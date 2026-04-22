Người đẹp duy nhất đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi là ai?

Năm 1992, tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) Hà Kiều Anh đăng quang ngôi vị cao nhất lúc khi vừa tròn 16 tuổi. Đến nay, cô vẫn là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Khi đó, cô đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Nhớ lại khoảnh khắc đăng quang năm 16 tuổi, Hà Kiều Anh cho biết cô rất hồi hộp. Khi hai MC công bố Á hậu 2, chỉ còn lại hai thí sinh trên sân khấu, cô thầm nghĩ mình sẽ dừng lại ở vị trí Á hậu 1. Thế nhưng, khi tên mình được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, người đẹp vỡ òa cảm xúc, bật khóc đến mức “trôi cả mí mắt”.

Đêm chung kết năm đó cũng là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa cô và thí sinh Vi Thị Đông. Kết quả chung cuộc khiến một bộ phận khán giả tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng không khỏi tranh luận. Tuy vậy, không thể phủ nhận sức hút của cô gái 16 tuổi với nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin, ứng xử thông minh.

Ít ai biết, trước khi trở thành hoa hậu, Hà Kiều Anh từng nhiều thiếu thốn. Dù sinh ra trong một gia đình danh giá tại Hà Nội, nhưng cuộc sống của cô thay đổi khi bố mẹ ly hôn lúc cô mới 3 tuổi.

Theo mẹ vào TP.HCM lập nghiệp, hai mẹ con rơi vào cảnh khó khăn khi toàn bộ tiền bạc bị mất cắp, phải bắt đầu lại từ con số không. Có thời gian, họ phải ở nhờ nhà người quen. Từ nhỏ, Hà Kiều Anh sớm phụ giúp mẹ mưu sinh, làm nhiều việc như bán kẹo, đan lồng đèn… để trang trải cuộc sống. Chính những tháng ngày cơ cực ấy rèn giũa nên nghị lực và bản lĩnh cho cô gái sau này trở thành hoa hậu.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, người đẹp 7X từng giãi bày việc đi thi hoa hậu cũng xuất phát từ mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm, có thêm thu nhập chứ không bao giờ dám mơ ước có được ngôi vị cao nhất. Thế nhưng, may mắn lại đến với cô nữ sinh năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Sau cuộc thi Hoa hậu toàn quốc, Hà Kiều Anh đại diện Việt Nam lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Sinh viên thế giới năm 1993 và đạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai cập 1998.

Đạt được những thành tích đáng nể tại các cuộc thi nhan sắc, Hà Kiều Anh còn tham gia đóng phim: Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Lối sống sai lầm, Con gái vị thẩm phán…

Sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh nhanh chóng trở thành gương mặt “đắt show” của làng giải trí. Cô cho biết thời điểm đó có thể chạy tới 3 show mỗi tuần, biểu diễn tại các hội chợ với mức cát-sê khoảng 500 USD cho 4 tiếng làm việc mỗi ngày.

Hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Hà Kiều Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn và giữ được sức hút riêng. Mỗi lần xuất hiện bên cạnh các hoa hậu trẻ, người đẹp vẫn nổi bật với thần sắc rạng rỡ, phong thái tự tin, không hề lép vế.

Hôn nhân viên mãn, cuộc sống “phú bà”

Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Vợ chồng Hà Kiều Anh có 3 người con: Vương Khang, Vương Khôi và Huỳnh Vian. Trong nhà hoa hậu không tồn tại khái niệm "con chung, con riêng". Bố mẹ chăm lo, yêu thương các con đồng đều.

Hiện người đẹp sinh năm 1976 sống trong biệt thự sân vườn rộng khoảng 450m² tại TP.HCM, nằm ven sông Sài Gòn. Không gian sống được thiết kế theo phong cách thuần Việt, sang trọng và tinh tế, được định giá khoảng 400 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.

Khác với nhiều nghệ sĩ kín tiếng, Hà Kiều Anh khá thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Những chuyến du lịch, khoảnh khắc đời thường bên chồng con thường xuyên được cô cập nhật, cho thấy một cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Với sự nghiệp bền vững, gia đình hạnh phúc và tài sản đồ sộ, Hà Kiều Anh được ví như một trong những “phú bà” nổi bật nhất của làng giải trí. Dù từng trải qua ba lần sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, sắc vóc cuốn hút. Người đẹp chia sẻ rằng chính sự viên mãn trong cuộc sống là bí quyết giúp cô luôn rạng rỡ, thư thái.