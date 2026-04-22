Phương Ly đăng ảnh dựa vai một người giấu mặt hậu chia tay Andree?

Phương Ly và rapper Andree Right Hand từng vướng nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên cả hai được cho là đã âm thầm "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện hay tương tác cùng nhau trên mạng xã hội.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước loạt hình ảnh được cho là "hint" hẹn hò của nữ ca sĩ. Cụ thể, cư dân mạng xôn xao trước khoảnh khắc chụp từ phía sau, ghi lại cảnh Phương Ly thân mật bên một người đàn ông khi đi du lịch. Ở bài đăng tiếp theo, cô tiếp tục chia sẻ hình ảnh dựa vai một người giấu mặt đầy tình tứ.
Kèm theo đó, Phương Ly viết dòng trạng thái ẩn ý: "tất cả đều là anh em hoặc chị em". Loạt chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn Phương Ly đã có tình mới. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang bước vào một mối quan hệ khác sau thời gian kín tiếng hậu tin đồn chia tay Andree. Về phía Phương Ly vẫn chưa có xác nhận nào liên quan đến chuyện hẹn hò cá nhân.
Phương Ly và Andree Right Hand bắt đầu quen biết, chơi chung trong một hội bạn thân cách đây khoảng 10 năm. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, cả hai lại nhiều lần để lộ loạt "hint" yêu đương rõ ràng, từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những lần âm thầm "trùng hợp" về thời gian và địa điểm.
Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree từng bị bắt gặp ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển Phú Quốc. Đến tháng 4/2024, cặp đôi tiếp tục bị "soi" hẹn hò trên sân pickleball, luôn "dính như sam" suốt cả buổi, kè kè bên nhau không rời nửa bước, đúng chuẩn một cặp đang trong giai đoạn mặn nồng. Khoảng 3 tháng sau đó, cả hai lại lộ khoảnh khắc sánh đôi dạo phố tại Nha Trang.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2025, mối quan hệ giữa Phương Ly và Andree bắt đầu vướng nghi vấn trục trặc. Nguyên nhân xuất phát từ một bài đăng của bạn thân Phương Ly với caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi có tài khoản bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài viết đã thả tim, càng khiến dân mạng thêm phần bàn tán.
Tính đến nay, Phương Ly đã có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật và vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz Việt. Sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng hình ảnh gần gũi, nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân".
Vừa qua, Phương Ly trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi thay đổi sang làn da nâu cá tính. Nhiều ý kiến còn so sánh diện mạo hiện tại của cô với quá khứ. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ từng ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng và ngọt ngào rất riêng, nên khi thay đổi phong cách trang điểm lẫn trang phục, cô dễ khiến công chúng cảm thấy lạ mắt.
Trên mạng xã hội, một bộ phận cư dân mạng thậm chí còn để lại bình luận "đòi giải cứu" Phương Ly, mong nữ ca sĩ sớm quay lại với hình tượng nữ tính, dịu dàng từng gắn liền với tên tuổi của mình.