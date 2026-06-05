Sau mũi khoan sâu 3.300 mét, phát hiện mỏ dầu khí ước tính 2.000 thùng dầu có thể khai thác mỗi ngày

Mỏ dầu khí mới được phát hiện tại quốc gia châu Á.

Pakistan vừa ghi nhận một phát hiện dầu khí mới tại tỉnh Sindh, miền Nam nước này, mở ra kỳ vọng tăng cường nguồn cung năng lượng trong nước trong bối cảnh quốc gia Nam Á vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên.

Theo thông báo của Công ty Phát triển Dầu khí Pakistan (OGDCL), doanh nghiệp đã phát hiện dầu và khí tự nhiên tại khu vực khai thác Bobi và Dhamraki thuộc huyện Sanghar, tỉnh Sindh. Thông tin đã được gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Pakistan và Sở Giao dịch Chứng khoán London để thông báo tới các cổ đông.

OGDCL cho biết giếng thăm dò Bobi Deep-1 đã phát hiện dòng dầu thương mại với sản lượng khoảng 2.000 thùng dầu mỗi ngày (BOPD), đồng thời khai thác được khoảng 1,1 triệu feet khối khí tự nhiên tiêu chuẩn mỗi ngày (MMSCFD). Giếng được vận hành với van tiết lưu đường kính 32/64 inch và áp suất đầu giếng khoảng 1.050 PSI.

Theo doanh nghiệp, phát hiện này được xác nhận vào ngày 3/5 sau khi giếng khoan đạt độ sâu 3.305 mét trong tầng địa chất Sembar. Đây là kết quả từ quá trình thăm dò được thực hiện hoàn toàn bằng năng lực kỹ thuật và vận hành nội bộ của OGDCL.

Đại diện công ty đánh giá đây là một cột mốc quan trọng đối với khu vực khai thác Bobi và Dhamraki, đồng thời là phát hiện hydrocarbon đầu tiên từ tầng cát khổng lồ trong khu vực. Thành công này không chỉ giúp bổ sung nguồn tài nguyên năng lượng trong nước mà còn mở ra triển vọng thăm dò mới tại những khu vực địa chất tương tự.

Pakistan hiện tiêu thụ khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày. Với sản lượng ban đầu khoảng 2.000 thùng dầu/ngày, mỏ mới chỉ đáp ứng khoảng 0,5% nhu cầu dầu của cả nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng giá trị lớn nhất của phát hiện này nằm ở ý nghĩa chiến lược thay vì quy mô sản lượng trước mắt.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến khu vực Trung Đông và tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz, việc gia tăng nguồn cung trong nước được xem là yếu tố quan trọng giúp Pakistan giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Những năm gần đây, Pakistan thường xuyên đối mặt với áp lực chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao, trong khi nguồn ngoại tệ hạn chế khiến nước này gặp nhiều khó khăn trong đảm bảo an ninh năng lượng. Do đó, bất kỳ phát hiện dầu khí mới nào cũng có ý nghĩa tích cực đối với nền kinh tế.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định còn quá sớm để xem đây là bước ngoặt lớn đối với ngành năng lượng Pakistan. Hoạt động khoan thăm dò và đánh giá trữ lượng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong 12-24 tháng tới nhằm xác định quy mô thực tế của mỏ cũng như khả năng khai thác thương mại lâu dài.

Theo đánh giá ban đầu, đây là một phát hiện có giá trị với tín hiệu địa chất tích cực, đồng thời góp phần giảm rủi ro cho các hoạt động thăm dò tại những khu vực lân cận. Thành công của giếng Bobi Deep-1 được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội phát hiện tài nguyên mới trong tương lai, qua đó củng cố cơ sở dự trữ hydrocarbon của OGDCL cũng như của Pakistan.