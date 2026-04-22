Thêm nghệ sĩ Việt được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 21/4, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này, xuất hiện gương mặt đến từ Việt Nam đó là Linh Ka.

"Bạn muốn ai được đề cử? Ai là gương mặt bạn yêu thích nhất? Ai xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Nếu bạn muốn đề cử và bình chọn, hãy tham gia bình chọn cùng hơn 70.000 người. Hãy cùng nhau tìm kiếm, chia sẻ và thảo luận về những gương mặt tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới", TC Candler giới thiệu về các đề cử.

Ca sĩ Anh Tú Atus, Linh Ka lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Trong danh sách đề cử mới công bố, Linh Ka góp mặt bên cạnh các gương mặt quốc tế như diễn viên, người mẫu Bai Lu, người mẫu Ikeda Honoka, diễn viên Ozge Yagiz, người mẫu Sindi Myftari, vận động viên bóng rổ Juju Watkins.

Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002, tại Hà Nội. Cô là hiện tượng mạng với nhiều clip hát nhép từ năm 2017. Linh Ka lọt vào top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2017.

Năm 2019, Linh Ka Nam tiến để phát triển sự nghiệp KOL và trở thành người mẫu lookbook đắt show. Năm 2023, cô lấn sân ca hát, cho ra mắt EP đầu tay CHU. EP . Cô được nhận xét có thế mạnh về khả năng vũ đạo và ngoại hình xinh xắn.

Trước đó, ca sĩ, diễn viên Anh Tú Atus cũng xuất hiện trong đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler cùng các gương mặt quốc tế như diễn viên David Corenswet, ca sĩ Heath Jornales, ca sĩ Wonbin, người mẫu Alfredo Hernandez De La Cruz, diễn viên hài Trevor Noah.

Danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2026 xuất hiện nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Sơn Tùng M-TP, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

100 gương mặt được TC Candler lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. TC Candler nhấn mạnh việc lựa chọn là sự xem xét toàn diện nhiều khía cạnh quan trọng.

Các khía cạnh này bao gồm ngoại hình, độ nổi tiếng toàn cầu, thành tựu chuyên môn và hình ảnh trước công chúng, nhằm lựa chọn những ứng viên đáp ứng đầy đủ và công bằng các tiêu chí.

Quy trình lựa chọn kết hợp điểm số của 3 hạng mục, trong đó phân tích tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, sự bình chọn của người hâm mộ chiếm 30% và các đặc điểm cá nhân chiếm 20%.

TC Candler là chuyên trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, bình chọn dựa trên mức độ nổi tiếng, nhan sắc và bình chọn từ khán giả.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.

