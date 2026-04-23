Jungkook (BTS) bỏ Winter (aespa) yêu mỹ nữ hơn 3 tuổi, còn để đàng gái check-in nhà đẹp xe sang của mình?

Ngày 22/4, tờ KoreaBoo đưa tin MXH Hàn Quốc đang dậy sóng với nghi vấn Jungkook (BTS) đã chia tay với Winter (aespa) và đã có tình mới. Theo các "thám tử mạng", bạn gái hiện tại của mỹ nam này là Yoyomi, nữ ca sĩ nhạc trot hơn anh 3 tuổi.

Trên tài khoản Instagram của mình, Yoyomi đã đăng tải ảnh check-in xe sang và ảnh chụp khung cảnh có view hướng ra tháp Namsan (Hàn Quốc). Đáng chú ý, góc chụp này của Yoyomi tương đồng với hình ảnh khoe nhà có view sân thượng nhìn thẳng ra tháp Namsan của Jungkook trước đây.

MXH Hàn Quốc đang xôn xao nghi vấn Jungkook đã chia tay Winter để hẹn hò nữ ca sĩ hơn anh 3 tuổi Yoyomi. Ảnh: X.

Trên trang cá nhân, Yoyomi đăng tải 2 bức ảnh xe sang và khung cảnh nhìn thẳng ra tháp Namsan (Hàn Quốc). Ảnh: KoreaBoo.

Trùng hợp là khung cảnh mà Yoyomi đăng lên mạng rất giống view sân thượng nhà của Jungkook. Ảnh: KoreaBoo.

Từ đó, dân tình nghi ngờ Jungkook và Yoyomi đang bí mật yêu đương. Nữ ca sĩ này thậm chí đã được Jungkook đón đưa bằng xe sang, đưa về nhà riêng tham quan. Sau khi thông tin Jungkook và Yoyomi hẹn hò ầm ĩ showbiz, cư dân mạng phát hiện mỹ nhân nhạc trot đã lặng lẽ xóa 2 bức ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò giữa cô với nam thần BST. Động thái của Yoyomi càng khiến dân tình thắc mắc liệu cô có mối quan hệ tình cảm với Jungkook hay không. Ngoài ra, cũng có netizen cho rằng nếu chỉ dựa vào 2 bức ảnh thì chưa đủ kết luận 2 nghệ sĩ đang hẹn hò.

Bên cạnh đó, danh tính của người đẹp bị nghi là tình mới của Jungkook cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo tờ Nate, Yoyomi sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là ca sĩ nhạc trot từng giành chiến thắng trong cuộc thi KBS Open Children's Song World năm 2005. Vì vậy, Yoyomi đã nối nghiệp cha. Cô vào showbiz từ năm 2018 với bài hát Who's That Guy và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giọng hát trong trẻo, phong cách mang hơi hướng retro. Năm 2020, Yoyomi phát hành album đầu tay và được vinh danh với giải thưởng đặc biệt tại Lễ trao giải Trot lần thứ nhất trong cùng năm.

Yoyomi còn được khán giả yêu mến gọi là "Tiểu Hye Eun Yi". Hye Eun Yi được mệnh danh là "em gái quốc dân đầu tiên" trong lịch sử Kbiz, từng giúp vực dậy cả nền công nghiệp âm nhạc xứ kim chi trong giai đoạn suy thoái vào thập niên 1970.

Yoyomi có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào và được khán giả yêu mến gọi là "Tiểu Hye Eun Yi". Ảnh: Instagram.

Cuộc tình với đại mỹ nhân aespa đã "toang"?

Kể từ khi vào showbiz đến nay, Jungkook vướng tin đồn hẹn hò với nhiều sao nữ hàng đầu như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji... Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư. Đến đầu tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò nữ idol Winter của nhóm nhạc đại mỹ nhân aespa. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của "My name is Jungkook (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của "n”"và "i" trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Mối quan hệ của Jungkook và Winter nhận được sự chú ý đặc biệt từ đầu tháng 12/2025 cho đến nay. Ảnh: X.

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, một bộ phận fan phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu anh xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS. Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ. Dù vậy, công ty quản lý của cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 3, truyền thông Hàn Quốc cho rằng chuyện tình cảm của em út BTS và đại mỹ nhân Kpop này nhiều khả năng "sớm nở chóng tàn", đã chia tay nhau sau vài tháng bị lộ mối quan hệ. Công chúng phát hiện hình xăm đôi trên cánh tay của cả hai đã biến mất. Đến đầu tháng 4, Winter đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân có đính kèm ca khúc Norman F*cking Rockwell của Lana Del Rey. Đáng chú ý, nội dung của bài hát là lời trách móc của 1 cô gái về việc yêu phải gã đàn ông như đứa trẻ to xác: "Đúng là gã đàn ông mãi không chịu lớn. Nhưng chuyện ân ái anh rất giỏi nên em suýt nói rằng em yêu anh. Anh khôi hài, phóng khoáng nhưng có bao giờ anh để tâm đến những sự phiền toái mà anh gây ra cho em đâu".

Với động thái của Winter, truyền thông Hàn Quốc cho rằng nữ ca sĩ đã mượn lời bài hát để chỉ trích Jungkook hèn nhát. Mỹ nhân nhóm aespa được cho là có tâm trạng bất mãn, thất vọng vì nam thần sinh năm 1997 đã không đứng ra bảo vệ cô trước làn sóng phản ứng gay gắt của dư luận khi chuyện hẹn hò bị bại lộ. Do đó, báo giới Hàn suy đoán Jungkook và Winter đã kết thúc không hề êm đẹp.

Từ giữa tháng 3, cặp sao lộ nhiều dấu hiệu cho thấy có khả năng đã đường ai nấy đi vì không vượt qua nổi sức ép bị fan phản đối. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo, Nate