Boeing 787 “khuỵu chân”, mũi suýt cắm xuống đất, nhân viên mặt đất thoát tai vạ trong gang tấc

Một chiếc máy bay Boeing 787-9 của hãng hàng không Lufthansa đã gặp sự cố sập càng trước khi đang đỗ tại sân bay Frankfurt (Đức). Vụ việc xảy ra ngay trước giờ hành khách lên máy bay, khiến một số nhân viên bị thương và thân máy bay hư hỏng.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của Lufthansa đã xác nhận sự cố liên quan đến dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hành khách chưa lên máy bay, nhưng các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất đang làm nhiệm vụ bên trong.

"Một số nhân viên đã bị thương và đang được chăm sóc y tế", đại diện Lufthansa thông báo. Hãng cũng cho biết thêm chiếc máy bay gặp nạn đang trong quá trình chuẩn bị cho chuyến bay tới Los Angeles (Mỹ). Hiện tại, Lufthansa đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh từ hiện trường do Reuters ghi lại cho thấy chiếc máy bay hai động cơ trong tình trạng chúi đầu xuống đường băng do phần mũi bị sập, xung quanh là nhiều xe cứu hộ và phương tiện ứng phó khẩn cấp.

Đáng chú ý, chiếc Boeing 787-9 này là một trong những máy bay tương đối mới thuộc đội bay của Lufthansa. Hãng hàng không Đức đang trong quá trình hiện đại hóa đội bay, loại bỏ các dòng máy bay cũ kém hiệu quả.

Sự cố này tiếp tục nối dài danh sách các vấn đề liên quan đến dòng máy bay Boeing trong thời gian gần đây, làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn.

Chỉ mới tháng 8/2025, một chiếc Boeing 787 của United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau 40 phút cất cánh băng qua Đại Tây Dương do phát hiện mất một phần cánh. Nghiêm trọng hơn, vào tháng 6/2025, một chiếc Boeing 787 đã rơi tại Ahmedabad (Ấn Độ), cướp đi sinh mạng của 241 người. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên của dòng máy bay hiện đại này kể từ khi đưa vào khai thác.

Hiện tại, có hơn 1.100 chiếc Boeing 787 Dreamliner đang hoạt động trên toàn cầu, phục vụ tại hầu hết các hãng hàng không lớn. Trên trang web chính thức, Boeing vẫn tự hào mô tả 787 Dreamliner là "máy bay thân rộng chở khách bán chạy nhất mọi thời đại", với thành tích phục vụ hơn 1 tỷ hành khách. Dòng máy bay này nổi bật với tốc độ bay ấn tượng và thiết kế tối ưu, giúp tiết kiệm nhiên liệu lên đến 25% so với các mẫu máy bay cùng loại.

Nguồn: Tổng hợp﻿