Nữ sinh 14 tuổi tử vong do trượt chân rơi xuống sông tại Trung Quốc: Bạn đứng cách 1 mét bất lực

Một bé gái 14 tuổi đã tử vong sau khi rơi xuống sông tại khu vực bến tàu ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Chiều ngày 3/6, tại khu vực bến tàu Đại Đông, thành phố Quý Cảng, Quý Cảng thuộc Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái 14 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, nạn nhân trong lúc chụp ảnh gần bờ sông đã bất ngờ trượt chân rơi xuống nước. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể nạn nhân.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, cô bé vùng vẫy giữa dòng nước trong tình trạng nguy cấp, hai tay liên tục giơ lên để cầu cứu. Một người bạn đi cùng đã nhảy xuống nước tìm cách cứu nạn nhân, tuy nhiên không thể tiếp cận hiệu quả do khu vực nước sâu và thiếu kỹ năng bơi lội.

Clip ghi lại sự việc

Khoảng cách giữa người cứu và nạn nhân có lúc chỉ chưa đầy 1 mét, nhưng việc cứu hộ không thành công. Trong khi đó, một số người có mặt trên bờ được cho là không có hành động hỗ trợ kịp thời, khiến cơ hội cứu sống nạn nhân bị bỏ lỡ.

Theo một số phản ánh từ người dân địa phương, gần khu vực xảy ra vụ việc có trang bị phao cứu sinh và gậy cứu hộ, nhưng không được sử dụng đúng thời điểm.

Sáng ngày 4/6, phóng viên của tờ Ersanli News đã liên hệ với chính quyền địa phương để xác nhận sự việc. Được biết, ngay sau khi nhận tin, Đội Cứu hỏa quận Cảng Bắc cũng đã tiến hành tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được đưa lên vào lúc 21 giờ 03 phút cùng ngày. Nhân viên y tế tại hiện trường xác nhận nạn nhân khi đó đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trần - người thân nạn nhân - cho biết cô bé qua đời khi mới chỉ 14 tuổi. Vào khoảng 16 giờ 05 phút chiều ngày 3/6, anh và cô bé vẫn còn nhắn tin trò chuyện qua WeChat. Lúc đó, cô bé chia sẻ đang cùng nhóm bạn đi chơi bằng xe.

Đến khoảng 20 giờ tối, không thấy cô bé trả lời, anh Trần chủ động liên lạc lại. Mãi đến 20 giờ 53 phút, một người đi cùng trong nhóm mới dùng tài khoản WeChat của cô bé phản hồi lại cho anh với nội dung: "Cô ấy vẫn chưa được vớt lên". Do khoảng cách địa lý, anh Trần đã không thể kịp đến nhìn mặt nạn nhân lần cuối.

Theo lời kể lại của những người đi cùng nhóm với nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do cô bé đã vô tình bước hụt chân và ngã xuống sông trong lúc đang chụp ảnh.

"Em ấy vốn dĩ không biết bơi," anh Trần đau xót chia sẻ.

Trên trang cá nhân của mình, anh Trần cũng đăng tải dòng trạng thái đầy hối tiếc và bất lực trước sự ra đi đột ngột của người bạn trẻ: "Tôi biết bơi ếch, giá như lúc đó tôi có mặt ở đấy thì tốt biết mấy..."

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguồn: Sina

Phạm Trang