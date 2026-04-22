Nóng nhất hôm nay: Mỹ nam Thơ Ngây và bạn gái hot girl bị tuyên án 6 tháng tù giam

Ngày 22/4, tờ ETtoday đưa tin phiên tòa xét xử vụ vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân đối với các bị cáo gồm nam diễn viên Vương Đại Lục, hot girl Khuyết Mộc Hiên (bạn gái Vương Đại Lục), thiếu gia buôn xe Du Tường Mẫn, thành viên băng đảng tội phạm Trần Tử Quân, cảnh sát Lưu Cư Vinh... đã diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc).

Đáng chú ý, trong phiên tòa sáng nay, Vương Đại Lục và bạn gái anh của không nhận tội, bất chấp những người khác đều thừa nhận đã có hành vi phạm pháp. Cuối cùng, cả hai bị kết án 6 tháng tù giam. Vương Đại Lục và bạn gái được phép kháng cáo và án phạt tù có thể được xem xét chuyển thành phạt tiền là 180.000 TWD (986 triệu đồng)/người.

Vương Đại Lục và bạn gái hot girl bị kết án 6 tháng tù giam. Ảnh: ETtoday.

Theo cáo trạng, nguồn cơn vụ án bắt đầu khi Vương Đại Lục chi 3,6 triệu TWD (hơn 3 tỷ đồng) để nhờ Trần Chí Minh làm giả hồ sơ bệnh án mắc bệnh tim nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Đến ngày 6/2/2025, Trần Chí Minh bị bắt và mất liên lạc. Mỹ nam Thơ Ngây do không biết nên cho rằng bản thân bị lừa đảo. Anh nhờ bạn thân là thiếu gia Du Tường Mẫn kết nối với cảnh sát Lưu Cư Vinh để tra thông tin trong hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia nhằm truy tìm tung tích của Trần Chí Minh.

Sau đó, Vương Đại Lục còn cấu kết với xã hội đen, chi tiền yêu cầu đối phương gửi thư đe dọa vào tù, thậm chí quấy nhiễu gây áp lực với gia đình của 1 người đàn ông họ Phan để đòi nợ cho bạn gái Mộc Hiên. Qua điều tra, lúc còn làm streamer trên MXH, Mộc Hiên đã bị người đàn ông họ Phan lừa đảo 4 triệu TWD (hơn 3,1 tỷ đồng) vì trót tin lời vung tiền lăng xê để sớm nổi tiếng. Mộc Hiên sau đó đã báo cảnh sát, khởi kiện và giành được phần thắng. Kẻ lừa đảo bị tống vào tù, nhưng Mộc Hiên không cách nào lấy lại được tiền của mình.

Sau khi hẹn hò với Vương Đại Lục, Mộc Hiên đem chuyện của mình kể cho bạn trai nghe và mong nam diễn viên giúp cô lấy lại tiền. Do muốn ra oai với bạn gái, Vương Đại Lục đã lại yêu cầu Trần Cư Vinh tra giúp mình thông tin cá nhân của người đàn ông họ Phan và gia đình hắn rồi tìm gặp Trần Tử Quân, thủ lĩnh của băng nhóm xã hội đen Hải Anh Đường Tứ Hải để nhờ hỗ trợ. Sau đó, Trần Tử Quân (còn gọi là Tiểu Quân) tìm đến nhà của người đàn ông họ Phan, đe dọa đòi nợ cha mẹ anh ta nhưng không thành công. Vì vậy, hắn tiếp tục hối lộ cho 1 số nhân vật "tai to mặt lớn" để tìm ra nơi người đàn ông họ Phan đang thụ án, và gửi thư hăm dọa đến nhà tù để buộc đối phương phải trả khoản nợ của mình cho Mộc Hiên. Trong quá trình này, 1 nữ quản giáo trại giam cũng đã nhận tiền để truyền thông tin hăm dọa của Trần Tử Quân đến người đàn ông họ Phan.

Vương Đại Lục đã móc nối với xã hội đen, cảnh sát nhờ tra cứu thông tin cá nhân trái phép để đòi nợ giúp bạn gái. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, băng đảng do Trần Tử Quân cầm đầu cũng là nhóm người đã tiếp tay cho Vương Đại Lục đánh đập dã man tài xế và nhân viên điều phối xe công nghệ. Được biết, nam diễn viên đình đám này đặt xe đưa đón mình trên 1 nền tảng nổi tiếng. Tuy nhiên, chiếc xe được điều đến rước Vương Đại Lục không như mong muốn của nam diễn viên. Không chỉ chê bai chiếc xe quá tệ, anh còn giở thói côn đồ gọi người đến đánh đập tài xế và nhân viên điều phối xe của nền tảng dã man. Hậu quả, 2 nạn nhân bị thương khắp người, gần như rơi vào tình trạng sống dở chết dở.

