nhưng, cô lại từ chối nhiều kịch bản hấp dẫn để quay lại trường tập trung hoàn tất chương trình đại học.

Ôn Tranh Vanh từng được kỳ vọng trở thành "Củng Lợi thứ 2" của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Đến khi ra trường, Ôn Tranh Vanh với vẻ đẹp cá tính đã không thể cạnh tranh nổi với dàn mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong sáng, "băng thanh ngọc khiết". Thị hiếu đại chúng lúc bấy giờ là hình tượng “ngọc nữ”. Do quá bế tắc, từng có giai đoạn Ôn Tranh Vanh đóng phim vô tội vạ, không mấy cân nhắc khi chọn kịch bản phim. Do nhiều tác phẩm cô tham gia có cốt truyện và diễn biến kỳ kỳ cực và khó hiểu nên Ôn Tranh Vanh từng bị xếp vào hàng "nữ hoàng phim dở" của Cbiz.

Từ năm 2005, Ôn Tranh Vanh mạo hiểm chuyển hướng cả sự nghiệp diễn xuất sang con đường hiếm ai dám thử, đó chính là chỉ đóng vai ác nữ trên màn ảnh. Vai diễn Cố Ức La - cô tiểu thư kiêu căng, đố kỵ, vốn là con gái nhà nông nhưng bị tráo đổi thân phận với tiểu thư thật (do Hàn Tuyết đóng), từ đó tranh đoạt bằng mọi thủ đoạn của Ôn Tranh Vanh trong Sai Lầm Cả Đời , giúp cô nổi đình nổi đám. Kể từ đó, hình tượng điên nữ cuồng loạn, ác phụ thâm độc và nham hiểm trên màn ảnh gắn liền với tên tuổi của Ôn Tranh Vanh.

Gương mặt sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ của Ôn Tranh Vanh được nhận xét trời sinh để đóng phản diện, khiến khán giả xem phim mà "vừa nghiến răng căm ghét, vừa không thể dứt ra nổi". Không chỉ vậy, Ôn Tranh Vanh còn khiến Triệu Vy và các minh tinh khác phải "chào thua" khi chẳng ngần ngại uống thuốc gây hại cho bản thân để diễn cảnh nóng bỏng như thật trong phim.

Ôn Tranh Vanh là "ác nữ" có tiếng trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Năm 2025, Ôn Tranh Vanh "có mùa xuân thứ 2" trong sự nghiệp. Cô gây bão MXH Trung Quốc và Việt Nam với vai diễn mẹ chồng ghê gớm ngầm Vu Lam trong tác phẩm Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính.

Ôn Tranh Vanh diễn đạt đến mức khiến mọi cô gái vỡ mộng làm dâu hào môn, không dám lấy chồng nhà giàu vì sợ gặp bà mẹ chồng cao tay, liếc 1 cái là át vía tất cả như Vu Lam. Nữ diễn viên cũng được khen sang trọng, quý phái, quyền lực hết phần thiên hạ, diễn như không diễn khi từ ánh mắt, dáng người cho đến điệu bộ cử chỉ đều toát khí chất quý bà hào môn đầy tự nhiên.

Vai diễn mẹ chồng hào môn Vu Lan của Ôn Tranh Vanh gây sốt trên MXH Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2025. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Ôn Tranh Vanh đã bí mật kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng nữ diễn viên là bạn học cấp 3, cũng là mối tình đầu của cô. Ông xã của Ôn Tranh Vanh hiện làm giám đốc ngân hàng. Cặp đôi có với nhau 1 con trai chào đời năm 2015.

5 lần bị từ chối ở Đạp Gió cũng không mất mặt bằng 1 lần bị đuổi ở Cannes

Năm ngoái, Ôn Tranh Vanh bị chỉ trích là nỗi xấu hổ của showbiz Trung Quốc sau khi cố ý "mặc sai luật" và còn bị khỏi thảm đỏ Cannes đầy ê chề. Theo đó, BTC Cannes 2025 quy định các sao nữ không được phép phô diễn da thịt quá nhiều trong những bộ cánh hở hang, nhằm giữ sự trang trọng, lịch sự cho sự kiện.

Dù biết luật nhưng Ôn Tranh Vanh vẫn làm trái. Xuất hiện trên đất Pháp, nữ diễn viên U50 mặc bộ váy xẻ tà được đẩy lên quá hông, để lộ chân và eo đến mức nhạy cảm. Không chỉ vậy, Ôn Tranh Vanh còn nấn ná tạo dáng và đứng 1 chỗ vẫy tay chào khá lâu, không chịu di chuyển trên thảm đỏ Cannes dù chẳng nhiếp ảnh gia quốc tế nào hướng ống kính đến cô. Cuối cùng, nhân viên sự kiện Cannes phải ra tận nơi đuổi Ôn Tranh Vanh đi. Vụ việc khiến nữ diễn viên hứng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng Trung Quốc.

Bộ váy hở bạo khiến Ôn Tranh Vanh nhận gạch đá của netizen Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Không chỉ vậy, cô còn bị đuổi khỏi thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất hành tinh vì chiêu trò câu giờ, tạo dáng quá lâu. Ảnh: Xiaohongshu.

