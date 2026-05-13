Chồng đại gia của nữ diễn viên bị tố xâm hại em trai nói hết "sự thật" sau scandal chấn động, hé lộ góc khuất giới siêu giàu

Thời gian gần đây, sự việc thiếu gia tập đoàn lớn tại Thái Lan cũng là chồng nữ diễn viên Mild Lapassalan - Pi Sunith Scott bị cáo buộc xâm hại em trai ruột đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội, mới đây, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài để chính thức lên tiếng, phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình.

Mở đầu video, Pi Sunith Scott cho biết anh buộc phải lên tiếng để bảo vệ gia đình, đặc biệt là vợ và đứa con sắp chào đời.

Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Anh nhấn mạnh bản thân chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ làm điều tương tự với bất kỳ ai, “đặc biệt là với em ruột của mình”.

Pi Sunith Scott cho biết những người thân cận, từ gia đình, bạn bè đến chính bản thân anh đều hiểu rõ anh không phải người như vậy. Đồng thời, anh nói cảm thấy rất đau lòng khi em trai nghĩ rằng anh đã làm điều đó.

Liên quan đến đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng xã hội, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi hai anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn.

Thiếu gia này cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây.

Pi Sunith Scott tiếp tục phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai như những gì đang bị tố cáo. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Ngoài ra, Pi Sunith Scott cũng lên tiếng về tranh chấp tài sản liên quan đến ngôi nhà ở Hua Hin. Theo lời anh, căn nhà ban đầu thuộc sở hữu của ông ngoại, sau đó được chuyển cho các con. Phần tài sản của mẹ anh sau đó được giao lại cho hai anh em.

Tuy nhiên, Pi Sunith Scott cho biết mẹ anh buộc phải khởi kiện do xuất hiện hành vi phá hoại tài sản, người lạ xâm nhập bất hợp pháp và tự ý xử lý tài sản chung. Anh khẳng định phía gia đình đang nắm giữ đầy đủ bằng chứng để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Cuối video, Pi Sunith Scott nói anh chưa từng nghĩ chuyện gia đình lại trở thành vấn đề công khai trước dư luận. Anh cho biết việc lên tiếng lần này không nhằm làm hại bất kỳ ai mà chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết theo quy trình pháp luật.

Cụ thể, nội dung đoạn video như sau: “Chào mọi người, tôi là Pi. Hôm nay, tôi muốn lên tiếng để làm rõ những thông tin và sự việc đang xảy ra thời gian qua. Lý do tôi buộc phải nói ra lúc này là vì tôi muốn bảo vệ gia đình mình, đặc biệt khi những chuyện này đã ảnh hưởng đến vợ tôi và cả đứa con sắp chào đời của chúng tôi. Tôi hy vọng những điều mình chia sẻ sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự việc. Nếu có lúc nói chưa trôi chảy, mong mọi người thông cảm vì tiếng Thái của tôi không quá tốt, nên tôi phải nhìn ghi chú để tránh bỏ sót ý. Trước tiên, tôi muốn nói về cáo buộc nghiêm trọng của em trai, rằng tôi đã xâm hại em ấy. Tôi xin khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng sự thật và chưa từng xảy ra. Những người hiểu rõ tôi, từ gia đình, bạn bè cho đến chính bản thân tôi, đều biết tôi không bao giờ có thể làm chuyện như vậy. Đó là hành vi kinh khủng và tồi tệ, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến hay có ý định làm với bất kỳ ai. Tôi thực sự rất buồn khi em trai lại tin rằng tôi đã làm điều đó. Về đoạn ghi âm đang được nhắc đến, thực tế tôi không hề biết mình bị ghi âm. Theo tôi nhớ, đó là cuộc trò chuyện giữa hai anh em từ khi còn nhỏ. Tôi thừa nhận thời điểm ấy chúng tôi từng cãi vã, tôi cũng từng bắt nạt em theo kiểu anh em trêu chọc nhau, đôi khi có phần quá đà. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để hiểu hết đúng sai. Tôi đã xin lỗi em rất nhiều lần về chuyện này và cả hai cũng từng nói chuyện để giải quyết với nhau. Nhưng tôi xin khẳng định lại một lần nữa rằng tôi chưa bao giờ có ý đồ xấu với em trai mình. Đến giai đoạn thiếu niên, tôi và em sống ở hai quốc gia khác nhau. Tôi học nội trú tại Anh cho đến khi vào đại học. Những lần gặp nhau chủ yếu chỉ vào các kỳ nghỉ và phần lớn thời gian tôi cũng ở bên bạn bè hoặc bạn gái. Tiếp theo là vấn đề gia đình bị cho là bỏ mặc em trai tôi. Tôi khẳng định điều này cũng không đúng sự thật. Người thân và bạn bè đã nhiều lần cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ em trong nhiều việc, kể cả đưa em đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có những thời điểm em chủ động cắt liên lạc khiến gia đình rất khó kết nối. Dù vậy, mọi người vẫn luôn quan tâm và ở bên em. Ngoài ra còn có câu chuyện liên quan đến căn nhà ở Hua Hin và tranh chấp tài sản. Căn nhà này ban đầu thuộc về ông ngoại tôi, sau đó ông chia lại cho các con. Phần của mẹ tôi sau này được giao cho cả tôi và em trai. Tuy nhiên, mẹ tôi buộc phải khởi kiện vì có những vấn đề liên quan đến việc người lạ xâm nhập phá hoại tài sản cũng như tự ý xử lý tài sản chung. Mẹ tôi muốn lấy lại quyền quản lý để đảm bảo an toàn cho tài sản và các thành viên trong gia đình. Với tất cả những vấn đề này, chúng tôi đều có bằng chứng rõ ràng để tiếp tục giải quyết theo pháp luật. Cuối cùng, việc tôi lên tiếng hôm nay không phải để làm tổn thương bất kỳ ai. Những người thân cận đều hiểu đây là điều rất khó khăn với tôi và khiến tôi đau lòng rất nhiều. Tôi chưa từng nghĩ có ngày chuyện gia đình mình lại trở thành vấn đề công khai trước dư luận. Tôi tin rằng không ai muốn chuyện riêng trong gia đình bị đưa ra trước công chúng. Việc nói ra những điều này cũng không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, kể cả em trai tôi. Dù vậy, gia đình tôi vẫn luôn sẵn sàng mở lòng để nói chuyện với em. Từ giờ trở đi, tôi xin phép để mọi việc được giải quyết theo đúng quy trình pháp luật, cùng với những bằng chứng mà tôi đang có. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

Trước đó, người đứng ra tố cáo là Psi Scott, thành viên của gia đình tập đoàn Singha nổi tiếng tại Thái Lan.

Theo Psi Scott, anh nhiều lần bị anh trai ruột Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ năm 12 tuổi và tình trạng này kéo dài trong nhiều năm. Người đàn ông 29 tuổi cho biết các thành viên trong gia đình đều biết rõ sự việc vì từng nghe đoạn ghi âm được cho là lời thú tội của Pi Sunith Scott. Tuy nhiên, không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Psi Scott nghẹn ngào chia sẻ bản thân phải một mình gồng gánh mọi thứ và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai câu chuyện.

Ngoài ra, Psi Scott còn tiết lộ hiện anh đang đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột liên quan đến tài sản mà ông ngoại để lại. Theo lời anh, khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lớn trong gia tộc, anh lại bị trách móc là “đứa con bất hiếu”.