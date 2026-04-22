Nhan sắc "cô thư ký xinh đẹp" sở hữu biệt thự 200 tỷ, sinh 2 con cho đại gia vẫn có nhiều người theo đuổi

Sau gần hai thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, Thu Hương - người đẹp từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai diễn trong bộ phim truyền hình Cô thư ký xinh đẹp vẫn là cái tên khiến công chúng quan tâm.

Không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng cuộc sống hiện tại của cô lại khiến nhiều người ngưỡng mộ: hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân, hai con ngoan ngoãn và khối tài sản đáng mơ ước, nổi bật là căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TP.HCM.

Hoa khôi thể thao "nức tiếng" một thời

Đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 1995, Thu Hương nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt cuối thập niên 1990. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, đậm chất Á Đông cùng phong thái tự tin, cô được nhiều đạo diễn chú ý và mời tham gia các dự án phim ảnh, quảng cáo.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Thu Hương phải kể đến vai nữ chính trong bộ phim Cô thư ký xinh đẹp phát sóng năm 2000. Bộ phim từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ nhờ nội dung gần gũi với đời sống công sở và hình tượng nhân vật nữ chính hiện đại, độc lập.

Trong đó, Thu Hương với lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng đã khắc họa thành công hình ảnh một cô thư ký thông minh, duyên dáng, để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.

Thời điểm ấy, Thu Hương được đánh giá là một trong những diễn viên truyền hình triển vọng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ rút lui khỏi showbiz. Quyết định này khiến nhiều người tiếc nuối, bởi với nhan sắc và tài năng, cô hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Chia sẻ trên truyền thông, Thu Hương cho biết việc rời xa nghệ thuật không phải là sự từ bỏ, mà là lựa chọn cá nhân nhằm tập trung cho gia đình và những định hướng dài hạn hơn. Cô chuyển hướng sang kinh doanh và dần xây dựng cho mình một vị thế vững chắc trong lĩnh vực này.

Suốt 18 năm vắng bóng, dù không tham gia đóng phim hay xuất hiện trên truyền hình, nhưng hình ảnh của Thu Hương vẫn được khán giả nhớ đến. Những lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, cô luôn gây chú ý bởi nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối và phong thái điềm đạm.

Cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia và 2 con

Sau khi rời xa nghệ thuật, Thu Hương tập trung xây dựng gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và sinh 2 con trai.

Ông xã của Thu Hương là một doanh nhân nổi tiếng, có tiềm lực tài chính vững mạnh và luôn ủng hộ vợ trong mọi quyết định. Mối duyên giữa nàng hoa khôi xinh đẹp và vị đại gia thành đạt được nhiều người nhận xét là "trời sinh một cặp".

Hiện tại, gia đình Thu Hương đang sinh sống trong một căn biệt thự sang trọng có trị giá lên đến 200 tỷ đồng tại khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở phương Tân Hưng, TP.HCM. Hoa khôi cho biết, cô chuyển về đây từ năm 2017.

Biệt thự có tổng diện tích gần 600m2, bao gồm cả nhà và sân vườn. Từ bên ngoài, căn nhà gây ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác tinh tế và thanh lịch. Khoảng sân rộng phía trước được bao quanh bởi cây xanh, mang đến không gian sống thoáng đãng, riêng tư.

Ngôi nhà được thiết kế với một tầng trệt và một tầng lầu, theo phong cách tân cổ điển kết hợp tinh thần châu Âu. Nội thất bên trong được bài trí sang trọng nhưng không phô trương, thiên về sự hài hòa và tiện nghi.

Biệt thự bề thế của gia đình Hoa khôi Thu Hương ở phường Tân Hưng, TP.HCM

Thu Hương sống cùng chồng, con trai út và mẹ chồng trong cơ ngơi này. Cuộc sống gia đình được cô mô tả là hạnh phúc, ấm áp. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, người đẹp vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là việc nuôi dạy con cái.

Không chỉ gây ấn tượng bởi cuộc sống giàu có, Thu Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lối sống khoa học, kỷ luật. Mỗi ngày cô dành khoảng 2 tiếng vào buổi sáng để tập gym nhằm duy trì sức khỏe và vóc dáng. Buổi chiều tối, cô thường chơi pickleball tại sân gần nhà.

Nhờ duy trì thói quen vận động đều đặn, Thu Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi U50. Nhiều khán giả nhận xét rằng cô gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đóng Cô thư ký xinh đẹp .

Bên cạnh đó, Thu Hương còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt. Dù chồng có tài chính vững chắc, nhưng cô vẫn xây dựng sự nghiệp riêng. Không còn hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được sức hút riêng và nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Vì thế, khi được hỏi về việc có e ngại với những bóng hồng tiếp cận chồng, người đẹp tự tin tâm sự với Dân trí: "Tôi là con người có giá trị, có vị thế, có khả năng tự sống độc lập bằng tiền của tôi, có rất nhiều người theo đuổi nên tôi không có gì phải sợ. Điều tôi sợ nhất đó là không còn yêu anh. Khi mà tôi không còn yêu anh nữa thì anh có làm gì tôi cũng không yêu".