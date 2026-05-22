Nóng: Một loại kem chống nắng và mặt nạ dưỡng trắng da bị buộc thu hồi, tiêu hủy toàn quốc

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố 0402/24/CBMP-LA cấp ngày 19/3/2024. Lô sản phẩm vi phạm có số lô 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, có địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (địa chỉ cũ thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cục Quản lý Dược cho biết lý do thu hồi và tiêu hủy là sản phẩm có thành phần công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cấp phép.

Quyết định được đưa ra căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và biên bản kiểm tra tại doanh nghiệp ngày 4/6/2025.

Cơ quan quản lý yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm; đồng thời trả lại đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng phải tổ chức thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối và sử dụng sản phẩm Kem chống nắng Antisun; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh để tiến hành thu hồi, tiêu hủy.

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm không đạt quy định của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea do có thành phần công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cấp phép.

Lô sản phẩm bị thu hồi là 5050501, ngày sản xuất 5/5/2025, do Công ty cổ phần TVR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Nhà xưởng E3, đường D1, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm; đồng thời trả lại đơn vị cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sátcác đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần TVR phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm:Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩmkhông đáp ứng quy định.

Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Whitening Sheet Mask Greentea -Mặt nạ dưỡng trắng da về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/7/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty cổ phần TVR trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lôsản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da nêu trên không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty cổ phần TVR trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7.