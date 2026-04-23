Quỳnh Nga thơm má Việt Anh ngay trên sóng, công khai sau 7 năm mập mờ?

Từ năm 2019, diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn tình cảm. Sau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình, cả hai bị nghi ngờ vì có những tương tác thân mật trên màn ảnh lẫn tới ngoài đời thực.

Khoảnh khắc thân mật giữa Quỳnh Nga và Việt Anh mới đây đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau nhiều năm liên tục bị đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp, hành động tình cảm của cả hai ngay trước ống kính càng làm dấy lên nghi vấn "phim giả tình thật". Cụ thể, trong một phiên livestream bán hàng, Quỳnh Nga gây chú ý khi bất ngờ vòng tay ôm và thơm má Việt Anh. Ở một khoảnh khắc khác, nữ diễn viên còn tiếp tục chủ động "đánh dấu chủ quyền" với anh.

Ngay lập tức, loạt hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây không còn là tương tác "đùa vui" đơn thuần mà giống như một động thái công khai mối quan hệ sau thời gian dài úp mở. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí "đẩy thuyền" cặp đôi vì cho rằng họ đẹp đôi.

Quỳnh Nga và Việt Anh cùng xuất hiện trên sóng livestream. Nguồn: Việt Anh

Cặp đôi này khiến netizen xôn xao khi có những hành động tình cảm trước đông đảo người xem. Nguồn: Việt Anh

Trên thực tế, Quỳnh Nga và Việt Anh đã vướng nghi vấn hẹn hò suốt nhiều năm qua. Cả hai từng hợp tác trong một số dự án phim truyền hình và thường xuyên đồng hành ngoài đời, từ đi ăn uống, tham gia sự kiện đến những chuyến du lịch chung. Tuy nhiên, trước mọi đồn đoán, người trong cuộc vẫn giữ im lặng hoặc khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Vì vậy, hành động thân mật mới đây được xem là một "bước tiến" đáng chú ý trong mối quan hệ của cả hai.

Thực tế, từ năm 2019, mạng xã hội đã rộ lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp khi khán giả liên tục "soi" ra loạt chi tiết trùng hợp, như việc cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm quen thuộc hay thậm chí xuất hiện tại nhà riêng của nhau.