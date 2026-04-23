Mẹ đơn thân showbiz "cấm cả nước nói xấu mình": 1 phút xóa 1.000 bài "bóc phốt" gây choáng váng, ngày ly hôn tậu luôn biệt phủ 3.000m2 ăn mừng

Tại showbiz Trung Quốc, Đồng Lệ Á là mỹ nhân đẹp nức tiếng. Tuy nhiên, cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhiều lần bị chồng tài tử Trần Tư Thành "cắm sừng" và cuối cùng ly hôn trong bẽ bàng. Những tưởng Đồng Lệ Á sẽ sa sút, lao dốc danh tiếng sau khi chia tay Trần Tư Thành bởi trước đây tài nguyên nghệ thuật của nữ diễn viên đều do chồng cũ hậu thuẫn.

Nào ngờ, hậu biến cố đời tư, Đồng Lệ Á ngày càng lên hương nhan sắc và sự nghiệp. Cô được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổ chức Văn nghệ mới, trở thành cái tên "cộm cán" và quyền lực vượt trên nhiều ngôi sao hạng A ở Cbiz.

Mỹ nhân Tân Cương đẹp bậc nhất showbiz Trung Quốc

Sinh ra ở vùng đất Tân Cương - nơi được mệnh danh là "thánh địa mỹ nữ" - Đồng Lệ Á (1984) mang trong mình nét đẹp sắc sảo, ngọt ngào đầy cuốn hút. Từ năm 18 tuổi, nhan sắc của Đồng Lệ Á đã được công nhận với ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Tân Cương 2002.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch trung ương - cái nôi đào tạo nghệ sĩ danh giá tại Trung Quốc, Đồng Lệ Á vào showbiz đóng phim với vai diễn đầu tay trong C’est la Vie, Mon Chéri (2008). 1 năm sau, tên tuổi của cô bứt phá ngoạn mục với vai mỹ nhân Triệu Phi Yến trong tác phẩm Mẫu Nghi Thiên Hạ . Từ đó, Đồng Lệ Á trở thành cái tên chuyên trị những vai diễn đại mỹ nhân “khuynh quốc khuynh thành” trên màn ảnh Trung Quốc.

Đồng Lệ Á là cái tên chuyên trị những vai diễn đại mỹ nhân "khuynh quốc khuynh thành" trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Bình luận về sắc đẹp của Đồng Lệ Á, tờ Nam Đô viết: "Vẻ đẹp tinh khiết, mong manh, 360 độ không góc chết khiến người khác không thể rời mắt" . Trong khi đó tờ Tân Hoa Xã khen ngợi mỹ nhân Tân Cương này là "hoa đán ngọt ngào" của màn ảnh Hoa ngữ. Đồng Lệ Á từng vào top Tứ đại mỹ nhân cổ trang Trung Quốc, bên cạnh Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên.

Đồng Lệ Á từng vào top Tứ đại mỹ nhân cổ trang Trung Quốc, bên cạnh Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên. Ảnh: Weibo.

Không chỉ tỏa sáng với nhan sắc mỹ miều trong phim cổ trang, khả năng diễn xuất và hóa thân thành đa dạng vai của Đồng Lệ Á cũng được thể hiện qua loạt tác phẩm Đường Sơn Đại Địa Chấn, Chuyện Tình Bắc Kinh, Thất Tình 33 Ngày, Thám Tử Phố Tàu 2...

Cuộc hôn nhân cay đắng với Trần Tư Thành

Tài năng, xinh đẹp song đường tình duyên của Đồng Lệ Á lại lận đận khiến công chúng tiếc nuối. Năm 2013, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, cô tuyên bố kết hôn với nam diễn viên kiêm đạo diễn "lắm tài nhiều tật" Trần Tư Thành. Những tưởng rước được ngọc nữ hàng đầu Cbiz về dinh, Trần Tư Thành sẽ "lãng tử quay đầu". Ai ngờ, Trần Tư Thành lại "ngựa quen đường cũ", liên tục ra ngoài vụng trộm sau lưng vợ.

Vài tháng sau đám cưới, Trần Tư Thành đã "cắm sừng" Đồng Lệ Á, bị tung ảnh vào khách sạn với nữ diễn viên Trương Toàn. Năm 2015, đạo diễn Thám Tử Phố Tàu bị tờ iFeng phanh phui vào khách sạn với 2 cô gái trẻ. Khi đó, Đồng Lệ Á đang mang thai con đầu lòng. Đến tháng 10/2015, 1 nam MC gây dậy sóng dư luận khi đăng đàn "bóc phốt" Trần Tư Thành lén vụng trộm với 1 nhân viên của trung tâm tiệc cưới ngay tại hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Đến tháng 1/2017, tờ Phong Hành của Đệ nhất paparazzi Trác Vỹ tung clip rõ mồn một Trần Tư Thành qua đêm với 2 nữ người mẫu. Đáng phẫn nộ, nam diễn viên này gọi 2 người tình đến chỗ của mình ngay sau khi Đồng Lệ Á vừa rời đi chưa bao lâu. Theo Trác Vỹ, vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới, Trần Tư Thành ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau. Nữ diễn viên Diệp Tử Hy và Vương Thiên Sở là 2 trong số nhiều người tình lâu năm của Trần Tư Thành. Sự việc khiến Đồng Lệ Á bị réo gọi là "cô vợ đáng thương nhất Cbiz".

Những bê bối về tình ái của ông xã Trần Tư Thành khiến hình ảnh của Đồng Lệ Á bị ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng. Không chỉ vậy, cô còn khiến dư luận tức điên khi luôn chọn tha thứ, bảo vệ Trần Tư Thành với tuyên bố: "Chỉ cần anh ấy biết đường quay về nhà là được".

Phải đến năm 2021, Đồng Lệ Á mới tuyên bố ly hôn Trần Tư Thành sau khi anh bị tung ảnh vào khách sạn cùng 1 cô gái lạ. Theo mỹ nhân Tân Cương, Trần Tư Thành không ngoại tình vì vợ chồng cô đã làm thủ tục ly hôn từ năm 2020. Họ chia tay trong hòa bình, không tranh chấp về tài sản. Con trai Đóa Đóa sống với mẹ. Quyết định ly hôn của Đồng Lệ Á được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đáng lẽ nên rời bỏ Trần Tư Thành sớm hơn, thay vì chịu đựng tủi nhục suốt 9 năm trời.

Mẹ đơn thân quyền lực, giàu có và cấm cả nước bàn tán về mình

Ly hôn Trần Tư Thành chưa bao lâu, Đồng Lệ Á được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổ chức Văn nghệ mới, xuất hiện trên hàng loạt chương trình của đài trung ương CCTV. Sau đó, các blogger cho biết Đồng Lệ Á đã tái hôn với ông Thận Hải Hùng, là Tổng giám đốc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và được hậu thuẫn sự nghiệp. Đáng chú ý, nhiều nguồn tin tố cáo Đồng Lệ Á và Thận Hải Hùng đã lén lút cặp kè từ trước khi họ chia tay bạn đời của mình.

Sau khi vướng nghi vấn tiêu cực với Thận Hải Hùng, thay vì lên tiếng thanh minh ngay lập tức, Đồng Lệ Á lại có động thái khiến dư luận choáng váng: chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hơn 1.000 bài đăng liên quan đến cô bất ngờ “bốc hơi” không dấu vết khỏi mạng xã hội. Không chỉ các nội dung liên quan đến Thận Hải Hùng do blogger đăng tải, mà cả những bài viết xoay quanh đời tư hay loạt câu chuyện hậu trường từng gây xôn xao về Đồng Lệ Á cũng đồng loạt biến mất. Thậm chí, nhiều từ khóa liên quan đến nữ diễn viên còn bị chặn hoàn toàn khiến cư dân mạng không thể tìm kiếm.

Động thái “dọn sạch dấu vết” với tốc độ chóng mặt này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi sửng sốt, đặt dấu hỏi lớn về thế lực đứng sau nữ diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng, mức độ kiểm soát dư luận mà Đồng Lệ Á thể hiện đã vượt xa một nghệ sĩ bình thường. Cô quyền lực đến mức gần như có thể “bịt miệng” cả không gian thảo luận công khai là mạng xã hội.

Vài ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống, Đồng Lệ Á ra mặt phủ nhận có mối quan hệ tình ái với Thận Hải Hùng, đồng thời cho biết đã báo cảnh sát bắt giữ người tung tin sai sự thật. Sau đó, có 3 người đã bị bắt giam vì bịa chuyện, tung tin không đúng về mỹ nhân Tân Cương, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng người khác.

Không chỉ vậy, vào năm 2020 - khi chính thức kết thúc hôn nhân với Trần Tư Thành, Đồng Lệ Á gây bất ngờ khi bỏ ra 85,5 triệu HKD (287 tỷ đồng) để mua 1 dinh thự rộng 3.000 m2 tại khu dân cư dành cho giới thượng lưu ở Castle Cove, Sydney (Úc). Bất động sản này của mỹ nhân Tân Cương trông như 1 lâu đài, có 7 phòng ngủ, 10 phòng vệ sinh, 10 chỗ đậu xe và các tiện ích giải trí như bể bơi, rạp chiếu phim tại gia, phòng thể dục, phòng xông hơi, quần bar, phòng nướng teppanyaki, phòng bi-a và sân tennis. Theo các nguồn tin trong giới, Đồng Lệ Á vung tiền tậu biệt phủ hạng sang này vừa để mừng ngày trở về cuộc sống độc thân, vừa để chứng minh tiềm lực tài chính vững chắc của mình và cũng như chuẩn bị cho việc du học của con trai sau này.

Tờ 163 cho biết sau 18 năm hoạt động nghệ thuật, Đồng Lệ Á sở hữu khối tài sản ròng khoảng 100 triệu NDT (386 tỷ đồng). Ngoài dinh thự ở Úc, cô và con trai Đóa Đóa hiện sống tại căn hộ chung cư cao cấp rộng 332 m2 ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Nữ diễn viên là hàng xóm của Đổng Tuyền, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch... Ngoài ra, Đồng Lệ Á còn sở hữu nhiều xe hơi hạng sang trị giá hàng triệu NDT như chiếc Mercedes-Benz G-Class trị giá hơn 3 triệu NDT (11,5 tỷ đồng), BMW X5 trị giá gần 1 triệu NDT (gần 4 tỷ đồng), một chiếc xe van trị giá hơn 2 triệu NDT (7,7 tỷ đồng).

Nguồn: Sina, Sohu, 163