Ngôi sao tai tiếng nhất 2025, gián tiếp khiến hơn 50 sao hạng A ngã ngựa

Vương Đại Lục nổi tiếng với các Thơ Ngây, Thời Thiếu Nữ Của Tôi, Giao Châu Truyện, Bản Sắc Anh Hùng 2018, Giao Châu Truyện, Lang Điện Hạ ... Nam diễn viên có xuất thân tài phiệt trong showbiz Trung Quốc. Cha Vương Đại Lục là ông Vương Đại Khánh, doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu bộ sưu tập đồ cổ trị giá hàng trăm triệu USD (tương đương với hàng chục nghìn tỷ đồng). Ông Vương từng tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 60 triệu USD (hơn 1.500 tỷ đồng) và mời đạo diễn Lý An về làm phim để giúp con trai nâng cao danh tiếng. Tuy nhiên, Vương Đại Lục đã từ chối khoản tiền tài trợ của cha vì muốn tự xây dựng sự nghiệp.

Năm ngoái, danh tiếng của Vương Đại Lục sụp đổ với 2 lần liên tiếp bị bắt vì tội trốn nghĩa vụ quân sự, làm giả giấy tờ và còn bị cáo buộc cố ý giết người, thông đồng với băng đảng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, thu thập thông tin công dân trái phép. 2 vụ phạm pháp của Vương Đại Lục lên cả sóng đài truyền hình BBC. Với việc scandal của mình được truyền thông quốc tế đưa tin, Vương Đại Lục bị cư dân mạng mắng chửi là "nỗi xấu hổ" của showbiz xứ Đài. Nam diễn viên lập tức bị cắt sóng, loại bỏ khỏi nhiều chương trình và hoạt động giải trí ở ngành giải trí Trung Quốc.

Vương Đại Lục bị tẩy chay trong showbiz Trung Quốc sau khi dính 2 bê bối vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, vụ việc trốn nghĩa vụ quân sự của Vương Đại Lục đã mở ra cuộc thanh trừng lớn nhất lịch sử showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh được xác định là nhân vật then chốt trong cuộc điều tra bê bối trốn nghĩa vụ quân sự làm rúng động xứ Đài.

Cụ thể, do nam diễn viên đi báo án, đâm đơn kiện Trần Chí Minh lừa đảo mình, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra cả 1 đường dây tổ chức cho nghệ sĩ nam trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz do họ Trần cầm đầu. Sau khi tiến hành giải mã dữ liệu điện thoại của Trần Chí Minh, cảnh sát đã nắm giữ danh sách tất cả các sao nam hàng đầu từng nhờ kẻ này làm giả hồ sơ y tế để trốn nghĩa vụ sự. Từ đó, cơ quan chức năng mở chuyên án, bắt giữ gần 50 nam nghệ sĩ, trong đó có khoảng 20 người là sao hạng A như Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tạ Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy, chồng Ảnh hậu Kha Gia Yến), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop)....

Việc các nam nghệ sĩ liên tục vướng vòng lao lý khiến showbiz xứ Đài lâm cảnh khủng hoảng lớn. Hàng loạt dự án phim ảnh, show truyền hình đến concert có dính dáng đến những ngôi sao bị cáo buộc làm giả giấy tờ để trốn nghĩa vụ quân sự đều phải tạm hoãn lên sóng, tổ chức. Không ít netizen chứng kiến các nam nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt giam và truy tố hàng loạt trong thời gian ngắn đã bình luận đầy châm biếm rằng: "Các nhà tù sắp tới không khác gì showbiz thu nhỏ, thậm chí có thể mở liveshow trong đó vì 1 mét vuông có chục sao nam từ ca sĩ, diễn viên, MC, danh hài đến người mẫu".

Lá đơn tố cáo Trần Chí Minh lừa đảo của Vương Đại Lục đã giúp cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện đường dây giúp nghệ sĩ làm giả hồ sơ bệnh án trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Sina.

Bước sang năm 2026, chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz của cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục diễn ra. Vào đầu tháng 4 vừa qua, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) gây rúng động khi thông báo đã đột kích nhà riêng, bắt giữ nam diễn viên, ca sĩ Vương Tử - người được mệnh danh là "hoàng tử showbiz Đài" nhờ sở hữu nhan sắc "đốn gục" trái tim của hàng triệu thiếu nữ.

Tại cơ quan điều tra, Vương Tử khai nhận cách đây 10 năm anh đã thông qua bạn bè quen biết với Trần Chí Minh và nhờ kẻ này làm giả bệnh án cao huyết áp để trốn nghĩa vụ quân sự với số tiền 330.000 TWD (272 triệu đồng).

Vương Tử là nam diễn viên hạng A mới nhất bị bắt vì cáo buộc làm giấy tờ để trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: China Times.

Nguồn: Sina, ETtoday