Jungkook (BTS) bị tố “cắm sừng” mỹ nhân aespa ngay trước mặt hàng vạn khán giả

Sáng 15/4, tờ Koreaboo đưa tin, em út BTS Jungkook vừa chiếm sóng truyền thông với cáo buộc “cắm sừng” mỹ nhân Winter (aespa) kém 4 tuổi. Nguồn cơn của mọi chuyện xuất phát từ bài đăng của 1 fan nữ có tên Shu Qi Lin tới xem concert BTS cách đây ít ngày. Trong bài đăng, Shu Qi Lin chia sẻ hàng loạt hình ảnh - clip về Jungkook từ đêm nhạc. Đáng nói ở nhiều khoảnh khắc, em út BTS được cho là đang chăm chú nhìn Shu Qi Lin với ánh mắt đầy trìu mến.

Cũng từ bài đăng của Shu Qi Lin, 1 tài khoản trên mạng xã hội X đã lên bài tố Jungkook đang tán tỉnh người hâm mộ nữ ngay trước hàng vạn khán giả trong concert, đồng thời đặt ra nghi vấn em út BTS ngoại tình sau lưng Winter. Song song với đó, tài khoản này còn nói nước đôi rằng, cũng có khả năng Jungkook - Winter đã tan vỡ nên nam idol sinh năm 1997 mới thoải mái thả thính gái lạ ở concert như vậy. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng tố cáo Jungkook tán tỉnh gái xinh, “cằm sừng” Winter đã hút về tới gần 2,5 triệu lượt xem tính riêng trên nền tảng X.

Bài đăng tổng hợp loạt khoảnh khắc nghi Jungkook thả thính fan nữ trong đêm nhạc BTS đã hút về gần 2,5 triệu lượt xem. Ảnh: Naver

Winter bị réo gọi trong những lời cáo buộc nhắm vào Jungkook. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin nghi Jungkook ngang nhiên thả thính khán giả nữ trong đêm nhạc BTS. Theo những fan này, Jungkook là ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hallyu nên không thể nào có chuyện anh lại công khai tán tỉnh fan ngay giữa sự kiện quan trọng của nhóm. Hơn nữa, chỉ dựa vào những hình ảnh - clip trong bài đăng của Shu Qi Lin thì cũng không thể kết luận em út BTS đang chăm chú ngắm nhìn cô.

Giữa tâm bão ồn ào, Shu Qi Lin đã chính thức lên tiếng giải vây cho Jungkook: “Tôi chưa bao giờ nói rằng Jungkook đang nhìn mình. Mọi người ơi, tôi đã đi rất nhiều concert rồi nên chắc chắn biết rằng Jungkook chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định mà thôi. Tôi chỉ muốn chia sẻ những clip này với những khán giả không có cơ hội đến xem trực tiếp đêm nhạc. 1 số cư dân mạng cần phải bình tĩnh lại đi nào”.

Nói tóm lại, không hề có chuyện Jungkook thả thính, tán tỉnh fan nữ, “cắm sừng” Winter như lời cáo buộc từ tài khoản trên mạng xã hội X nói trên.

Shu Qi Lin khẳng định Jungkook không hề chăm chú ngắm nhìn cô như 1 bộ phận khán giả đang tưởng lầm. Ảnh: X

Trước đó vào tháng 12 năm ngoái, công chúng châu Á dậy sóng trước thông tin Jungkook đang hẹn hò với Winter. Cặp đôi tin đồn để lộ nhiều bằng chứng như đồ đôi, tai nghe đôi, hình xăm đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến đối phương... 2 công ty quản lý trả lời lập lờ “Chúng tôi không có lập trường gì cả” càng khiến cộng đồng mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự đang yêu nhau.

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, 1 bộ phận fan còn phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS.

Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ 1 bộ phận khán giả, chịu “biển đen im lặng” trên thảm đỏ, cho thấy sức ép tâm lý không nhỏ đối với nữ ca sĩ. Những tranh cãi này khiến câu chuyện tình cảm chưa được xác nhận rõ ràng đã trở thành chủ đề nóng suốt nhiều tháng qua, kéo theo sự chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng fan.

Winter được cho là đã diện quần đùi và đi đôi dép lê của Jungkook tới dự sự kiện họp fan. Ảnh: Koreaboo

Ngoài chi tiết chiếc quần và đôi dép lê nói trên, Jungkook - Winter còn lộ bằng chứng xăm hình mặt cún giống nhau trên tay. Ảnh: Koreaboo

Jungkook dành thời gian nghỉ phép quân ngũ đi xem concert của aespa, được cho là tới ủng hộ tinh thần cho Winter. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo