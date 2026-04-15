Nam diễn viên từ bỏ cơ hội thành sao hạng A vì sợ hãi: "Có người gửi cho tôi phong bì chứa đầy tóc của họ"

Sau thành công của phim Reply 1994, tên tuổi nam diễn viên Jung Woo phất lên trông thấy. Tuy nhiên, anh lại chọn cách biến mất khỏi màn ảnh, ngừng nhận các dự án phim, bỏ lỡ cơ hội phất lên thành sao hạng A.

Đến nay, Jung Woo đã lý giải vì sao anh biến mất trong tập mới nhất chương trình Zzanbro trên YouTube của diễn viên hài Shin Dong Yup. Shin Dong Yup là người đầu tiên nhắc đến Reply 1994, nhớ lại sự nổi tiếng của Jung Woo vào thời điểm đó – đến nỗi vợ anh còn đặt ảnh Jung Woo làm hình nền điện thoại. Sau đó, Shin Dong Yup cẩn thận hỏi Jung Wii: “Anh nhận được rất nhiều tình cảm và vô cùng nổi tiếng, nên tôi tò mò tại sao mọi thứ dường như chậm lại một chút sau đó”.

Ảnh: Koreaboo

Sau Reply 1994, Jung Woo đột ngột biến mất khỏi làng giải trí. Ảnh: Koreaboo

Đáp lại, Jung Woo đã tiết lộ những sự việc gây sốc xảy ra sau khi anh nổi tiếng: "Tôi vô cùng biết ơn, nhưng khi đột nhiên trở nên nổi tiếng, tôi đã có rất nhiều fan cuồng… Một số người gửi cho tôi những phong bì chứa đầy tóc của chính họ, và những người khác thì viết thư bằng máu". Thậm chí, những fan cuồng này còn tìm đến ngõ nhà anh, lục lọi thùng rác.

Jung Woo thừa nhận anh sợ hãi trước những fan cuồng này: "Tôi thực sự không thể xử lý được tình huống đó. Tôi nghĩ có một thời gian tôi sống trong cảnh lẩn trốn. Tôi rất sợ hãi và phải thận trọng trong nhiều việc".

May mắn thay, bất chấp nỗi sợ hãi từng phải đối mặt, Jung Woo đã dần tìm được đường trở lại ánh đèn sân khấu, lần này là theo cách riêng của mình. Với bộ phim hài Audition 109 , anh không chỉ trở lại với vai trò diễn viên mà còn nắm quyền kiểm soát sáng tạo phía sau hậu trường, đánh dấu một chương mới đầy ý nghĩa trong sự nghiệp và nhắc nhở người hâm mộ lý do tại sao họ yêu mến anh ngay từ đầu.

Anh bị fan cuồng quấy rầy cuộc sống bằng những chiêu trò kinh dị như viết thư bằng máu, rình rập nhà riêng, lục lọi thùng rác. Ảnh: Koreaboo

Jung Woo có tên thật Kim Jung Guk, sinh ngày 14/1/1981 tại Beomil-dong, Dong-gu, Busan, Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với chiều cao 180cm và phong cách diễn xuất tự nhiên, đa dạng. Nam diễn viên tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh tại Seoul Institute of the Arts và lấy bằng thạc sĩ báo chí - truyền thông tại Đại học Kyung Hee.

Jung Woo chạm ngõ điện ảnh từ 2001 nhưng phải đến 2013 mới thực sự bùng nổ nhờ hai vai diễn ấn tượng trong cùng năm: vai Seo Jin Seok trong bộ phim gia đình Bạn Là Tuyệt Nhất! , và đặc biệt là vai "Rác" Kim Jae Joon trong siêu phẩm của đài tvN Reply 1994 . Với hình tượng chàng trai thô ráp nhưng chân thành, hài hước trong bối cảnh ký túc xá những năm 1990, anh đã chinh phục khán giả và giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2014, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Jung Woo trở thành hiện tượng nhờ Reply 1994. Ảnh: Koreaboo

Sau Reply 1994 , Jung Woo có quãng thời gian tạm chững lại sự nghiệp, trước khi tiếp tục khẳng định tài năng qua nhiều bộ phim đa dạng thể loại như C'est si Bon, The Himalayas, Red Family, Dirty Money. Bên cạnh diễn xuất, Jung Woo từng thử sức ở vai trò biên kịch cho phim Wish (2009).

Về đời tư, Jung Woo là người kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống cá nhân. Năm 2016, anh kết hôn với nữ diễn viên Kim Yoo Mi trong một đám cưới kín đáo. Cặp đôi hiện sống hạnh phúc và không có con cái công khai. Dù sự nghiệp có lúc thăng trầm, Jung Woo vẫn được đánh giá là diễn viên tài năng, linh hoạt, luôn biết cách biến những vai diễn “khó nhằn” thành dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Anh là người tài năng, chăm chỉ và sống kín đáo. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo