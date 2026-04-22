Nữ diễn viên gặp tai nạn kinh hoàng: "Tôi đã bị 1 chiếc xe ô tô đâm trực diện, hất tung tôi lên không trung"

Chiều 11/4, tờ Sports Chosun cho hay, nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Solbi vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và lần đầu chia sẻ về vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng mà cô gặp phải trước đây. Được biết, vụ việc đáng tiếc xảy ra trong lần cô trở về nhà sau 1 chuyến đi chơi cùng bạn bè. Khi đang băng qua đường, nữ ngôi sao sinh năm 1984 bất ngờ bị 1 tài xế say rượu tông trúng hất tung lên trời trước khi cơ thể cô rơi trúng vào 1 người qua đường.

Solbi bàng hoàng nhớ lại vụ tai nạn ô tô khủng khiếp: “Ngày hôm đó sau khi đi chơi với bạn bè về, trong lúc đang băng qua vạch kẻ đường vào thời điểm đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, tôi đã bị 1 chiếc xe ô tô đâm trực diện. Cú va chạm mạnh tới mức đã làm cho tôi bị hất tung lên không trung. Thật tình cờ, có người khác gần đó chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn kinh hoàng. Người này vì quá hoảng sợ nên đã ngã khuỵu xuống đất. Và cơ thể tôi đã rơi trúng lên người đó nên mới không bị thương quá nặng. Tuy vậy, tôi vẫn bị bất tỉnh nhân sự”. Nữ diễn viên 8X sau đó được đưa gấp tới bệnh viện điều trị vết thương và ổn định lại tinh thần sau vụ tai nạn nguy hiểm.

Solbi cho biết cô suýt mất mạng trong 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, song sau đó đã may mắn sống sót trở về. Ảnh: Naver

Solbi hé lộ về phản ứng ngỡ ngàng của mọi người xung quanh khi hay tin cô sống sót thần kỳ sau cú đâm mạnh: “Trùng hợp làm sao, cái ngày xảy ra vụ tai nạn lại đúng vào ngày Cá tháng Tư. Cho nên, lúc đầu mọi người xung quanh đều không tin, cứ tưởng tôi nói phét. Tôi vẫn nhớ khi ấy mình đã nói tại phòng cấp cứu rằng bản thân vừa mới may mắn vượt qua cửa tử”.

Cuối video, nữ ca sĩ lên án gay gắt hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn của người tài xế đã gây ra vụ tai nạn ô tô kinh hoàng: “Tài xế gây tai nạn lúc đó điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu. Mọi người tuyệt đối không bao giờ được phép lái xe sau khi uống rượu như vậy nhé”.

Solbi lên án hành vi lái xe say rượu dẫn đến cú va chạm kinh hoàng của người tài xế trong vụ việc nói trên. Ảnh: Nate

Solbi sinh năm 1984, chính thức ra mắt làng giải trí trong đội hình nhóm nhạc Kpop Typhoon khi vừa tròn 22 tuổi. Sau đó 2 năm, cô vụt nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình ăn khách We Got Married. Bên cạnh ca hát và tỏa sáng trên các show giải trí, Solbi còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Thiên Tài Quảng Cáo Lee Tae Baek, Wonderful Mama, The Star Next Door,...

Còn nhớ hồi năm 2009, Solbi bỗng nhiên trở thành cái tên gây chấn động làng giải trí xứ Hàn vì bị nghi lộ băng sex. Vụ bê bối năm đó đã suýt nữa khiến nữ nghệ sĩ tự tử và làm gia đình cô lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Sau cùng, Solbi đã đòi lại được công lý, được xác nhận không phải là cô gái trong cuốn băng nhạy cảm. Kẻ tung tin đồn sai lệch hãm hại Solbi cũng đã bị bắt giam song vết thương lòng và vết nhơ trong cuộc đời, sự nghiệp của nữ ngôi sao thì vẫn còn đó.

Trong chương trình của đài MBC Human Documentary People Is Good, Solbi đã kể lại quãng thời gian đen tối khi bỗng dưng dính scandal sex: “Tôi nói rằng người đó không phải là tôi nhưng không ai tin tôi cả. Tôi chẳng làm điều gì sai nhưng vụ việc lại diễn ra như tất cả mọi chuyện tôi làm đều sai trái. Mẹ tôi đã bị sốc rất nặng và thậm chí phải nhập viện. Bà bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Tôi từng tự ngẫm ‘Mọi chuyện có tốt hơn không nếu tôi biến mất?’... Vào thời điểm đó, tôi không còn coi trọng bản thân mình nữa”.

Solbi đã gần như đi đến quyết định tự tử vì nghĩ quẩn trong khoảng thời gian dính scandal “từ trên trời rơi xuống”. Tuy nhiên, bạn thân của Solbi - nam diễn viên Ryu Seung Soo đã ra sức khuyên giải, nhờ vậy cô mới có động lực để sống tiếp và đứng dậy từ “đống tro tàn”.

Solbi từng suy sụp, nghĩ quẩn vì tin đồn nhạy cảm. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun