Vị Hoàng tử gánh vác ngai vàng ngàn năm của Nhật Bản gây chú ý trong lần đầu dự quốc yến

Vào ngày 27 tháng 5, Hoàng tử Hisahito, 19 tuổi, đã tham dự buổi quốc yến đầu tiên tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo để chào đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Phu nhân Liza Araneta-Marcos.

Theo đưa tin từ Jiji Press, bữa tiệc ngoại giao này đánh dấu một cột mốc thú vị đối với Hisahito, khi đây là lần đầu tiên hoàng tử tham dự một sự kiện đón tiếp nguyên thủ quốc gia.

Đêm tiệc này là một bước tiến xa hơn vào tâm điểm của truyền thông đối với Hoàng tử Hisahito, người đứng thứ hai trong hàng vị kế vị ngai vàng Hoa Cúc.

Hoàng tử hiện là sinh viên năm thứ hai tại Trường Khoa học Sinh học, Thuộc Đại học Tsukuba, và có thông tin cho biết hoàng tử tham gia sự kiện hoàng gia này sau khi các lớp học trong ngày kết thúc. Naomasa Yoshida, người đứng đầu Văn phòng Thái tử, cho biết Hisahito có thể tham dự vì buổi yến tiệc không ảnh hưởng đến việc học tập của hoàng tử.

Hoàng tử Hisahito cùng chị họ là Công chúa Aiko, người không thể thừa kế ngai vàng dù là con gái duy nhất của Thiên hoàng hiện tại vì luật chỉ truyền ngôi cho dòng nam

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết thêm rằng các chị gái của Hoàng tử Hisahito là cựu Công chúa Mako, 34 tuổi, và Công chúa Kako, 31 tuổi, cũng từng tham dự các loại sự kiện như thế này khi còn đang học đại học.

Hoàng tử 19 tuổi là người thừa kế trẻ tuổi duy nhất của Ngai vàng Hoa cúc

Hoàng tử Hisahito là con trai duy nhất của Thái tử Akishino và Thái tử phi Akishino, đồng thời là người kế vị dự kiến của ngai vàng Hoa Cúc vốn chỉ truyền cho nam giới. Hoàng tử là cháu trai của hoàng đế hiện tại của Nhật Bản, Thiên hoàng Naruhito.

Gia đình Thái tử Akishino

