Bước đi mới của Phương Oanh sau biến cố

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh mới cùng dòng trạng thái "Vệt nắng cuối chiều". Không còn là hình ảnh sắc sảo, cá tính thường thấy, nữ diễn viên lần này xuất hiện với phong cách dịu dàng, nữ tính hơn hẳn. Từ trang phục, layout makeup cho đến thần thái đều toát lên sự nhẹ nhõm, thư thái như thể cô đang tận hưởng một giai đoạn cân bằng sau nhiều biến động.

Không chỉ dừng lại ở một bộ ảnh, thời gian gần đây Phương Oanh cũng có dấu hiệu hoạt động mạng xã hội trở lại khá đều đặn. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ hình ảnh cá nhân cho đến cuộc sống gia đình. Dễ nhận thấy, các bài đăng đều mang màu sắc tích cực, thoải mái và khác hẳn giai đoạn gần như "biến mất" trước đó.

Bên dưới các bài đăng, dù vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều, phần lớn cư dân mạng lại dành sự quan tâm và ủng hộ cho nữ diễn viên. Nhiều người để lại bình luận động viên, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được thấy "Quỳnh Búp Bê" trở lại màn ảnh trong một dự án mới.

Phương Oanh khoe ảnh mới và nhận nhiều lời khen từ công chúng

Có thể thấy tinh thần của nữ diễn viên thư thái, nhẹ nhàng hơn sau trải qua biến cố lớn

Phương Oanh đang chăm trở lại trên mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ động viên sớm trở lại nghệ thuật

Thời điểm biến cố ập tới, Phương Oanh trở nên kín tiếng tuyệt đối. Sau thời gian im ắng thì nữ diễn viên mới quyết định thỉnh thoảng xuất hiện trong vlog nấu ăn nhưng do một kênh thứ 3 chia sẻ. Cho đến gần đây, cô mới thoải mái lộ diện trước công chúng.

Cách đây ít ngày, Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh 2 nhóc tỳ giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình. Đáng nói, bên dưới bài viết này, Phương Oanh hiếm hoi đáp lại những sự hỏi thăm, an ủi của cư dân mạng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Cảm ơn yêu thương của mọi người ạ". Trong suốt thời gian qua, Phương Oanh gần như chọn cách giữ khoảng cách với mạng xã hội, hạn chế tối đa việc lên tiếng hay chia sẻ quan điểm cá nhân.

Vì vậy, chỉ một câu trả lời ngắn gọn cũng đủ khiến netizen cảm nhận rõ sự thay đổi từ im lặng hoàn toàn sang mở lòng ở mức vừa phải. Không ít người cho rằng, việc Phương Oanh chủ động phản hồi cho thấy cô đang dần cân bằng lại tinh thần, sẵn sàng kết nối trở lại với khán giả theo cách nhẹ nhàng và kiểm soát hơn. Đồng thời, cách cô giữ lời lẽ ngắn gọn, tiết chế cũng phần nào thể hiện sự thận trọng sau những ồn ào đã qua.

Phương Oanh và khung ảnh yên bình bên 2 con song sinh

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Cho đến năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại. Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cách Phương Oanh xử lý cảm xúc tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên đời hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố gia đình bất ngờ kéo đến. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Đồng thời, các hoạt động mà nữ diễn viên quảng bá cho phim cũng tạm dừng.