Công an kiểm tra loạt cơ sở nha khoa: Bác sĩ đứng đầu hệ thống vướng vụ ly hôn 1.200 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-5, lực lượng chức năng đã bất ngờ xuất hiện và tiến hành làm việc đồng loạt tại nhiều cơ sở thuộc một hệ thống nha khoa thẩm mỹ lớn trên địa bàn TPHCM. Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của hệ thống này cũng đang vướng vào một vụ tranh chấp ly hôn ồn ào.

Đồng loạt kiểm tra bất ngờ nhiều chi nhánh

Theo ghi nhận, vào trưa cùng ngày, cơ quan chức năng với xe công vụ biển số xanh đã xuất hiện tại loạt cơ sở nha khoa thẩm mỹ cùng một thương hiệu, tại TPHCM.

Ghi nhận tại những cơ sở tọa lạc trên các tuyến đường Lê Quang Định, Lê Văn Duyệt và Bạch Đằng thuộc khu vực phường Gia Định, cơ quan chức năng đã làm việc liên tục hàng giờ liền.

Trong khi đó, các chi nhánh nha khoa này đều trong tình trạng khép cửa hờ và hạn chế tối đa người ra vào.

Hiện tại, nguyên nhân cụ thể cũng như nội dung chi tiết của buổi làm việc liên ngành này vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố chính thức.

Chân dung bác sĩ đứng đầu hệ thống

Theo tìm hiểu, chuỗi cơ sở bị kiểm tra thuộc hệ thống nha khoa lớn có quy mô lên tới hơn 37 chi nhánh trên toàn quốc. Người đại diện theo pháp luật của chuỗi hệ thống này là ông H.N.T.T (bác sĩ) đồng thời là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy ông H.N.T.T là người đứng tên và quyết định toàn bộ các vấn đề pháp lý tại công ty quản lý hệ thống nha khoa này. Doanh nghiệp từng nhiều lần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đáng chú ý là quyết định giảm vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng xuống còn 10 tỉ đồng vào đầu năm 2014.

Xe biển số xanh xuất hiện trước một cơ sở nha khoa của hệ thống trên đường Lê Quang Định - Ảnh: Trần Thái

Với quyền hạn của người đứng đầu, ông T. nắm quyền kiểm soát toàn bộ dòng tiền doanh thu của hệ thống bằng cách chỉ định khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình hoặc tài khoản của các nhân viên thân tín.

Bên cạnh đó, ông T. cũng là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động vận hành hằng ngày, từ khâu quản lý đội ngũ nhân sự đến các quy định nghiệp vụ về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng tại các phòng khám trực thuộc hệ thống.

Động thái làm việc đồng loạt của cơ quan công an diễn ra trong bối cảnh người đại diện pháp luật của hệ thống nha khoa này đang vướng vào những tranh chấp gay gắt liên quan vụ án ly hôn 1.200 tỉ đồng mà Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó.

Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi có các tình tiết liên quan việc tranh chấp, phân chia quyền sở hữu và tài sản chung là chuỗi hệ thống nha khoa nói trên.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

