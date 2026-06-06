Công ty Dược phẩm Sanofi-Aventis Healthcare đã phát đi thông báo thu hồi hai sản phẩm thực phẩm bổ sung tại Australia.

(Ảnh: TGA)

Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu Australia (TGA), đợt thu hồi liên quan đến hai sản phẩm của thương hiệu Nature's Own gồm Glucosamine Sulfate kết hợp Chondroitin (hộp 320 viên) và Magnesium Glycinate 1150 mg (hộp 300 viên).

Cụ thể, sản phẩm Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin thuộc lô số 1662937, hạn sử dụng đến tháng 4/2028 và sản phẩm Nature's Own Magnesium Glycinate 1150 mg thuộc lô số 1665576, hạn sử dụng tháng 4/2028 nằm trong diện bị thu hồi.

Theo TGA, các lô hàng bị ảnh hưởng đã được phân phối trên thị trường từ ngày 7/5/2026.

Cơ quan này cho biết nguy cơ xuất phát từ khả năng xuất hiện mảnh thủy tinh trong chai chứa sản phẩm, mặc dù các mảnh này không nằm bên trong viên uống.

(Ảnh: TGA)

Tuy nhiên, nhà sản xuất cảnh báo người sử dụng vẫn có thể bị thương trong quá trình cầm nắm hoặc mở sản phẩm. Trong trường hợp vô tình nuốt phải mảnh thủy tinh, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không thể loại trừ.

Thông báo thu hồi nhấn mạnh sự cố chỉ ảnh hưởng đến các lô sản phẩm nêu trên, trong khi các lô hàng khác của hai sản phẩm này không bị tác động.

Sanofi-Aventis Healthcare khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện thu hồi ngừng sử dụng ngay lập tức và mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền.

Người tiêu dùng cũng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty để được hướng dẫn trả lại sản phẩm và nhận hoàn tiền.

TGA cho biết đang phối hợp với nhà sản xuất theo dõi diễn biến vụ việc và khuyến khích người dân cũng như các chuyên gia y tế thông báo các trường hợp gặp sự cố liên quan đến thuốc hoặc thực phẩm bổ sung nhằm phục vụ công tác giám sát an toàn sản phẩm.

Cơ quan quản lý Australia đồng thời khuyến cáo những người lo ngại về các triệu chứng bất thường hoặc khả năng gặp tác dụng không mong muốn liên quan đến sản phẩm nên tham khảo ý kiến của các nhân viên y tế để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.



