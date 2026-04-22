Em gái Từ Hy Viên hối hận khôn xiết: "Giá như tôi nghe lời mẹ thì bi kịch đã không xảy ra"

Sau hơn 1 năm tạm dừng hoạt động, đến nay MC Từ Hy Đệ đã quay trở lại với công việc. Mới đây, cô đã tham gia 1 chương trình tạp kỹ, chia sẻ nỗi đau mất mát gia đình và cảm giác tội lỗi mà cô đã che giấu.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, Từ Hy Đệ đã tránh phỏng vấn chính thức. Cô buồn bã và rơi vào trạng thái nghiện rượu: "Sau khi chị gái tôi ra đi, cuộc sống của tôi trở nên trống rỗng trong một thời gian dài. Tôi lang thang đến mức không biết mình đang làm gì. Tôi không sống như một kẻ tàn tạ, nhưng tôi phụ thuộc vào rượu. Ngồi xuống nói chuyện với mẹ về chị gái là cách duy nhất để tôi giải tỏa nỗi buồn của mình”.

Từ Hy Đệ cay đắng, hối hận kể rằng chính cô là người đề nghị chuyến đi Nhật Bản lần trước: "Lúc đó, mẹ tôi phản đối chuyến đi vì chi phí quá cao. Mỗi khi nghĩ đến chị gái, tôi lại bị dày vò bởi những suy nghĩ ‘Giá như chúng ta nghe lời mẹ và không đi, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra’. Mẹ tôi bảo tôi không bao giờ nên nghĩ như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng". Rất nhiều khán giả đồng cảm với nỗi đau buồn và hối tiếc của Từ Hy Đệ. Nhiều người động viên, an ủi em gái của Từ Hy Viên, mong gia đình có thể vượt qua được mất mát to lớn.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là một trong những ngôi sao tiên phong đưa làn sóng phim truyền hình Đài Loan ra khắp châu Á. Vào năm 2001, cô vào vai Sam Thái trong Vườn Sao Băng. Đây là cột mốc chói lọi nhất, giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Chung. Ngoài diễn xuất với các bộ phim như Chiến thần (Mars), Bong bóng mùa hè, cô còn cùng em gái lập nhóm nhạc ASOS và là một MC cực kỳ sắc sảo, hài hước. Cô từng được coi là "đại giáo chủ" trong việc chăm sóc nhan sắc với những cuốn sách về làm đẹp bán chạy kỷ lục tại khu vực Hoa ngữ.

Tuy nhiên, cuộc đời của Từ Hy Viên tốn không ít giấy mực của báo giới bởi những ồn ào đời tư. Cô kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi năm 2010 chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Cặp đôi có với nhau hai con (một gái, một trai). Tuy nhiên, sau 11 năm chung sống với nhiều sóng gió và khác biệt về quan điểm, họ chính thức ly hôn vào năm 2021. Năm 2022, cô khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi thông báo kết hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) – người yêu cũ từ 20 năm trước của cô. Cả hai nối lại liên lạc sau khi anh biết tin cô ly hôn và gọi vào số điện thoại cũ mà cô vẫn giữ suốt hai thập kỷ.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi Từ Hy Viên đã qua đời vào ngày 2/2/2025 do mắc viêm phổi lúc du lịch Nhật Bản. Cái chết đột ngột của cô kéo theo nhiều drama phân chia tài sản, quyền nuôi con với chồng cũ Uông Tiểu Phi. Người chồng mới DJ Koo tuyên bố bỏ quyền thừa kế, ngày ngày đau khổ đến trước mộ của Từ Hy Viên. Mới đây, anh đã khánh thành bức tượng tưởng niệm, lấy cảm hứng từ nữ diễn viên lúc sinh thời.