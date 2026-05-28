Đám cưới 17 triệu đồng của cặp đôi trẻ gây sốt, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Một đám cưới ở nông thôn tưởng như bình thường lại bất ngờ gây xôn xao khi cặp đôi Gen Z chỉ chi 17 triệu đồng nhưng lại quyết định “bỏ qua” hàng loạt tập tục quen thuộc, khiến nhiều người không khỏi tò mò về lý do phía sau lựa chọn khác lạ này.

Một đám cưới diễn ra tại vùng nông thôn Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, không phải vì sự xa hoa, mà bởi sự giản dị gần như trái ngược hoàn toàn với những lễ cưới truyền thống.

Đi ngược lại hoàn toàn với những đám cưới truyền thống, cặp đôi "Gen Z" đã chọn cách tổ chức ngày trọng đại theo phong cách tối giản đến bất ngờ, không sính lễ, không phong bì mừng cưới, không khách sạn sang trọng hay nghi thức cầu kỳ. Thay vào đó, họ chỉ tổ chức một buổi tiệc lẩu ngoài trời với chi phí hơn 5.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 17–18 triệu đồng) cho khoảng 20 bàn tiệc.

Không gian buổi lễ được dựng ngay trên một khoảng đất trống trong làng, thay vì thuê sảnh cưới hay dựng rạp lớn như thường thấy. Những bàn tiệc lẩu được bày biện đơn giản nhưng ấm cúng, tạo nên không khí gần gũi, quây quần giữa cô dâu chú rể và khách mời.

Theo chia sẻ, chú rể quê Hà Nam, cô dâu đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc cả hai đều có chung sở thích với món lẩu. Họ cho rằng những thủ tục cưới hỏi rườm rà đôi khi khiến ngày vui trở nên áp lực hơn là một kỷ niệm hạnh phúc, vì vậy đã chọn cách tổ chức đơn giản, đúng với sở thích và tinh thần của mình.

Điểm gây chú ý nhất của đám cưới này chính là việc cặp đôi quyết định không nhận tiền mừng và cũng không đặt nặng sính lễ. Trong bối cảnh nhiều nơi vẫn coi đây là một phần quan trọng, thậm chí tốn kém trong cưới hỏi, lựa chọn của họ được xem như một sự “đi ngược dòng” đáng chú ý.

Dù tổng chi phí chỉ ở mức rất thấp so với mặt bằng chung, buổi tiệc vẫn diễn ra trọn vẹn với sự tham gia của người thân, bạn bè và hàng xóm. Nhiều người lớn tuổi trong làng cho biết họ chưa từng dự một đám cưới nào đơn giản như vậy, nhưng đa số đều đánh giá tích cực vì sự ấm cúng và mới lạ.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và tạo ra nhiều tranh luận, bởi nó phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân của giới trẻ. Thay vì xem đám cưới là dịp phô trương hay “giữ thể diện”, nhiều người trẻ ngày nay ưu tiên trải nghiệm, cảm xúc và sự thoải mái của chính mình.

Điều đáng nói trong bối cảnh chi phí cưới hỏi tại nhiều nơi ngày càng tăng cao, thậm chí trở thành gánh nặng tài chính cho các gia đình, lựa chọn tối giản của cặp đôi này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: hôn lễ rốt cuộc là để phục vụ hạnh phúc của cô dâu chú rể, hay để đáp ứng kỳ vọng của xã hội?

Dù là tiệc cưới lẩu, cưới đơn giản hay thậm chí chỉ là một buổi đăng ký kết hôn và bữa cơm thân mật, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận và hạnh phúc của hai người trong cuộc.

Và chính sự mộc mạc ấy lại khiến câu chuyện đám cưới này trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn cả.