Một loại đồ chơi quen thuộc của trẻ em bất ngờ bị thu hồi, phụ huynh CẦN NGỪNG cho trẻ sử dụng ngay lập tức!

Một loại đồ chơi bóp mềm vốn rất phổ biến với trẻ em tại Mỹ vừa bị thu hồi khẩn cấp sau khi cơ quan chức năng phát hiện nguy cơ chứa Asbestos (Amiăng), chất có thể gây ung thư nếu hít phải trong thời gian dài.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), hơn 121.000 sản phẩm đồ chơi bóp mềm Orb Funkee thuộc dòng Funkee Monkees đang được bán tại các chuỗi bán lẻ lớn như Walmart và Ollie’s Bargain Outlet nằm trong diện thu hồi.

Nguyên nhân là phần cát bên trong đồ chơi có khả năng chứa amiăng, một chất khoáng tự nhiên cực kỳ nguy hiểm đối với hệ hô hấp.

Đây là loại đồ chơi có thiết kế mềm, đàn hồi, thường được trẻ em sử dụng để bóp, nặn giảm căng thẳng hoặc giải trí.

Tuy nhiên, điều khiến giới chức lo ngại là nếu đồ chơi bị rách hoặc vỡ, phần cát bên trong có thể phát tán các sợi amiăng siêu nhỏ ra môi trường mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Món đồ chơi nhiều màu sắc được nhiều trẻ em yêu thích bất ngờ bị cảnh báo có thể tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khi các sợi amiăng đi vào phổi thông qua đường hô hấp, chúng có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm và gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, u trung biểu mô, xơ phổi và các bệnh liên quan đến màng phổi.

Dù hiện chưa ghi nhận trường hợp thương tích hay ảnh hưởng sức khỏe nào liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi, cơ quan chức năng vẫn đưa ra cảnh báo ở mức nghiêm trọng bởi đối tượng sử dụng chủ yếu là trẻ nhỏ, nhóm dễ bị tổn thương hơn khi tiếp xúc với các chất độc hại.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm mẫu Funkee Monkee màu vàng cỡ lớn và nhiều phiên bản mini với màu sắc khác nhau.

Người tiêu dùng có thể kiểm tra mã sản xuất “3102491A”, được in trên tay của mẫu lớn hoặc ở mặt sau của các mẫu nhỏ hơn.

CPSC khuyến cáo phụ huynh cần ngừng cho trẻ sử dụng ngay lập tức nếu đang sở hữu các món đồ chơi này.

Đồng thời, người dùng nên liên hệ với nhà sản xuất The Orb Factory để được hướng dẫn hoàn tiền và xử lý sản phẩm an toàn.

Trong trường hợp đồ chơi đã bị vỡ và cát bên trong tràn ra ngoài, các chuyên gia khuyến nghị nên đeo khẩu trang và găng tay khi dọn dẹp. Cát cần được lau bằng khăn ẩm thay vì quét khô để tránh phát tán bụi trong không khí.

Sau đó, toàn bộ đồ chơi, khăn lau, găng tay và khẩu trang nên được cho vào hai lớp túi kín trước khi đem vứt bỏ.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của các sản phẩm đồ chơi trẻ em trên thị trường, đặc biệt là những món đồ chơi chứa vật liệu dạng cát hoặc bột bên trong.

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm giá rẻ được sản xuất hàng loạt và phân phối rộng rãi, các chuyên gia cho rằng phụ huynh cần chú ý hơn tới nguồn gốc, cảnh báo an toàn và các thông tin thu hồi sản phẩm để hạn chế rủi ro cho trẻ nhỏ.

Nguồn: The hill