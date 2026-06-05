Heineken sắp phải làm điều chưa từng có suốt 87 năm

Các cổ đông lớn của Heineken đang đồng loạt gây sức ép, yêu cầu tập đoàn phá vỡ truyền thống lâu đời.

Các cổ đông lớn của Heineken đang đồng loạt gây sức ép, yêu cầu tập đoàn phá vỡ truyền thống lâu đời để bổ nhiệm một nhân sự từ bên ngoài vào ngồi chiếc ghế Giám đốc điều hành (CEO). Áp lực ngày một đè nặng lên đại gia bia Hà Lan trong việc phải sớm đưa ra câu trả lời rõ ràng về người kế nhiệm ông Dolf van den Brink.

Hai nhà đầu tư nằm trong nhóm 15 cổ đông lớn nhất của tập đoàn gia đình trị này chia sẻ với tờ Financial Times rằng họ muốn Heineken từ bỏ thói quen ưu ái người nhà vốn đã duy trì từ lâu, thay vào đó là chiêu mộ một ứng viên ngoại lại để vực dậy doanh nghiệp vốn đang chật vật trong khủng hoảng.

Cựu CEO Van den Brink đã chính thức dứt áo ra đi vào cuối tháng trước. Điều đáng nói là cho đến nay, tập đoàn vẫn chưa thể xác nhận bất kỳ một cái tên nào để lấp đầy khoảng trống quyền lực này.

Ông Julien Albertini, Giám đốc danh mục đầu tư tại First Eagle Investments - quỹ nằm trong top 10 cổ đông lớn nhất của Heineken - nhận định: Sự ra đi của van den Brink dù rất đáng tiếc, nhưng lại mở ra một cơ hội vàng để ban hội đồng quản trị tìm kiếm một người sở hữu một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.

“Ưu tiên của tôi lúc này có lẽ là mang về một nhân sự từ bên ngoài”, ông Albertini thẳng thắn bày tỏ.

Ông Daniel J. O’Keefe, Giám đốc danh mục đầu tư tại một cổ đông lớn khác là Artisan Partners, cũng đặt kỳ vọng tương tự. Tuy nhiên, vị này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng Heineken khó có thể thu hút được một ứng viên kiệt xuất.

“Họ là một công ty chịu sự kiểm soát của một gia tộc Hà Lan. Do đó, họ sẽ có xu hướng bắt buộc phải thuê một người mang quốc tịch Hà Lan, và... không chịu chi trả mức thù lao tương xứng để chiêu mộ một giám đốc điều hành thực sự tài năng và xuất chúng”, ông O’Keefe thẳng thắn dội gáo nước lạnh.

Thế tiến thoái lưỡng nan của gia tộc

Về mặt cấu trúc quản trị, Heineken hiện đang nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của gia tộc De Carvalho-Heineken. Gia đình này nắm giữ phần lớn cổ phần và các thành viên của họ chễm chệ chiếm tới 5 trên tổng số 8 ghế trong hội đồng quản trị của công ty mẹ.

Xuyên suốt lịch sử 87 năm kể từ khi trở thành một công ty đại chúng, Heineken chưa từng bổ nhiệm bất kỳ một người ngoài cuộc hoàn toàn nào vào vị trí tối cao này, và cũng mới chỉ có duy nhất một CEO không mang quốc tịch Hà Lan. Nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo tiết lộ, nội bộ hội đồng quản trị hiện đang bị chia rẽ sâu sắc giữa hai luồng ý kiến: tiếp tục nâng đỡ gà nhà hay mở cửa đón người ngoài.

Sự ra đi đột ngột của ông van den Brink đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi tính toán của hội đồng quản trị, những người vốn kỳ vọng ông sẽ tiếp tục tại vị trong ít nhất 2 đến 3 năm nữa. Cú ngã ngựa bất ngờ này đã đẩy Heineken vào tình thế không có một ứng viên nội bộ nào thực sự sẵn sàng để kế nhiệm.

Hiện tại, hai ứng viên nội bộ sáng giá nhất được đưa lên bàn cân bao gồm: ông Jacco van der Linden (người gốc Hà Lan), hiện là Chủ tịch mảng kinh doanh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Heineken; và ông Glenn Caton (người Anh), nhân sự mới gia nhập tập đoàn được hai năm và hiện đang chèo lái toàn bộ hoạt động của hãng tại thị trường Châu Âu.

Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ rò rỉ cho biết, một vài thành viên trong hội đồng quản trị tỏ ra lo ngại rằng cả hai cái tên trên đều chưa đủ độ chín để gánh vác chiếc ghế nóng. Ngược lại, những vị giám đốc khác lại quả quyết rằng đây chính là thời điểm chín muồi để Heineken chiêu mộ một ứng viên ngoại bang nhằm thực hiện một cuộc đại phẫu toàn diện cho tập đoàn.

“Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan cực kỳ lớn đối với hội đồng quản trị”, nguồn tin đúc kết. Được biết, Heineken hiện đang phải phối hợp với các chuyên gia săn đầu người từ hãng Russell Reynolds để ráo riết tìm kiếm lối thoát.

Bóng đen bao phủ ngành bia

Sự mập mờ xung quanh danh tính người kế nhiệm đã ngay lập tức giáng đòn mạnh vào giá trị cổ phiếu của Heineken, kéo tụt 5% giá trị của hãng kể từ đầu năm đến nay. Tuần trước, ngân hàng Deutsche Bank đã ra thông báo hạ bậc khuyến nghị đối với cổ phiếu của gã khổng lồ ngành bia này từ mức Mua xuống Nắm giữ, với lý do cốt lõi bắt nguồn từ những rủi ro bất ổn trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Trước những phản ứng tiêu cực từ thị trường, tuần trước Heineken đã phải vội vã phát đi một thông cáo báo chí, cam kết rằng quy trình tuyển chọn nhân sự cấp cao sẽ được hoàn tất trong tương lai gần.

Đế chế bia Hà Lan đang phải căng mình chống chọi với xu hướng sụt giảm lượng tiêu thụ bia trên toàn thế giới phương Tây, đúng vào thời điểm chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng liên tục leo thang. Môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt này đã châm ngòi cho một làn sóng tháo chạy của hàng loạt giám đốc điều hành cấp cao trên khắp ngành công nghiệp đồ uống có cồn toàn cầu, bao gồm cả những ông lớn như Diageo hay Rémy Cointreau.

Ông O’Keefe từ quỹ Artisan nhấn mạnh rằng, để có thể tìm kiếm được mảnh ghép hoàn hảo nhất, Heineken bắt buộc phải thực hiện một cuộc tìm kiếm trên quy mô toàn cầu và trao cho vị tân CEO quyền tự trị tuyệt đối để triển khai chiến lược độc lập của riêng họ.

Hiện tại, phía Heineken vẫn giữ thái độ im lặng và từ chối đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Theo : Financial Times, The NY Times