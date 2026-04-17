Tiểu thư Vbiz được giấu kín bưng nay đã lớn cỡ này: Mẹ là Á hậu visual đỉnh, danh tính bố cực bí ẩn

Tường San từ lâu đã được biết đến là một trong những Á hậu sở hữu nhan sắc nổi bật, từng gây ấn tượng mạnh khi đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế. Ở tuổi 21, Tường San lên xe hoa và nhanh chóng chào đón ái nữ đầu lòng. Tuy nhiên, suốt gần 5 năm qua, nàng hậu gần như giữ kín hoàn toàn diện mạo của con, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc phía sau lưng hoặc góc chụp không lộ mặt. Chính điều này càng khiến cư dân mạng thêm phần hiếu kỳ.

Mới đây, Tường San gây chú ý khi đăng tải loạt hình mới của con gái. Dù vẫn giữ nguyên nguyên tắc không để lộ rõ gương mặt, nhưng vóc dáng và thần thái của cô bé đã đủ khiến netizen thích thú. Từ em bé nhỏ xíu ngày nào, ái nữ của Tường San giờ đây đã ra dáng một “tiểu mỹ nhân” với làn da trắng, đôi chân dài cùng phong cách ăn mặc điệu đà, đáng yêu.

Thời điểm mang thai con gái, cô chỉ chia sẻ hình ảnh bầu bí mà hoàn toàn không tiết lộ thông tin hay hình ảnh liên quan đến em bé. Phải đến khi con gái gần 4 tuổi, nàng hậu mới dần cởi mở hơn, đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường của bé trên mạng xã hội. Là con gái của Á hậu và bố doanh nhân, nhóc tỳ được nhận xét có cuộc sống đủ đầy từ nhỏ.

Tường San thường xuyên chuẩn bị cho con những bộ váy áo lộng lẫy, xinh xắn như công chúa. Mỗi lần tham gia các buổi tụ họp bạn bè, cô đều đưa con theo cùng nhưng vẫn khéo léo chọn góc chụp để bảo vệ sự riêng tư. Chia sẻ về lý do này, Tường San từng cho biết: “Em bé còn nhỏ quá nên tôi muốn giữ cho con. Để khi nào con cứng cáp hơn thì tôi sẽ suy nghĩ để cho bé lên hình”.

Cuộc sống Á hậu Tường San và chồng doanh nhân

Trước khi lập gia đình, Tường San từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International và lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Đến tháng 11/2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận kết hôn với chồng doanh nhân hơn 9 tuổi. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn”. Đám cưới của Tường San khi đó quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên…

Ông xã của Tường San sinh năm 1991, cả hai quen nhau hơn một năm trước khi về chung một nhà. Dù hiếm khi lộ diện, nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy anh luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Sau nhiều năm chung sống, Tường San từng tiết lộ: “Nghĩ lại thấy may mắn vô cùng khi tìm gặp trúng người hợp cạ về mọi thứ dù hai bọn mình chênh nhau 9 tuổi. Hai đứa được cái đồng điệu, đều lựa chọn yêu bình dị, lúc này là cùng nhau đi du lịch, đi ăn, đi chơi”.

Hiện tại, dù đã lập gia đình, Tường San vẫn duy trì hoạt động trong showbiz ở mức độ nhất định. Cô thường xuyên hợp tác với các nhãn hàng, đặc biệt trong lĩnh vực mẹ và bé. Dù không lộ mặt, con gái của nàng hậu vẫn xuất hiện như một “mẫu nhí đặc biệt” trong những bộ ảnh cùng mẹ. Bên cạnh đó, Tường San còn kinh doanh đồ hiệu và chia sẻ các nội dung liên quan đến làm đẹp trên mạng xã hội.

